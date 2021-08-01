В первом туре нового чемпионата Украины обе команды выступили неудачно, проиграв своим оппонентам. Но если от «Ингульца» большего вряд ли ожидали в поединке против «Шахтера», то подопечные Виктора Скрипника неожиданно на своем поле уступили обновленной «Александрии», которая, кстати, уже во втором туре проиграла наспех собранному для выступления в Премьер-Лиге «Минаю».

«Ингулец»

Команда из села Петрово Кировоградской области уже второй сезон проводит в элитном дивизионе. В прошлом, напомним, она финишировала на 12-м месте, избежав понижения в классе. За все это время «Ингулец» еще ни разу не сыграл у себя дома, а принимает соперников в Кропивницком. Впрочем, уже появилась информация о том, что новый стадион в Петрово планируется сдать в эксплуатацию весной 2022 года. Так что вполне возможно, что уже в нынешнем чемпионате местные жители наконец увидят команды украинской Премьер-Лиги вживую.

Перед стартом нового сезона команда заметно усилилась, особенно в лице таких опытных игроков как Гальчук, Полегенько, Опанасенко, Чогадзе и Ситало. Да и Поспелов с Шараем уже далеко не новички в футболе. Почти все они приняли участие в игре первого тура против «Шахтера». Несмотря на большое преимущество горняков на протяжении матча, в последние десять минут «Ингулец» не только забил гол в ворота Трубина, а и на некоторое время перехватил инициативу и даже имел возможность сравнять счет.

Поэтому, если в матче с «Зарей» подопечные Сергея Лавриненко сыграют так, как в концовке той встречи, то реально может рассчитывать на очки.

«Заря»



Бронзовый призер предыдущего чемпионата страны и наш участник Лиги Европы снова огорчил своих болельщиков на старте сезона. Год назад «Заря» также сложно входила в турнир, проиграв два стартовых матча. А еще интересно, что три раза за последние четыре года луганская команда в первых турах проигрывала именно «Александрии». Вот такой у нее появился неудобный соперник.

Конечно же, тренерский штаб «Зари» сделал вывод из случившегося и постарается больше не повторять подобных ошибок в матчах с командами, которых она превосходит, прежде всего, по подбору игроков. Кстати, в отличие от «Ингульца», у луганчан в составе произошло совсем мало изменений по сравнению с предыдущим чемпионатом. Так что здесь скидка на какую-то несыгранность вообще не проходит.

Вполне возможно, что команда просто не форсирует события и планомерно готовится к старту в раунде плей-офф Лиги Европы, матчи которого пройдут 19 и 26 августа. Но, с другой стороны, разбрасываться очками тоже не допустимо. Ведь в конце чемпионата каждый балл может иметь очень большое значение.

Статистика встреч

В прошлом сезоне команды впервые сыграли на уровне Премьер-Лиги два матча. В первом из них в Кропивницком была зафиксирована ничья 1:1. У «Ингульца гол забил Янаков, а у «Зари» отличился Юрченко с пенальти. В Запорожье луганский клуб выиграл 2:0 благодаря голам все того же Юрченко и Жуниньо.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов, Опанасенко, Шишка, Коробенко, Запорожец, Шарай, Ситало

«Заря»: Шевченко, Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Булеца, Назарина, Цвек, Кочергин, Аллахьяр, Гладкий

2 августа, понедельник