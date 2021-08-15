4-й тур
Львов
1 : 1
Александрия
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ

  • 15.08.2021 21:30
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Львов – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча
© ПФК Львов

15 августа проходит матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Александрия». Начало встречи – в 19:30.

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Львов – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Ренан Оливейра, 45+3 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Клаудио Спинелли, 53 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
53' ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Спинелли (Александрия).
45' ГОЛ ! Мяч забил Ренан (Львов).
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Источник — Sport.ua

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