КОСТЫШИН: «Сонные мухи! Я им сказал: если проиграем – подам в отставку»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью в матче 4-го тура УПЛ против львовского «Руха» (1:1).

«Комментируя поединок, надо принимать во внимание и игру во вторник. Одно от другого далеко не ушло. Это касается двух матчей. В том, как команда выглядела сегодня, есть отпечаток того, что мы не прошли дальше в еврокубках.

В первом тайме мы, вроде бы, владели преимуществом, но это не то. Тягучая, медленная игра. Не было агрессии. Сонные мухи! Мы и правильно расположились, но если ты медленно все делаешь, то соперник успевает все перекрывать и убегать в контратаки. Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я просто сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку.

Нуриев выглядел очень медленным. Это и моя вина. Я хотел дать шанс тем футболистам, кто не играл с Казахстаном. Как и Вове Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я их не задействовал сегодня. Поработали бы пару недель с тренером по физической подготовке. И тогда я не буду их ставить под танки. Хотел довериться, но физически они выглядели плохо. Оба пропустили много времени в межсезонье, а я сразу начал вводить их в игры, а у них нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю».