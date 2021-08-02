Источник: Ребров пытается расторгнуть контракт с Аль-Айном

Двумя главными претендентами на пост нового главного тренера сборной Украины являются Сергей Ребров и Мирон Маркевич. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык.

По его информации, Ребров начал консультироваться с юристами по поводу возможности расторгнуть контракт со своим новым клубом, «Аль-Айном», который был подписан лишь в начале июня.

Вероятность того, что Реброву удастся освободиться от своих контрактных обязательств, довольно высока. В таком случае экс-тренер «Динамо» Киев и «Ференцвароша» станет главным претендентом на то, чтобы заменить Андрея Шевченко, который покинул свой пост вчера.

Вариант с Мироном Маркевичем УАФ также будет рассматривать. Кандидатуру нового главного тренера исполком УАФ должен утвердить в следующий понедельник, 9 августа.