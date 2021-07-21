Ингулец планирует начать играть на своем стадионе весной 2022 года

Строительство основного здания стадиона завершится в конце 2021 года

  • 21.07.2021 03:30
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Ингулец планирует начать играть на своем стадионе весной 2022 года
© ФК Ингулец

Клуб УПЛ «Ингулец» планирует начать играть на своем стадионе весной 2022 года.

Вице-президент клуба Николай Журило рассказал о ходе строительства стадиона в Петрово:

«Строительство основного здания стадиона завершится в конце 2021 года. Останутся работы по обустройству территории вокруг стадиона. «Ингулец» планирует начать играть на новой арене с первого домашнего матча весенней части сезона».

Отставание в строительстве стадиона вызвано из-за задержки поставок материалов для строительства. Финансовых проблем у «Ингульца» нет.

24 июля «Ингулец» в 1-м туре УПЛ в Киеве сыграет против донецкого «Шахтера».

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Источник — ТаТоТаке

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