4-й тур
Колос К
1 : 1
Рух Львов
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КОСТЫШИН: «Сонные мухи! Я им сказал: если проиграем – подам в отставку»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал ничью в матче УПЛ против «Руха»

  • 15.08.2021 21:48
  • 4143 просмотра
  • 9 комментариев
КОСТЫШИН: «Сонные мухи! Я им сказал: если проиграем – подам в отставку»
© ТК Футбол 1/2/3. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью в матче 4-го тура УПЛ против львовского «Руха» (1:1).

«Комментируя поединок, надо принимать во внимание и игру во вторник. Одно от другого далеко не ушло. Это касается двух матчей. В том, как команда выглядела сегодня, есть отпечаток того, что мы не прошли дальше в еврокубках.

В первом тайме мы, вроде бы, владели преимуществом, но это не то. Тягучая, медленная игра. Не было агрессии. Сонные мухи! Мы и правильно расположились, но если ты медленно все делаешь, то соперник успевает все перекрывать и убегать в контратаки. Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я просто сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку.

Нуриев выглядел очень медленным. Это и моя вина. Я хотел дать шанс тем футболистам, кто не играл с Казахстаном. Как и Вове Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я их не задействовал сегодня. Поработали бы пару недель с тренером по физической подготовке. И тогда я не буду их ставить под танки. Хотел довериться, но физически они выглядели плохо. Оба пропустили много времени в межсезонье, а я сразу начал вводить их в игры, а у них нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю».

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Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 15.08.2021 23:16
    0
    Тренер с интеллектом.
    Заметно.
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    Соевыйсоус Качественный
      Соевыйсоус Качественный, 15.08.2021 23:00
    +2
    Иди в отставку, может команда тогда хоть играть начнёт. Колос тебя уже перерос
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    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 15.08.2021 22:53
    +2
    Потеряли шанс на нормального тренера.
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    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 22:38
    0
    Хорошая страшилка. Надо всем тренерам взять на вооружение.))
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    Fragma1
    online
      Fragma1, 15.08.2021 22:38
    +4
    Надеюсь вас и рядом с топ 10 не будет
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    johndow
      johndow, 15.08.2021 22:30
    0
    Ещё один адепт «камон, плей»
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    zzg77
    online
      zzg77, 15.08.2021 22:15
    0
    Очень жаль, что не проиграли!!
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    bonv
    online
      bonv, 15.08.2021 22:12
    +5
    Колгосп. Проср*ли єврокубки. Сподіваюсь вас там більше не буде. Позорники..
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    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 15.08.2021 21:58
    +2
    Мотиватор!
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