Соперник для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа в 14:00 по Киеву

  • 02.08.2021 07:50
  • 2080 просмотров
  • 1 комментарий
Соперник для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE
© УЕФА

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги Европы 2021/22 пройдет 2 августа в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Будет определен соперник для луганской «Зари». Если команда Виктора Скрипник выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций.

В жеребьевке Q4 ЛЕ участвуют 20 клубов, которые поделили на корзины в следующем порядке приоритетов:

  • Корзина 1 (приоритет 1): 6 команд, которые начинают борьбу на этой стадии
  • Корзина 2 (приоритет 2): 6 команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути чемпионов
  • Корзина 3 (приоритет 3): 5 победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы по Пути чемпионов
  • Корзина 4 (приоритет 4): 3 победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы по Основному пути

Процедура жеребьевки Q4 ЛЕ

Первый розыгрыш Лиги конференций повлек за собой существенные изменения в формате Лиги Европы. В частности, количество участников группового этапа сокращено с 48 до 32 команд. Также заметно преобразилась квалификация, в том числе раунд плей-офф (Q4).

Посев проводится так, чтобы 8 клубов, вылетевших из Лиги чемпионов (Путь чемпионов), играли друг с другом, то есть чтобы в итоге минимум 4 национальных чемпиона вышли из раунда плей-офф Лиги Европы в групповой турнир. В соответствии с регламентом клубы из одной ассоциации не будут разводиться по разным парам и могут сыграть друг с другом на этой стадии.﻿

Жеребьевка начнется тем, что три из шести команд корзины 1 (приоритет 1) получат в соперники три команды из корзины 4 (приоритет 4) в следующем порядке:

  • Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 1, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 4. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.
  • Та же процедура повторяется для определения второй и третьей пар.

Оставшиеся три команды из корзины 1 получат в соперники три из пяти команд из корзины 3 (приоритет 3) в следующем порядке:

  • Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 1, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 3. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.
  • Та же процедура повторяется для определения пятой и шестой пар.

Оставшиеся две команды из корзины 3 получат в соперники две из шести команд из корзины 2 (приоритет 2) в следующем порядке:

  • Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 3, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 2. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.
  • Та же процедура повторяется для определения восьмой пары.

Оставшиеся 4 команды из корзины 2 формируют девятую и десятую пары в процессе слепой жеребьевки. Команды, которые вытянут первой и третьей, проведут свой первый матч дома.

📺 Видеотрансляция

Жеребьевка Q4 Лиги Европы

19 и 26 августа

Корзина 1 (приоритет 1)

  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Фенербахче (Турция)
  • Заря (Украина)
  • Антверпен (Бельгия)
  • Штурм (Австрия)
  • Рандерс (Дания)

Корзина 2 (приоритет 2)

  • Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
  • Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
  • Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)
  • ЧФР (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
  • Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)
  • Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)

Корзина 3 (приоритет 3)

  • Омония (Кипр) / Флора (Эстония)
  • Мура (Словения) / Жальгирис (Литва)
  • Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)
  • Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)

Корзина 4 (приоритет 4)

  • Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия)
  • Рапид Вена (Австрия) / Анортосис (Кипр)
  • Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    suforza1921
      suforza1921, 02.08.2021 08:21
    +1
    Капєц просто. 50 на 50 отримати Сарай, Селтік, Рапід з одного боку або Кайрат, Муру, Нефтчі, Омонію щ другого. Оце начудили специ з УЄФА.
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 02.08.2021 08:21
    +1
    Капєц просто. 50 на 50 отримати Сарай, Селтік, Рапід з одного боку або Кайрат, Муру, Нефтчі, Омонію щ другого. Оце начудили специ з УЄФА.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности