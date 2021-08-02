Источник: Ребров пытается расторгнуть контракт с Аль-Айном

Тренер хочет возглавить сборную Украины

  • 02.08.2021 19:34
  • 3546 просмотров
  • 27 комментариев
Источник: Ребров пытается расторгнуть контракт с Аль-Айном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Двумя главными претендентами на пост нового главного тренера сборной Украины являются Сергей Ребров и Мирон Маркевич. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык.

По его информации, Ребров начал консультироваться с юристами по поводу возможности расторгнуть контракт со своим новым клубом, «Аль-Айном», который был подписан лишь в начале июня.

Вероятность того, что Реброву удастся освободиться от своих контрактных обязательств, довольно высока. В таком случае экс-тренер «Динамо» Киев и «Ференцвароша» станет главным претендентом на то, чтобы заменить Андрея Шевченко, который покинул свой пост вчера.

Вариант с Мироном Маркевичем УАФ также будет рассматривать. Кандидатуру нового главного тренера исполком УАФ должен утвердить в следующий понедельник, 9 августа.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    akleso95
      akleso95, 02.08.2021 20:16
    0
    Mr.Value, 02.08.2021 20:12
    Отпускать*
    20 августа у Реброва начало чемпионата и первый матч на выезде.)))
    Цыганык его заменит?
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 02.08.2021 20:15
    0
    rus, 02.08.2021 20:13
    Ну да купили вообще ничего не значущий матч!
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
      Vladimir-Kharkiv, 02.08.2021 20:15
    0
    Miroslav1981, 02.08.2021 20:13
    Так кинул он и металлист, когда там запахло жаренным, переметнувшись в тренеры к Днепру..
    И правильно кинул!!! Металлист курченка никому не нужен!!!
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 02.08.2021 20:14
    0
    Утка, утка кря, кря, кря 🦆 . Но если правда то круто!
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 02.08.2021 20:14
    0
    Vladimir-Kharkiv, 02.08.2021 20:12
    Ты там присутствовал и видел все??? Или Суркису уйлу на слово поверил который шубами сам покупал судей ???
    Металлист в Лозанну подавал, но проиграл, так, что мимо..
    Ссылка
    rus
      rus, 02.08.2021 20:13
    0
    Miroslav1981, 02.08.2021 20:06
    Какую кашу??? Договорной матч организовал?
    Ну да купили вообще ничего не значущий матч!
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 02.08.2021 20:13
    -1
    Vladimir-Kharkiv, 02.08.2021 20:03
    Да,кинул тогда!!!! Потому что Суркис всю ету кашу тогда и заварил ради благ себя любимого!!!! За что и песня фанов Металлиста была сначала о нем а не о путлере!!!
    Так кинул он и металлист, когда там запахло жаренным, переметнувшись в тренеры к Днепру..
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 02.08.2021 20:12
    0
    Отпускать*
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
      Vladimir-Kharkiv, 02.08.2021 20:12
    +1
    Miroslav1981, 02.08.2021 20:06
    Какую кашу??? Договорной матч организовал?
    Ты там присутствовал и видел все??? Или Суркису уйлу на слово поверил который шубами сам покупал судей ???
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 02.08.2021 20:12
    0
    Поторопился Серёга, арабы вряд ли захотят отпусткать его.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 20:10
    -1
    Циганка не журналист
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 02.08.2021 20:09
    0
    Маркевич!
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 02.08.2021 20:06
    -1
    Vladimir-Kharkiv, 02.08.2021 20:03
    Да,кинул тогда!!!! Потому что Суркис всю ету кашу тогда и заварил ради благ себя любимого!!!! За что и песня фанов Металлиста была сначала о нем а не о путлере!!!
    Какую кашу??? Договорной матч организовал?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 02.08.2021 20:05
    +2
    Было бы не плохо. Но мало вероятно. Арабы не отпустят
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.08.2021 20:03
    +1
    Тільки Ребров ! Дуже класний тренер, порядна людина, патріот і суперова людина !
    На даний час Сергій Ребров самий класний тренер з українців ! Повага йому і підтримка !
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
      Vladimir-Kharkiv, 02.08.2021 20:03
    -2
    Miroslav1981, 02.08.2021 19:48
    Маркевич уже возглавлял сборную… параллельно тренировав металлист… когда доказали договорняк Металлиста и Карпат.. тупо кинул сборную. Поэтому думаю лучше Ребров, тот хоть порядочный человек..
    Да,кинул тогда!!!! Потому что Суркис всю ету кашу тогда и заварил ради благ себя любимого!!!! За что и песня фанов Металлиста была сначала о нем а не о путлере!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.08.2021 20:02
    +2
    Консультации с юристами сами по себе еще не означают, что он собрался разрывать жирный контракт с шейхами.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 02.08.2021 20:01
    -1
    Если сборная Украины хочет в будущем стать чемпионами мира и Европы то только Зидан!
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 02.08.2021 20:01
    +1
    Циганик = Глоба
    Ссылка
    chehcr7rm
      chehcr7rm, 02.08.2021 20:00
    +5
    Шева підісрав Реброву. Але нема чо жалітися зп скажена треба працювати
    Ссылка
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