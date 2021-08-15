Игорь СУРКИС: «Трансферная кампания Динамо еще не закончилась»

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос о возможных трансферах столичного клуба:

«Наша трансферная кампания еще не закончилась. Давайте будем оценивать трансферную кампанию хотя бы по прошествии 3–4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Я думаю, что в следующей игре мы его увидим на поле. Допустим, тому же Кулачу надо привыкнуть к игре киевского «Динамо».

У нас, я считаю, одна из потерь – это Вербич. Мы его ждем с нетерпением. Потому что когда он в хорошем состоянии, у нас совсем другая атака. Буяльский не мог играть с «Интером» из-за микроповреждения. Миколенко не полетел в Милан. Есть проблемы. Нужно подвести команду к одинаковому функциональному состоянию. Поэтому спарринг с «Интером» только на пользу.

Будущие трансферы? Всякое бывает. Может, кто-то уйдет, может быть, кого-то подпишем. Вполне возможно. Матч против «Интера» – это была идея Мистера, чтобы ребят хорошо подготовить к Лиге чемпионов, чтобы все выдерживали этот тяжелый график.

Жеребьевка Лиги чемпионов? Кого бы я не выбирал, от меня ничего не зависит. Шарики круглые. Кого вытянут – с тем и будем играть».

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