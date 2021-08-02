Отвели душу. Заря крупно обыграла Ингулец

Для «Зари» сейчас каждый матч чемпионата Украины является очень важным не только с турнирной точки зрения, а и в плане подготовки к играм квалификации Лиги Европы. А так как поединок первого тура на своем поле в Запорожье команда провела неудачно, проиграв «Александрии» 0:1, Виктор Скрипник произвел некоторые перестановки в стартовом составе, выпустив на поле с первых минут Хомченовского и Аллахьяра.

Именно иранский форвард уже на 4-й минуте задал тон игре и создал первый опасный момент у ворот «Ингульца». Он получил передачу в штрафной площади соперников и, долго не раздумывая, пробил по центру. Гальчук сыграл неуверенно, но все же отбил мяч на угловой. Однако сразу же после розыгрыша стандарта гости открыли счет. Мяч удачно отскочил на ногу Кочергину и тот с лету примерно с линии штрафной площади нанес сильный и точный удар в левый от себя нижний угол.

Прошла всего лишь минута, а на табло кропивницкого стадиона «Зирка» уже горела цифра 2 напротив команды из Луганска. Выбивая мяч от ворот, грубо ошибся Гальчук. Все тот же Аллахьяр мяч перехватил и сделал передачу направо на Громова, который сам мог завершать этот эпизод. Но он не пожадничал, а увидел Кочергина, находящегося в более выгодной позиции. Последовал еще один разящий удар от Владислава, теперь уже в противоположный угол, и атакующий хавбек «Зари» стал принимать поздравления с одним из самых ранних дублей за всю историю украинской Премьер-Лиги.

К чести футболистов «Ингульца», такое обескураживающее начало игры не надломило команду и она большими силами пошла вперед, чтобы отыграться. Дважды на 14-й и 19-й минутах Опанасенко бил со средней дистанции, но Шевченко был внимателен и оба раза сыграл надежно. А еще раз, на 23-й минуте, на пути мяча, пущенного Ковалевым, вовремя для гостей оказался Фаворов, который сумел отвести угрозу.

Отбив этот натиск хозяев поля, «Заря» снова заиграла активно в атаке и еще, как минимум, дважды могла увеличить свое голевое преимущество. Особенно шикарный момент для взятия ворот был у Шахаба на 26-й минуте, когда ему ассистировал слева Хомченовский. Бил иранский форвард метров с четырех прямо в упор, но на этот раз Гальчук сыграл выше всяких похвал и отбил мяч. Спустя четыре минуты голкипер «Ингульца» опять оказался на виду, когда парировал опасный и неприятный удар от Кочергина из пределов штрафной площади.

И уже перед самым перерывом на 42-й минуте был неплохой шанс отличиться у Запорожца. Получив передачу от Гопея, он бил низом в дальний угол, но немного промахнулся.

Начало второго тайма было очень похоже с тем, что мы увидели в первом. Снова на шестой минуте забил Кочергин, оформивший, таким образом, хет-трик. Голевую атаку разогнал Шахаб, который уже на половине поля соперников отдал удобную передачу направо своему партнеру. Несмотря на то, что перед Кочергиным был защитник, он решил пробить в ближний от вратаря угол и попал в цель. Гальчук и в этом эпизоде выглядел неубедительно, пропустив третий мяч в игре от одного и того же футболиста.

Исход матча практически был предрешен, но команды продолжали играть с акцентом на атаку и моменты еще возникали как у одних, так и у других ворот. Из наиболее острых можно отметить контрвыпад «Зари» на 67-й минуте, когда Аллахьяр и Шахаб здорово сыграли на левом фланге и последний сделал длинную передачу на Булеуцу. Но тот не сумел как следует попасть по мячу. А затем на 72-й минуте в третий раз в этом поединке бил по воротам гостей Опанасенко, однако опять Шевченко не позволил тому отличиться.

И все-таки «Ингулец» забил. На 75-й минуте, применив высокий прессинг, хозяева поля отобрали мяч у игроков обороны «Зари» и Полегенько точной передачей нашел в штрафной площади соперников Ситало, который своим шансом воспользовался сполна.

Был еще эпизод на 80-й минуте, когда в штрафной площади луганчан в борьбе за мяч сошлись Ситало и Руфати. Нападающий упал, причем показалось, что его оппонент придерживал его. Но арбитр матча Бойко принял другое решение, показав желтую карточку игроку «Ингульца».

А все точки над «і» расставили новички «Зари» Кристиан и Фримпонг, которые в конце матча вышли на замену. Голы получились схожими. На 83-й минуте и на второй компенсированной они получали передачи слева от Булецы и точно пробивали с близкой дистанции.

Вот таким результативным получился этот матч, в котором «Заря» добилась своей первой победы в новом чемпионате страны. Так бы сыграть ей еще в Лиге Европы.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 1:5



Ситало, 75 – Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2



Шишка, 56, Ситало, 80 – Вернидуб, 69, Хомченовский, 86

«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко, Ковалев, Павлов (Козак, 60), Салем, Полегенько – Шишка (Шарай, 60), Коробенко, Запорожец – Гопей, Ситало.

«Заря»: Шевченко – Хомченовский, Имереков (Снурницын, 87), Вернидуб, Фаворов (Руфати, 78) – Назарина – Кочергин, Громов (Фримпонг, 88), Булеца – Аллахьяр (Кристиан, 78), Шахаб (Лунев, 78).

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



Удары (в створ): 9 (5) – 12 (9)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 3 – 3.

ИНГУЛЕЦ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C