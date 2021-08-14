В воскресенье, 15 августа, состоится поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 17:00.

В минувший вторник украинских болельщиков ждало разочарование: ковалевский клуб не смог преодолеть 3-й отборочный раунд Лиги конференций, в Астане уступив карагандинскому «Шахтеру» в серии пенальти. В чемпионате же команда Руслана Костышина записала в свой актив четыре очка: нулевая ничья с «Вересом» и минимальная победа в матче с «Металлистом 1925». Львовский «Рух» после двух поражений в прошлом туре на своем поле нанес поражение «Вересу» со счетом 2:1. В истории личных встреч соперников наблюдается абсолютное равенство: «Колос» и «Рух» одержали по три победы, ничейных результатов зафиксировано не было.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Рух».