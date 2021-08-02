2-й тур
Ингулец
1 : 5
Заря
02.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Заря – 1:5. Хет-трик Кочергина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.08.2021 22:25
  • 797 просмотров
  • 2 комментария
Ингулец – Заря – 1:5. Хет-трик Кочергина. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

2 августа прошел заключительный матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

Ингулец – Заря – 1:5. Хет-трик Кочергина. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кочергин, 6 мин.

ГОЛ! 0:2. Кочергин, 7 мин.

ГОЛ! 0:3. Кочергин, 51 мин.

ГОЛ! 1:3. Ситало, 75 мин.

ГОЛ! 1:4. Кристиан Фагундес, 82 мин.

ГОЛ! 1:5. Фримпонг, 90+2 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Заря).
82' ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Кристиан (Заря).
75' ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
51' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
7' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
6' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
      Sauron, 02.08.2021 22:51
    0
    Чота вратарь у Ингульца - шо пустое место...
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    akleso95
      akleso95, 02.08.2021 22:36
    0
    Кст, Кочергин уходил в раздевалку без мяча на память! Без выпендривания. Вот за это респект.
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