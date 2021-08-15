В поединке 4-го тура чемпионата Украины по футболу «Колос» дома сыграл вничью с «Рухом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Колос» — «Рух» — 1:1
Голы: Новак, 65 — Борячук, 24
Удаление: Ром, 58
Обзор матча
0:1, Борячук, 24
Лучшие моменты первого тайма
Удаление Рома, 58
1:1, Новак, 65
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Новак (Колос К).
|60'
|Matija Rom (Колос К) получает красную карточку.
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).
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Источник — Футбол 1/2/3
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