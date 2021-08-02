Определен соперник для Зари. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы

Жеребьевка прошла в Ньоне, поединки намечены на 19 и 26 августа

  • 02.08.2021 14:15
  • 9823 просмотра
  • 10 комментариев
Определен соперник для Зари. Результаты жеребьевки Q4 Лиги Европы
© УЕФА

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги Европы 2021/22 прошла 2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Был определен соперник для луганской Зари. Команда Виктора Скрипника сыграет против победителя пары Рапид Вена (Австрия) – Анортосис (Кипр).

Поединки пройдут 19 и 26 августа. Первую игру луганчане проведут на выезде, а ответную – в Запорожье.

Если команда Виктора Скрипника выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций. Еврокубковая осень для бронзовых призеров УПЛ точно гарантирована.

Жеребьевка Q4 Лиги Европы

19 и 26 августа

  • Рандерс (Дания) – победитель Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия)
  • победитель Рапид Вена (Австрия) / Анортосис (Кипр) – Заря Луганск (Украина)
  • победитель Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Фенербахче (Турция) – победитель Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
  • победитель Мура (Словения) / Жальгирис (Литва) – Штурм (Австрия)
  • победитель Омония (Кипр) / Флора (Эстония) – Антверпен (Бельгия)
  • проигравший Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария) – победитель Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)
  • проигравший Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия) – победитель Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)
  • проигравший Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия) – проигравший Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
  • проигравший Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова) – проигравший ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Slunkoo
    online
      Slunkoo, 02.08.2021 15:22
    0
    Esli buti realistom to ne zorya ne kolos dalse neprojdut
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 02.08.2021 15:02
    0
    Пісець, рапіда вже боїмося. Це є рівень наших команд. Зоря давала бої Динамо і Шахтарю. Головне, щоб зігрались трохи. Тим більше, що австрійці прямі конкуренти в рейтингу коефіцієнтів.
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 02.08.2021 14:53
    -3
    Повезло со жребием...Рапиду..
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 02.08.2021 14:46
    -1
    повезло , Рапиду.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 02.08.2021 14:34
    +4
    Хочеться вірити, шо хоч тут не обісремось....
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 02.08.2021 14:32
    +1
    Хороший соперник, нормальный жребий, можно играть Заре удачи! будет интересно
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 02.08.2021 14:29
    +5
    Нормальне жеребкування. Рапід команда пристойна, але пройти абсолютно реально. ВІРИМО!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 02.08.2021 14:23
    -1
    Это фиаско братан!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 02.08.2021 14:23
    +4
    В этом году мог лучше соперник выпасть. Но лучше уж так чем Галатасарай или Селтик. Нормальный жребий.
    Отдельное спасибо за второй матч дома!
    Ссылка
    FredBear
    online
      FredBear, 02.08.2021 14:17
    +6
    я просто в акуе, как нам "везет". ну в принципе пофиг. в Лиге Конференций может больше очков возьмут, чем в Лиге Европы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности