Назван соперник для Колоса. Результаты жеребьевки Q4 Лиги конференций

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги конференций 2021/22 прошла 2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
В жеребьевке Q4 ЛК принял участие Колос из Ковалевки, которому сначала нужно пройти в Q3 Шахтер из Караганды (5 и 12 августа).
Соперником для Колоса (или Шахтера из Караганды) в Q4 ЛК будет победитель пары Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).
Матчи Q4 ЛК пройдут 19 и 26 августа. Первую игру подопечные Руслана Костышина, если доберутся до Q4, будут играть дома, а ответную – на выезде.
Жеребьевка Q4 Лиги конференций
19 и 26 августа
Колос (Украина) / Шахтер Караганда (Казахстан) – Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Источник — Sport.ua
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