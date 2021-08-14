В воскресенье, 15 августа, «Львов» на «Арене Львов» будет принимать «Александрию». Львовская команда неудачно стартовала в новом чемпионате, набрав лишь одно очко в трех турах. Обновленная «Александрия», наоборот, после победы в прошлом туре над «Шахтером» отправляется во Львов с приподнятым настроением.

Львов

Подопечные Анатолия Бессмертного в предыдущих двух турах потерпели поражения, да еще и с крупным счетом. После поражения в Полтаве рулевой «Львова» отметил: «Это поражение - это моя вина. Я не почувствовал состояние команды, не почувствовал состояние футболистов. Некоторые игроки имели проблемы с болезнями, некоторые просто «поднаелись». Вот в этом, наверное, проблема. Нужно было делать ротацию после двух предыдущих игр».

Перед игрой с «Александрией» стало известно, что «Львов» по согласованию сторон покидают два легионера. Это один из гвардейцев клуба за время его выступления в УПЛ Рафаэл Сабино, который провел за «горожан» 65 игр, и француз Миуби. Все остальные игроки рвутся в бой чтобы получить первую в новом чемпионате победу на «Арене Львов». Напомним, что «Львов» не побеждает в чемпионатах 5 игр подряд: две ничьи и три поражения, а пропускает голы в течение 7-ми матчей - 12 мячей.

Александрия

Летняя ротация игроков и тренерского состава «Александрии» тревожила многих болельщиков команды. К тому же, из-за замены газона на домашней арене команды, стадионе «Ника», александрийцы долгое время будет проводить свои матчи на полях соперников. Однако, подопечные нового тренера «горожан» Юрия Гуры сумели на старте одержать две победы именно над призерами прошлого сезона - «Зарей» и «Шахтером».

Безничейная клубная рекордная серия «Александрии» длится в чемпионатах 12 игр: 4 победы и 8 поражений. Александрийцы во Львове могут забить 300-й гол (еще 1 мяч) или потерпеть 110-е поражение в УПЛ.

История встреч

Соперники провели ранее уже 10 матчей в УПЛ, и баланс этих встреч говорит о равенстве сил: по 3 победы каждого из клубов и четыре «мировые». Еще и одинаковое количество голов забили - по 11 мячей. Последний раз «Львов» принимал «Александрию» в апреле этого года и победил со счетом 3:1. Все авторы голов и дальше являются действующими игроками команд: Антви, Брикнер и Ныч - во «Львове» и Устименко - в «Александрии».

Фемида

Арбитром матча назначен Алексей Деревинский (Киев), который провел пока 7 игр в УПЛ, в том числе в прошлом сезоне по две игры с участием «Львова» и «Александрии». Именно Деревинский судил предыдущий матч соперников, который завершился домашней победой львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Бусько, Якимец, Брикнер, Чирьяк, Алваро, Антви, Шина, Ныч.

«Александрия»: Билык, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Дубра, Ковалец, Демченко, Третьяков, Копына, Одарюк, Спинелли.

Прогноз на матч

«Львов» настроен на долгожданную победу, чтобы в некоторой степени реабилитироваться за неудачный старт. Вместе с тем, «Александрия» готова дать бой хозяевам поля. Скорее всего, итогом поединка будет ничейный результат.

15 августа, воскресенье