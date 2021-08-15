Игорь СУРКИС: «Трансферная кампания Динамо еще не закончилась»

Президент «Динамо» рассказал о возможных трансферах столичного клуба

  • 15.08.2021 22:43
  • 2609 просмотров
  • 30 комментариев
Игорь СУРКИС: «Трансферная кампания Динамо еще не закончилась»
© Профутбол. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос о возможных трансферах столичного клуба:

«Наша трансферная кампания еще не закончилась. Давайте будем оценивать трансферную кампанию хотя бы по прошествии 3–4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Я думаю, что в следующей игре мы его увидим на поле. Допустим, тому же Кулачу надо привыкнуть к игре киевского «Динамо».

У нас, я считаю, одна из потерь – это Вербич. Мы его ждем с нетерпением. Потому что когда он в хорошем состоянии, у нас совсем другая атака. Буяльский не мог играть с «Интером» из-за микроповреждения. Миколенко не полетел в Милан. Есть проблемы. Нужно подвести команду к одинаковому функциональному состоянию. Поэтому спарринг с «Интером» только на пользу.

Будущие трансферы? Всякое бывает. Может, кто-то уйдет, может быть, кого-то подпишем. Вполне возможно. Матч против «Интера» – это была идея Мистера, чтобы ребят хорошо подготовить к Лиге чемпионов, чтобы все выдерживали этот тяжелый график.

Жеребьевка Лиги чемпионов? Кого бы я не выбирал, от меня ничего не зависит. Шарики круглые. Кого вытянут – с тем и будем играть».

