Определен соперник для Зари. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги Европы 2021/22 прошла 2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Был определен соперник для луганской Зари. Команда Виктора Скрипника сыграет против победителя пары Рапид Вена (Австрия) – Анортосис (Кипр).
Поединки пройдут 19 и 26 августа. Первую игру луганчане проведут на выезде, а ответную – в Запорожье.
Если команда Виктора Скрипника выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций. Еврокубковая осень для бронзовых призеров УПЛ точно гарантирована.
Жеребьевка Q4 Лиги Европы
19 и 26 августа
- Рандерс (Дания) – победитель Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия)
- победитель Рапид Вена (Австрия) / Анортосис (Кипр) – Заря Луганск (Украина)
- победитель Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Фенербахче (Турция) – победитель Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
- победитель Мура (Словения) / Жальгирис (Литва) – Штурм (Австрия)
- победитель Омония (Кипр) / Флора (Эстония) – Антверпен (Бельгия)
- проигравший Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария) – победитель Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)
- проигравший Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия) – победитель Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)
- проигравший Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия) – проигравший Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
- проигравший Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова) – проигравший ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
Источник — Sport.ua
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