Клуб УПЛ «Ингулец» планирует начать играть на своем стадионе весной 2022 года.

Вице-президент клуба Николай Журило рассказал о ходе строительства стадиона в Петрово:

«Строительство основного здания стадиона завершится в конце 2021 года. Останутся работы по обустройству территории вокруг стадиона. «Ингулец» планирует начать играть на новой арене с первого домашнего матча весенней части сезона».

Отставание в строительстве стадиона вызвано из-за задержки поставок материалов для строительства. Финансовых проблем у «Ингульца» нет.

24 июля «Ингулец» в 1-м туре УПЛ в Киеве сыграет против донецкого «Шахтера».