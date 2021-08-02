Соперник для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги Европы 2021/22 пройдет 2 августа в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Будет определен соперник для луганской «Зари». Если команда Виктора Скрипник выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций.
В жеребьевке Q4 ЛЕ участвуют 20 клубов, которые поделили на корзины в следующем порядке приоритетов:
- Корзина 1 (приоритет 1): 6 команд, которые начинают борьбу на этой стадии
- Корзина 2 (приоритет 2): 6 команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути чемпионов
- Корзина 3 (приоритет 3): 5 победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы по Пути чемпионов
- Корзина 4 (приоритет 4): 3 победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы по Основному пути
Процедура жеребьевки Q4 ЛЕ
Первый розыгрыш Лиги конференций повлек за собой существенные изменения в формате Лиги Европы. В частности, количество участников группового этапа сокращено с 48 до 32 команд. Также заметно преобразилась квалификация, в том числе раунд плей-офф (Q4).
Посев проводится так, чтобы 8 клубов, вылетевших из Лиги чемпионов (Путь чемпионов), играли друг с другом, то есть чтобы в итоге минимум 4 национальных чемпиона вышли из раунда плей-офф Лиги Европы в групповой турнир. В соответствии с регламентом клубы из одной ассоциации не будут разводиться по разным парам и могут сыграть друг с другом на этой стадии.
Жеребьевка начнется тем, что три из шести команд корзины 1 (приоритет 1) получат в соперники три команды из корзины 4 (приоритет 4) в следующем порядке:
- Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 1, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 4. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.
- Та же процедура повторяется для определения второй и третьей пар.
Оставшиеся три команды из корзины 1 получат в соперники три из пяти команд из корзины 3 (приоритет 3) в следующем порядке:
- Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 1, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 3. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.
- Та же процедура повторяется для определения пятой и шестой пар.
Оставшиеся две команды из корзины 3 получат в соперники две из шести команд из корзины 2 (приоритет 2) в следующем порядке:
- Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 3, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 2. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.
- Та же процедура повторяется для определения восьмой пары.
Оставшиеся 4 команды из корзины 2 формируют девятую и десятую пары в процессе слепой жеребьевки. Команды, которые вытянут первой и третьей, проведут свой первый матч дома.
Жеребьевка Q4 Лиги Европы
19 и 26 августа
Корзина 1 (приоритет 1)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Фенербахче (Турция)
- Заря (Украина)
- Антверпен (Бельгия)
- Штурм (Австрия)
- Рандерс (Дания)
Корзина 2 (приоритет 2)
- Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
- Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
- Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)
- ЧФР (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
- Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)
- Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)
Корзина 3 (приоритет 3)
- Омония (Кипр) / Флора (Эстония)
- Мура (Словения) / Жальгирис (Литва)
- Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)
- Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
Корзина 4 (приоритет 4)
- Яблонец (Чехия) / Селтик (Шотландия)
- Рапид Вена (Австрия) / Анортосис (Кипр)
- Галатасарай (Турция) / Сент-Джонстон (Шотландия)
Источник — Sport.ua
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