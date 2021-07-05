Шахтер уступил вице-чемпиону Польши, триумфы Магучих и Калининой

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 июля.

1. Первое поражение Де Дзерби. Шахтер уступил вице-чемпиону Польши. Дончане не сумели отыграть два пропущенных мяча под сильным дождем.

2. Два ноль три! Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Анна Рыжикова и Марина Бех-Романчук завоевали бронзовые медали.

3. ФОТО. «Мы чувствовали вашу поддержку». Как болельщики встретили сборную. Главный тренер команды Андрей Шевченко поблагодарил фанатов.

4. Ангелина Калинина выиграла турнир в Монпелье. Для украинки это третий титул в этом году.

5. Стали известны призовые сборной Украины за Евро-2020. Украинская ассоциация футбола получит очень приличную сумму.

6. Ярмоленко выбирает между Галатасараем и Фенербахче. Два турецких гранда ведут оживленную борьбу за право подписать украинского вингера.

7. НБА. Милуоки без Адетокумбо дожимает Атланту и выходит в финал. Первый выход в финал с 1974 года.

8. Пять выводов после матча Украина — Англия. В целом — нормально, но конкретно — облажались.

9. Месси и Неймар близки к трофею. Кто сыграет в полуфиналах Кубка Америки. 2 и 3 июля за океаном были сыграны матчи 1/4 финала.

10. В мировом рейтинге ФИВБ мужская сборная Украины на 22 месте. Женская сборная расположилась еще ниже, на 36 месте.