2-й тур
Ингулец
1 : 5
Заря
02.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «С уважением отнеслись к Ингульцу»

Наставник «Зари» доволен победой со счетом 5:1

  • 03.08.2021 01:00
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Виктор СКРИПНИК: «С уважением отнеслись к Ингульцу»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

«Заря» разгромила «Ингулец» (5:1) во втором туре УПЛ. Главный тренер луганчан Виктор Скрипник высказался об этом поединке.

«Когда выигрываешь на выезде 5:1 – это приятно. Любая команда может играть. Мы с уважением отнеслись к «Ингульцу», разбирали соперника. Стараемся использовать высокий прессинг – он помог. Стараемся использовать молодежь. Она придает нам энергии. Хочется и дальше прогрессировать.

Следующая игра против «Динамо». Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра – хорошая таблетка после поражения.

Кочергин – командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от «Ингульца». Чтобы снять напряжение сзади – нужно поднять давление впереди.

Выпустили молодых ребят – быстренькие, шустрые. Бежали, старались, а голы – подарок для них. Все зависит от них. Они были на сборах с нами и можно сказать, что это будущее нашей команды», – сказал Скрипник.

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Источник — Футбол 1/2/3

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