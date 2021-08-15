В день матча с Интером Луческу перенес операцию

Состояние здоровья наставника «Динамо» ухудшилось накануне спарринга

  • 15.08.2021 13:34
  • 4364 просмотра
  • 16 комментариев
В день матча с Интером Луческу перенес операцию
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» 14 августа провело в Милане товарищеский матч против «Интера» (0:3). При подготовке к этому матчу и непосредственно в Италии действиями динамовцев не мог руководить главный тренер киевлян Мирча Луческу. Румынский специалист пока еще восстанавливается после недавно перенесенный операции.

В день матча с «Интером» Мирча Луческу чувствовал себя хорошо и готовился к вылету вместе с командой в Италию. Однако, как сообщили источнику в одной из столичных клиник, утром состояние главного тренера ухудшилось, у него поднялась температура, поэтому его вылет вместе с командой в Милан пришлось отменить.

Оперативное вмешательство врачей помогло стабилизировать состояние Мирчи Луческу и сейчас он чувствует себя уже намного лучше. Впрочем, приступать к работе с командой врачи ему пока не рекомендуют.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    supernik
    online
      supernik, 15.08.2021 14:23
    0
    Бажаю найскорішого одужання. Лише з вами, Мірча, "Динамо" зможе достойно виступати. Успіхів Вам!
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 15.08.2021 14:13
    -1
    Да Луческу уже тяжело, дальше будет хуже -76 лет это много для тренера, надо Шеву ставить а Мистеру спасибо за команду ему надо беречь себя
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    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 14:11
    0
    Mikola12, 15.08.2021 14:00
    Что значит ищите?Почитай муSSорного проагандона коляна несенюка,и поймёшь что следующего тренера уже нашли,и это будет Шевченко.
    Включай геббельсТВ. Там теперь, кроме Денисова, ничего нет. Все как любят днонецкие. Мегого все трансляции отжали у днонецких каналов. Красавчики!!!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 15.08.2021 14:07
    -2
    Mikola12, 15.08.2021 14:00
    Что значит ищите?Почитай муSSорного проагандона коляна несенюка,и поймёшь что следующего тренера уже нашли,и это будет Шевченко.
    Бомжиха, потеряйся отсюда
    Ссылка
    aleks19826
    online
      aleks19826, 15.08.2021 14:02
    +1
    Не мучте дєда. А то як лобановський коні двине на лавці. Хай вже відпочиває, пошкодуйте його і сім'ю. Хай син може за батька допрацює. Я не проти
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.08.2021 14:02
    0
    После этого сезона надо идти на пенсию. Уже всё всем доказал, деньги есть, дети пристроены.
    Ссылка
    Mikola12
    online
      Mikola12, 15.08.2021 14:00
    0
    Михаил Степанов, 15.08.2021 13:50
    Ищите нового тренера...Ребров через полгода освободится, кстати
    Что значит ищите?Почитай муSSорного проагандона коляна несенюка,и поймёшь что следующего тренера уже нашли,и это будет Шевченко.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.08.2021 13:59
    -1
    Alexey Antonenko, 15.08.2021 13:51
    Заголовок: в день матча Луческу перенёс операцию
    Текст: Луческу всё ещё восстанавливается после недавней операции
    Спорт.юа, такой спорт.юа...
    Читай дальше, там ещё одна операция.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 15.08.2021 13:58
    +3
    Возраст все таки берет своё
    Здоровья Деду !
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 15.08.2021 13:55
    +5
    Держись дед! Без тебя чемпионства Динамо не видать
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    adidas77
    online
      adidas77, 15.08.2021 13:53
    +4
    Скорейшего выздоровления Мирче!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.08.2021 13:51
    -4
    Заголовок: в день матча Луческу перенёс операцию
    Текст: Луческу всё ещё восстанавливается после недавней операции
    Спорт.юа, такой спорт.юа...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 15.08.2021 13:50
    +1
    Puppet_master, 15.08.2021 13:37
    Бл. да що ви там зним робите? Угробите...
    Мирре 76 лет. И работа у него, мягко говоря, нервная. Или это такой невразумительный троллинг?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.08.2021 13:50
    0
    Ищите нового тренера...Ребров через полгода освободится, кстати
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 15.08.2021 13:45
    0
    Puppet_master, 15.08.2021 13:37
    Бл. да що ви там зним робите? Угробите...
    Писали же, что кисту ему удалили. Ты думаешь, что это так просто переноситься в таком возрасте? Хотя, ты врядли знаешь, что такое киста. Здоровья Мистеру!!
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 15.08.2021 13:37
    -5
    Бл. да що ви там зним робите? Угробите...
    Ссылка
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