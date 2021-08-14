4-й тур
Львов
0 : 0
Александрия
15.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов - Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 14.08.2021 21:55
  • 128 просмотров
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Львов - Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В воскресенье 15 августа в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги «Львов» на своем поле будет принимать «Александрию». 

Львовяне после трех туров набрали только одно очко, причем разница забитых и пропущенных мячей у них совсем грустная 2 - 8. И это при том, что команда местами показывала неплохой футбол в проигранных с большим счетом матчах с «Шахтером» и «Ворсклой». Что касается «Александрии», то подопечные нового наставника Юрия Гуры вопреки пессиместическим прогнозам, сумели стартовать достаточно уверенно и имеют в своем активе уже 6 очков, в том числе победу над «Шахтером» 2:1.  

Начало матча «Львов» - «Александрия» в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка. 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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