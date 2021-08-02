Назван соперник для Колоса. Результаты жеребьевки Q4 Лиги конференций

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги конференций 2021/22 прошла 2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В жеребьевке Q4 ЛК принял участие Колос из Ковалевки, которому сначала нужно пройти в Q3 Шахтер из Караганды (5 и 12 августа).

Соперником для Колоса (или Шахтера из Караганды) в Q4 ЛК будет победитель пары Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Матчи Q4 ЛК пройдут 19 и 26 августа. Первую игру подопечные Руслана Костышина, если доберутся до Q4, будут играть дома, а ответную – на выезде.

Жеребьевка Q4 Лиги конференций

19 и 26 августа

Колос (Украина) / Шахтер Караганда (Казахстан) – Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)