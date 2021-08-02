Соперник для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги Европы 2021/22 пройдет 2 августа в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Будет определен соперник для луганской «Зари». Если команда Виктора Скрипник выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций.

В жеребьевке Q4 ЛЕ участвуют 20 клубов, которые поделили на корзины в следующем порядке приоритетов:

Корзина 1 (приоритет 1): 6 команд, которые начинают борьбу на этой стадии

Корзина 2 (приоритет 2): 6 команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути чемпионов

Корзина 3 (приоритет 3): 5 победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы по Пути чемпионов

Корзина 4 (приоритет 4): 3 победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы по Основному пути

Процедура жеребьевки Q4 ЛЕ

Первый розыгрыш Лиги конференций повлек за собой существенные изменения в формате Лиги Европы. В частности, количество участников группового этапа сокращено с 48 до 32 команд. Также заметно преобразилась квалификация, в том числе раунд плей-офф (Q4).

Посев проводится так, чтобы 8 клубов, вылетевших из Лиги чемпионов (Путь чемпионов), играли друг с другом, то есть чтобы в итоге минимум 4 национальных чемпиона вышли из раунда плей-офф Лиги Европы в групповой турнир. В соответствии с регламентом клубы из одной ассоциации не будут разводиться по разным парам и могут сыграть друг с другом на этой стадии.﻿

Жеребьевка начнется тем, что три из шести команд корзины 1 (приоритет 1) получат в соперники три команды из корзины 4 (приоритет 4) в следующем порядке:

Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 1, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 4. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.

Та же процедура повторяется для определения второй и третьей пар.

Оставшиеся три команды из корзины 1 получат в соперники три из пяти команд из корзины 3 (приоритет 3) в следующем порядке:

Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 1, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 3. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.

Та же процедура повторяется для определения пятой и шестой пар.

Оставшиеся две команды из корзины 3 получат в соперники две из шести команд из корзины 2 (приоритет 2) в следующем порядке:

Достается один шар из чаши, где находятся команды с приоритетом 3, и один – из чаши, где находятся команды с приоритетом 2. Эти два шара помещаются в пустую чашу и перемешиваются. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч дома.

Та же процедура повторяется для определения восьмой пары.

Оставшиеся 4 команды из корзины 2 формируют девятую и десятую пары в процессе слепой жеребьевки. Команды, которые вытянут первой и третьей, проведут свой первый матч дома.

Жеребьевка Q4 Лиги Европы

19 и 26 августа

Корзина 1 (приоритет 1)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Фенербахче (Турция)

Заря (Украина)

Антверпен (Бельгия)

Штурм (Австрия)

Рандерс (Дания)

Корзина 2 (приоритет 2)

Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)

Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)

Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)

ЧФР (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)

Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)

Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)

Корзина 3 (приоритет 3)

Омония (Кипр) / Флора (Эстония)

Мура (Словения) / Жальгирис (Литва)

Кайрат (Казахстан) / Алашкерт (Армения)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Слован (Словакия)

Нефтчи (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)

Корзина 4 (приоритет 4)