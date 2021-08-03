Эпичный промах Кулиша, поражение за бронзу Темирова, разгром от Зари

Главные новости за 2 августа на Sport.ua

  • 03.08.2021 06:00
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Эпичный промах Кулиша, поражение за бронзу Темирова, разгром от Зари
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 августа.

1. «Такое бывает раз на миллион». Кулиш пояснил, почему попал в чужую мишень. Кулиш закончил финал 8-м.

2. Борьба. Темиров проиграл схватку за бронзу Олимпийских игр. 31-летний борец не смог пополнить копилку Украины.

3. Отвели душу. Заря крупно обыграла Ингулец. Свои первые мячи в УПЛ сумели забить сразу два новичка луганчан.

4. Хочет работать с клубом. УАФ подтвердила уход Шевченко. Контракт с наставником действительно подошел к концу.

5. Будет битва за бронзу. Черкасова уступила в полуфинале Олимпиады. Украинка проиграла в полуфинале Олимпиады по вольной борьбе.

6. Артистическое плавание. Украинки – третьи в произвольной программе дуэтов. Марта Федина и Анастасия Савчук уверенно вышли в финал Олимпиады.

7. Месси договорился по новому контракту с Барселоной. Известны условия. Переговоры между сторонами завершились успехом.

8. Источник: Ребров пытается расторгнуть контракт с Аль-Айном. Тренер хочет возглавить сборную Украины.

9. Определен соперник для Зари. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в Ньоне, матчи пройдут 19 и 26 августа.

10. Назван соперник для Колоса. Результаты жеребьевки Q4 Лиги конференций. Жеребьевка прошла в Ньоне, поединки запланированы на 19 и 26 августа.

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Источник — Sport.ua

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