Интер в товарищеском поединке разгромил киевское Динамо

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:32
    -2
    dd dent, 15.08.2021 23:30
    Да уже показывают во всю) видал как другие клубы там «отыграли»?
    Зато в составе было много украинцев, явно больше двух.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.08.2021 23:30
    -2
    Face Control, 15.08.2021 23:28
    Еврокубки всё покажут.
    Да уже показывают во всю) видал как другие клубы там «отыграли»?
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 23:30
    -1
    Face Control, 15.08.2021 23:26
    Если бы ты был человеком, я бы ответил, а так, слито.
    Жертва оккупации, будешь 24-го числа Парад в честь Дня Независимости Украины смотреть?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:29
    -3
    Zp0rtUA., 15.08.2021 23:28
    Ордловчанин немытый, ты восьмой год чеченам шнурки завязываешь. У тебя ещё нужно что-то спрашивать?
    Шпрот, я одного понять не могу, у тебя сегодня в дурке выходной?
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 23:28
    0
    Face Control, 15.08.2021 23:24
    Развпятьлетний, тебе кто-то слово давал?
    Ордловчанин немытый, ты восьмой год чеченам шнурки завязываешь. У тебя ещё нужно что-то спрашивать?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:28
    -2
    dd dent, 15.08.2021 23:24
    Не ну логика есть всегда на 2 главные команды настроится, могут кого-то купить оба клуба в итоге себе, если проявит себя игрок какой, иногда стимулируют $ тоже оба конкурента, но это ближе к средине-концу чемпа да и просто спортивный интерес может быть показать себя на уровне, ну и потом рассказывать как бахнули дк/шахту детям, внукам и тд
    Еврокубки всё покажут.
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 23:27
    0
    Донецкий фуфломёт. Такой же фуфломёт, как и сырнишка пиз..ливая
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 15.08.2021 23:26
    0
    Face Control, 15.08.2021 23:24
    Развпятьлетний, тебе кто-то слово давал?
    У какого ган.она разрешение спросить?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:26
    -2
    Zp0rtUA., 15.08.2021 23:24
    Жертва оккупации, ответишь , в каком моменте донбасосам не поставили пенальти? Или ты такой же фуфломёт, как существо, которое употребляло допинг (сырна)?
    Если бы ты был человеком, я бы ответил, а так, слито.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:24
    -4
    Phoenix, 15.08.2021 23:23
    Не тем интересуешься. Ты себе лучше мозги приобрёл бы!
    Развпятьлетний, тебе кто-то слово давал?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.08.2021 23:24
    0
    Face Control, 15.08.2021 23:21
    Бро, ну не мне тебе говорить, как ВСЕ команды в УПЛ настраиваются на Шахтёр, для 90 процентов это игра уровня финала Лиги Чемпионов + во что они играют и футбол ли это?)
    Не ну логика есть всегда на 2 главные команды настроится, могут кого-то купить оба клуба в итоге себе, если проявит себя игрок какой, иногда стимулируют $ тоже оба конкурента, но это ближе к средине-концу чемпа да и просто спортивный интерес может быть показать себя на уровне, ну и потом рассказывать как бахнули дк/шахту детям, внукам и тд
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 23:24
    0
    Face Control, 15.08.2021 23:21
    Бро, ну не мне тебе говорить, как ВСЕ команды в УПЛ настраиваются на Шахтёр, для 90 процентов это игра уровня финала Лиги Чемпионов + во что они играют и футбол ли это?)
    Жертва оккупации, ответишь , в каком моменте донбасосам не поставили пенальти? Или ты такой же фуфломёт, как существо, которое употребляло допинг (сырна)?
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 15.08.2021 23:23
    +1
    Face Control, 15.08.2021 23:05
    сурок, почём нынче шубы?
    Не тем интересуешься. Ты себе лучше мозги приобрёл бы!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:21
    -3
    dd dent, 15.08.2021 23:19
    Ой, шахте подсуживали и делают это ни чуть не меньше, хотя эту бесконечную тему, полагаю, смысла особо разводить то и нет да и если есть игра, то вырос тела в упл с таким $ нужно и так устраивать и, к слову, это касается оба клуба, бо дальше пропасть по €
    Бро, ну не мне тебе говорить, как ВСЕ команды в УПЛ настраиваются на Шахтёр, для 90 процентов это игра уровня финала Лиги Чемпионов + во что они играют и футбол ли это?)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.08.2021 23:19
    +1
    Face Control, 15.08.2021 23:17
    Да, я доволен, если бы нам ещё пенальти там где нужно давали было бы вообще супер, но пенальти это по вашей части(
    Ой, шахте подсуживали и делают это ни чуть не меньше, хотя эту бесконечную тему, полагаю, смысла особо разводить то и нет да и если есть игра, то вырос тела в упл с таким $ нужно и так устраивать и, к слову, это касается оба клуба, бо дальше пропасть по €
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 23:18
    +3
    Face Control, 15.08.2021 23:17
    Да, я доволен, если бы нам ещё пенальти там где нужно давали было бы вообще супер, но пенальти это по вашей части(
    В каком конкретно моменте ордловцам не поставили пенальти? Или ты тупо подражает наркоману сырне?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:17
    -4
    dd dent, 15.08.2021 23:15
    Да там, увидим скоро, +\- одинаковая вполне возможно будет история и с вашими если выйдет пройти. Довольны сейчас уже новым тренером?
    Да, я доволен, если бы нам ещё пенальти там где нужно давали было бы вообще супер, но пенальти это по вашей части(
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.08.2021 23:15
    +3
    Face Control, 15.08.2021 23:13
    Та и там думаю всех уничтожите, подумаешь если будут условные Бавария или Сити, те же ПСЖ, мне кажется изи будет.
    Да там, увидим скоро, +\- одинаковая вполне возможно будет история и с вашими если выйдет пройти. Довольны сейчас уже новым тренером?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.08.2021 23:13
    -3
    dd dent, 15.08.2021 23:12
    В упл конечно конкурентноспособна, а вот в еврокубках … увидим
    Та и там думаю всех уничтожите, подумаешь если будут условные Бавария или Сити, те же ПСЖ, мне кажется изи будет.
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 23:13
    -4
    Несколько часов назад нашли убитым в грудь из огнестрельного оружия мера Кривого Рога из ОПЗЖ, Теперь не до трансферов. Надо сбрасываться на расследование и похороны.((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности