В воскресенье 15 августа в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги «Львов» на своем поле будет принимать «Александрию».

Львовяне после трех туров набрали только одно очко, причем разница забитых и пропущенных мячей у них совсем грустная 2 - 8. И это при том, что команда местами показывала неплохой футбол в проигранных с большим счетом матчах с «Шахтером» и «Ворсклой». Что касается «Александрии», то подопечные нового наставника Юрия Гуры вопреки пессиместическим прогнозам, сумели стартовать достаточно уверенно и имеют в своем активе уже 6 очков, в том числе победу над «Шахтером» 2:1.

Начало матча «Львов» - «Александрия» в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.