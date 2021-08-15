15 августа проходит матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Александрия». Начало встречи – в 19:30.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Александрия – 1:1. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Ренан Оливейра, 45+3 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Клаудио Спинелли, 53 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Спинелли (Александрия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренан (Львов).
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Источник — Sport.ua
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