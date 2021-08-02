Соперник для Колоса. Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги конференций 2021/22 пройдет 2 августа в 15:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В жеребьевке Q4 ЛК примет участие Колос из Ковалевки, которому сначала нужно пройти в Q3 Шахтер из Караганды.

Потенциальные соперники для Колоса в Q4 ЛК

Победитель пары Лячи (Албания) / Андерлехт (Бельгия)

Ренн (Франция)

Победитель пары Войводина (Сербия) / ЛАСК (Австрия)

Победитель пары Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Процедура жеребьевки Q4 ЛК

В результате жеребьевки Q4 ЛК будут сформированы 22 пары, победители которых присоединятся в групповой стадии к 10 командам, вылетевшим в раунде плей-офф Лиги Европы. В раунде плей-офф ЛК предусмотрены Путь чемпионов и Основной путь.

Путь чемпионов. Команды, преодолевшие третий отборочный раунд по Пути чемпионов, присоединятся к командам, вылетевшим из третьего отборочного раунда Лиги Европы по Пути чемпионов (все матчи пройдут 5 и 12 августа). Клубы, вылетевшие из третьего отборочного раунда Лиги Европы, будут сеяными.

Шары с именами сеяных команд помещаются в одну чашу, шары с несеяными командами - в другую. Из каждой чаши достают по одному шару, помещают в пустую чашу посередине и перемешивают. Команда, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома. Та же процедура повторяется для определения остальных пар.

Основной путь. Команды, преодолевшие третий отборочный раунд по Основному пути, присоединятся к командам, вылетевшим из третьего отборочного раунда Лиги Европы по Основному пути (все матчи пройдут 5 и 12 августа).

Команды поделят на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА на момент начала сезона. Поскольку матчи третьего отборочного раунда будут сыграны после этой жеребьевки, для ее целей парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.

К четырем командам, которые начинают борьбу с этой стадии, присоединятся 27 победителей Основного пути третьего отборочного раунда Лиги конференций и три команды, вылетевшие из Основного пути третьего отборочного раунда Лиги Европы. Эти 34 клуба разбили на 3 группы по 8 команд (группы 1–3) и одну группу из десяти команд (группа 4). Согласно рейтингу клубных коэффициентов на начало сезона, для каждой группы образовали две корзины: сеяные и несеяные. Клубы из одной ассоциации на этом этапе встретиться не могут.

Для групп с 1-й по 3-ю каждой команде случайным образом присвоили номера: с 1 по 4 сеяным и с 5 до 8 – несеяным. Шары с номерами сеяных команд помещают в одну чашу, с несеяными – в другую. Из чаш с сеяными и несеяными берется по одному случайному шару, которые помещаются в пустую чашу посередине и перемешиваются. По номерам команд, которые выбираются в пару, образовываются пары во всех группах 1–3. Процедура повторяется, пока остаются шары в чашах с сеяными и несеяными командами. Команды, чей номер достанут из центральной чаши первым, проведут первый матч дома.

Для группы 4 каждой команде случайным образом присвоили номера: с 1 по 5 сеяным и с 6 до 10 несеяным. Шары с номерами сеяных команд помещают в одну чашу, с несеяными – в другую. Из чаш с сеяными и несеяными берется по одному случайному шару, которые помещаются в пустую чашу посередине и перемешиваются. По номерам команд, которые выбираются, образовываются все пары. Процедура повторяется, пока остаются шары в чашах с сеяными и несеяными командами. Команды, чей номер достанут из центральной чаши первым, проведут первый матч дома.

Матчи состоятся 19 и 26 августа, победители пройдут в групповой этап.

Жеребьевка Q4 Лиги конференций

19 и 26 августа

Путь чемпионов

Сеяные

Омония (Кипр) / Флора (Эстония)

Мура (Словения) / Жальгирис (Литва)

Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)

Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)

Несеяные

Маккаби Хайфа (Израиль) / Торсхавн (Фареры)

Линфилд (Северная Ирландия) / Фола (Люксембург)

Шэмрок Роверс (Ирландия) / Теута (Албания)

Рига (Латвия) / Хибернианс (Мальта)

Приштина (Косово) / Буде-Глимт (Норвегия)

Основной путь

ГРУППА 1

Сеяные

1 Уйпешт (Венгрия) / Базель (Швейцария)

2 АЕЛ (Кипр) / Карабах (Азербайджан)

3 ТНС (Уэльс) / Виктория (Чехия)

4 Тоттенхэм (Англия)

Несеяные

5 ЦСКА София (Болгария) / Осиек (Хорватия)

6 Пасуш (Португалия) / Ларн (Северная Ирландия)

7 Брейдаблик (Исландия) / Абердин (Шотландия)

8 Чукарички (Сербия) / Хаммарбю (Швеция)

ГРУППА 2

Сеяные

1 Лячи (Албания) / Андерлехт (Бельгия)

2 Ренн (Франция)

3 Войводина (Сербия) / ЛАСК (Австрия)

4 Спартак Трнава (Словакия) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Несеяные

5 Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия)

6 Колос (Украина) / Шахтер Караганда (Казхастан)

/ Шахтер Караганда (Казхастан) 7 Русенборг (Норвегия) / Домжале (Словения)

8 Витесс (Нидерланды) / Дандолк (Ирландия)

ГРУППА 3

Сеяные

1 КуПС (Финляндия) / Астана (Казахстан)

2 Богемиан (Ирландия) / ПАОК (Греция)

3 Люцерн (Швейцария) / Фейеноорд (Нидерланды)

4 РФШ (Латвия) / Гент (Бельгия)

Несеяные

5 Эльфсборг (Швеция) / Вележ (Босния и Герцеговина)

6 Ракув (Польша) / Рубин (Россия)

7 Хиберниан (Шотландия) / Риека (Хорватия)

8 Унион Берлин (Германия)

ГРУППА 4

Сеяные

1 Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия)

2 Сочи (Россия) / Партизан (Сербия)

3 Локомотив (Болгария) / Копенгаген (Дания)

4 Рома (Италия)

5 Шленск (Польша) / Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Несеяные