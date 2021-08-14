В воскресенье, 15 августа, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся коваливский «Колос» и львовский «Рух». Игра пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало - в 17:00.

Колос

Из-за участия в 3 квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА коваливская команда пропустила третий тур УПЛ. Матч «Колоса» с «Минаем» должен был состояться 7 августа. Но 5 и 10 числа команда Руслана Костышина играла первые в клубной истории матчи еврокубка. Увы, но в противостоянии с командой, которая сейчас находится на 4 с конца месте в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги, украинский клуб хоть и не пропустил, но и забить не сумел. В итоге в серии пенальти карагандинский «Шахтер» оказался успешнее «Колоса».

Что касается чемпионата Украины, то у коваливцев пока 4 очка после двух игр: после выездной «нулёвки» с «Вересом» команда дома минимально обыграла «Металлист-1925». Как видим, «Колос» в этом сезоне с игры еще не пропускал в официальных матчах. Впрочем, и забил только раз. Любопытно будет посмотреть, как на футболистов подействовал вылет из Лиги конференций: соперник для того, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков, подходящий.

Рух

Львовская команда неудачно начала сезон. Команда Ивана Федыка стартовала с двух гостевых поражений: 1:2 от «Металлиста-1925» и 0:2 от «Ворсклы». После чего руководство клуба отправило наставника в отставку, пригласив на его место Леонида Кучука. С «новым старым» коучем в третьем туре львовяне победили «Верес». Три очка позволили «Руху» немного приподняться со дна турнирной таблицы – ныне команда пребывает на одиннадцатом месте. Однако вопросы, несомненно, остаются: приход нового тренера встряхнул игроков, но что будет дальше?

Статистика команд

Матчи этих соперников отличаются бескомпромиссностью. Шесть раз встречались они в официальных поединках и одержали по три победы. В прошлом сезоне «Колос» и «Рух» обменялись выездными викториями, причем обе встречи завершились со счетом 1:2. Интересно будет понаблюдать за полузащитником Павлом Ориховским, который в прошлом сезоне отыграл за «Колос» 21 матч и забил 3 мяча, а в этом выступает за «Рух» (2 матча, 0 мячей).

Ориентировочные составы

«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Милько, Новак, Черноморец, Сакив, Богданов, Костышин, Чурко, Лысенко.

«Рух»: Панькив, Мартынюк, Мысик, Федорчук, Билый, Климчук, Кузык, Карасюк, Борячук Гагун, Ориховский.

Прогноз на противостояние

Хочется верить, что команда Руслана Костышина умеет держать удар. И на родном стадионе докажет, что вылет от карагандинского «Шахтера» не более чем случайность. Рискнем предположить, что «Колос» и матче с «Рухом» сохранит свои ворота «сухими». А свой гол коваливцы непременно забьют.

15 августа, воскресенье