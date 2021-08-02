Назван соперник для Колоса. Результаты жеребьевки Q4 Лиги конференций

Жеребьевка прошла в Ньоне, поединки запланированы на 19 и 26 августа

  • 02.08.2021 15:15
  • 3126 просмотров
  • 3 комментария
Назван соперник для Колоса. Результаты жеребьевки Q4 Лиги конференций
© УЕФА

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги конференций 2021/22 прошла 2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В жеребьевке Q4 ЛК принял участие Колос из Ковалевки, которому сначала нужно пройти в Q3 Шахтер из Караганды (5 и 12 августа).

Соперником для Колоса (или Шахтера из Караганды) в Q4 ЛК будет победитель пары Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Матчи Q4 ЛК пройдут 19 и 26 августа. Первую игру подопечные Руслана Костышина, если доберутся до Q4, будут играть дома, а ответную – на выезде.

Жеребьевка Q4 Лиги конференций

19 и 26 августа

Колос (Украина) / Шахтер Караганда (Казахстан) – Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

 
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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
      zzg77, 02.08.2021 15:34
    +3
    Думаю, что даже с Карагандой Колос не справится, а за остальных вообще молчу. Не с нашим счастьем.
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    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 02.08.2021 15:30
    0
    Если не проходить Словенцев и Евреев то зачем урожай собирать
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    FredBear
    online
      FredBear, 02.08.2021 15:24
    +4
    ну тут повезло, базару нет. но все равно тут аутсайдерами будем. но для начала надо проходить Караганды. Верим!
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