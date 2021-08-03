Виктор СКРИПНИК: «С уважением отнеслись к Ингульцу»

«Заря» разгромила «Ингулец» (5:1) во втором туре УПЛ. Главный тренер луганчан Виктор Скрипник высказался об этом поединке.

«Когда выигрываешь на выезде 5:1 – это приятно. Любая команда может играть. Мы с уважением отнеслись к «Ингульцу», разбирали соперника. Стараемся использовать высокий прессинг – он помог. Стараемся использовать молодежь. Она придает нам энергии. Хочется и дальше прогрессировать.

Следующая игра против «Динамо». Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра – хорошая таблетка после поражения.

Кочергин – командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от «Ингульца». Чтобы снять напряжение сзади – нужно поднять давление впереди.

Выпустили молодых ребят – быстренькие, шустрые. Бежали, старались, а голы – подарок для них. Все зависит от них. Они были на сборах с нами и можно сказать, что это будущее нашей команды», – сказал Скрипник.