В день матча с Интером Луческу перенес операцию

Киевское «Динамо» 14 августа провело в Милане товарищеский матч против «Интера» (0:3). При подготовке к этому матчу и непосредственно в Италии действиями динамовцев не мог руководить главный тренер киевлян Мирча Луческу. Румынский специалист пока еще восстанавливается после недавно перенесенный операции.
В день матча с «Интером» Мирча Луческу чувствовал себя хорошо и готовился к вылету вместе с командой в Италию. Однако, как сообщили источнику в одной из столичных клиник, утром состояние главного тренера ухудшилось, у него поднялась температура, поэтому его вылет вместе с командой в Милан пришлось отменить.
Оперативное вмешательство врачей помогло стабилизировать состояние Мирчи Луческу и сейчас он чувствует себя уже намного лучше. Впрочем, приступать к работе с командой врачи ему пока не рекомендуют.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Текст: Луческу всё ещё восстанавливается после недавней операции
Спорт.юа, такой спорт.юа...
Здоровья Деду !
Текст: Луческу всё ещё восстанавливается после недавней операции
Спорт.юа, такой спорт.юа...
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