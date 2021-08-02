2 августа прошел заключительный матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги.
Ингулец – Заря – 1:5. Хет-трик Кочергина. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кочергин, 6 мин.
ГОЛ! 0:2. Кочергин, 7 мин.
ГОЛ! 0:3. Кочергин, 51 мин.
ГОЛ! 1:3. Ситало, 75 мин.
ГОЛ! 1:4. Кристиан Фагундес, 82 мин.
ГОЛ! 1:5. Фримпонг, 90+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Заря).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Кристиан (Заря).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua
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