Определен соперник для Зари. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги Европы 2021/22 прошла 2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Был определен соперник для луганской Зари. Команда Виктора Скрипника сыграет против победителя пары Рапид Вена (Австрия) – Анортосис (Кипр).

Поединки пройдут 19 и 26 августа. Первую игру луганчане проведут на выезде, а ответную – в Запорожье.

Если команда Виктора Скрипника выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций. Еврокубковая осень для бронзовых призеров УПЛ точно гарантирована.

Жеребьевка Q4 Лиги Европы

19 и 26 августа