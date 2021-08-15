Удаление – не приговор. Колос в меньшинстве вырвал ничью у Руха

С разным настроением подошли к сегодняшнему противостоянию соперники. «Колос» бесславно завершил свой еврокубковый поход, в Астане в серии послематчевых пенальти уступив карагандинскому «Шахтеру». После поражений в двух стартовых турах руководство «Руха» прибегло к кардинальным решениям: львовскую команду возглавил Леонид Кучук, который ранее уже тренировал «руховцев». И такие изменения сразу принесли результат: в прошлом туре львовяне одержали первую победу в чемпионате.

Несмотря на 30-градусную жару, команды начали встречу в хорошем темпе. При этом атаки гостей выглядели более остро и дважды львовяне едва не отметились эффектными голами. Сначала Мысык резанным ударом с левого фланга немного не попал в дальнюю «девятку». Шикарный гол мог бы состояться. А затем львовяне организовали контратаку, которую ударом с полулёта завершал Борячук, пробив выше ворот.

В середине первой половины встречи ковалёвцы начали завладевать преимуществом, но именно в этот момент неожиданно пропустили. Львовяне заработали штрафной на левом фланге, и после передачи в штрафную защитники «Колоса» упустили Борячука, который открыл счет в матче.

Пропустив гол, хозяева попытались перевести игру на половину поля «Руха». Но и львовяне не собирались играть на удержание счета, устремляясь в контратаки. Хороший шанс сравнять результат упустил Костышин-младший, который после прострела с левого фланга из центра штрафной не пробил Панькива. Гости ответили опасным выпадом Климчука, но его прострел во вратарскую никто не замкнул.

Усилить игру своей команды тренерский штаб Руслана Костышина попытался за счет выхода Ильина и Ситчинавы. В начале второй половины встречи соперники действовали на встречных курсах. Но вскоре ковалевскую команду подстерегла очередная неудача. Матея Ром в течение двух минут умудрился получить две желтые карточки и оставил «Колос» в меньшинстве. Но оказавшись в затруднительной ситуации, ковалевцы заиграли намного агрессивнее и сразу сравняли счет. После навеса с углового отскок у линии штрафной подкараулил Нгамба. Мяч после удара француза не долетел до ворот, но футбольный снаряд отскочил к Новаку, который не промахнулся.

На волне успеха хозяева поля продолжили наседать на штрафную соперников и едва не добились желаемого. Очередной сэйв совершил Панькив после удара головой в исполнении Милько, а Ситчинава обводящим ударом попал в штангу. Концовка поединка также прошла под аккомпанемент атак «Колоса», но финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

В следующем туре ковалёвцы будут принимать «Александрию», а «Рух» на выезде будет противостоять «Днепру-1».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Рух» – 1:1

Новак (65) – Борячук (24)

Ром (56), Ситчинава (63), Нгамба (77) – Дидык (81), Кондраков (87)

Ром (58, вторая желтая карточка)

«Колос»: Волынец, Ром, Гавриш, Новак, Сакив, Задоя (Нгамба, 56), Диего (Золотов, 60), Чурко, Нуриев (Милько, 26), Костышин (Ильин, 46), Лысенко (Ситчинава, 46).

«Рух»: Панькив, Карасюк, Мысык, Федорчук, Белый, Климчук, Б.Бойчук (Кузык, 83), Дидык, Борячук (Кондраков, 76), Гагун, Ориховский (Кухарук, 94).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА