4-й тур
Колос К
1 : 1
Рух Львов
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удаление – не приговор. Колос в меньшинстве вырвал ничью у Руха

Более того, ковалевцы едва не вырвали победу

  • 15.08.2021 18:51
  • 2769 просмотров
  • 8 комментариев
Удаление – не приговор. Колос в меньшинстве вырвал ничью у Руха
© ФК Колос

С разным настроением подошли к сегодняшнему противостоянию соперники. «Колос» бесславно завершил свой еврокубковый поход, в Астане в серии послематчевых пенальти уступив карагандинскому «Шахтеру». После поражений в двух стартовых турах руководство «Руха» прибегло к кардинальным решениям: львовскую команду возглавил Леонид Кучук, который ранее уже тренировал «руховцев». И такие изменения сразу принесли результат: в прошлом туре львовяне одержали первую победу в чемпионате.

Несмотря на 30-градусную жару, команды начали встречу в хорошем темпе. При этом атаки гостей выглядели более остро и дважды львовяне едва не отметились эффектными голами. Сначала Мысык резанным ударом с левого фланга немного не попал в дальнюю «девятку». Шикарный гол мог бы состояться. А затем львовяне организовали контратаку, которую ударом с полулёта завершал Борячук, пробив выше ворот.

В середине первой половины встречи ковалёвцы начали завладевать преимуществом, но именно в этот момент неожиданно пропустили. Львовяне заработали штрафной на левом фланге, и после передачи в штрафную защитники «Колоса» упустили Борячука, который открыл счет в матче.

Пропустив гол, хозяева попытались перевести игру на половину поля «Руха». Но и львовяне не собирались играть на удержание счета, устремляясь в контратаки. Хороший шанс сравнять результат упустил Костышин-младший, который после прострела с левого фланга из центра штрафной не пробил Панькива. Гости ответили опасным выпадом Климчука, но его прострел во вратарскую никто не замкнул.

Усилить игру своей команды тренерский штаб Руслана Костышина попытался за счет выхода Ильина и Ситчинавы. В начале второй половины встречи соперники действовали на встречных курсах. Но вскоре ковалевскую команду подстерегла очередная неудача. Матея Ром в течение двух минут умудрился получить две желтые карточки и оставил «Колос» в меньшинстве. Но оказавшись в затруднительной ситуации, ковалевцы заиграли намного агрессивнее и сразу сравняли счет. После навеса с углового отскок у линии штрафной подкараулил Нгамба. Мяч после удара француза не долетел до ворот, но футбольный снаряд отскочил к Новаку, который не промахнулся.

На волне успеха хозяева поля продолжили наседать на штрафную соперников и едва не добились желаемого. Очередной сэйв совершил Панькив после удара головой в исполнении Милько, а Ситчинава обводящим ударом попал в штангу. Концовка поединка также прошла под аккомпанемент атак «Колоса», но финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

В следующем туре ковалёвцы будут принимать «Александрию», а «Рух» на выезде будет противостоять «Днепру-1».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Рух» – 1:1

Новак (65) – Борячук (24)

Ром (56), Ситчинава (63), Нгамба (77) – Дидык (81), Кондраков (87)

Ром (58, вторая желтая карточка)

«Колос»: Волынец, Ром, Гавриш, Новак, Сакив, Задоя (Нгамба, 56), Диего (Золотов, 60), Чурко, Нуриев (Милько, 26), Костышин (Ильин, 46), Лысенко (Ситчинава, 46).

«Рух»: Панькив, Карасюк, Мысык, Федорчук, Белый, Климчук, Б.Бойчук (Кузык, 83), Дидык, Борячук (Кондраков, 76), Гагун, Ориховский (Кухарук, 94).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andre066
    online
      Andre066, 15.08.2021 20:15
    0
    Ого, молодцы, а Колос может, кстати игра в запасе у Колоса
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 20:02
    0
    vladimirpa12, 15.08.2021 19:33
    Вот только за М1925 не надо так говорить, посмотри с Черноморцем матч, с Рухом--там не все так уныло
    Так я вроде пишу, а не говорю. И только про очки в таблице.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 15.08.2021 19:33
    0
    newkyiv, 15.08.2021 19:11
    Такой результат способствует формированию костяного костяка УПЛ.)))
    М1925
    Колос
    Рух
    Заря
    Минай...................
    Вот только за М1925 не надо так говорить, посмотри с Черноморцем матч, с Рухом--там не все так уныло
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 15.08.2021 19:32
    0
    adidas77, 15.08.2021 19:08
    Унылое зрелище!
    А Рух даже в большинстве не попытался вырвать победу.
    Не дай бог, такие клубы как Колос в Еврокубках нам...
    так они и играли--в чем вы могли недавно убедиться--если, конечно, вам мужества хватило на это смотреть...
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 19:11
    0
    Такой результат способствует формированию костяного костяка УПЛ.)))
    М1925
    Колос
    Рух
    Заря
    Минай...................
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 15.08.2021 19:08
    +1
    Унылое зрелище!
    А Рух даже в большинстве не попытался вырвать победу.
    Не дай бог, такие клубы как Колос в Еврокубках нам...
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 15.08.2021 18:58
    +2
    Колос вырвал очко у Руха
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.08.2021 18:56
    +1
    Приговор это лига конференций)
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