В понедельник, 2-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 19:30.

Подопечные Виктора Скрипника вновь начали сезон с поражения на своем поле, в результате чего испортили настроение собственным болельщикам, которые были вынуждены прокручивать в памяти неприятные воспоминания. Да и уступили «мужики» при этом «Александрии» (0:1) – одному из своих давних оппонентов на внутренней арене. Коллектив Александра Лавриненко тоже свою первую игру в новом сезоне проиграл, попав под дебютную пробу пера Роберто Де Дзерби и его донецкого «Шахтера» (1:2). «Ингулец» начал отношения с «Зарей» с победы в Кубке Украины-2018/19, на своем пути к финалу, а смогут ли козаки стартовать с подобного успеха в этом сезоне?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря».