Пять выводов после матча Украина — Англия

Александр Зинченко перед игрой с англичанами сказал, что победа нам светит лишь в том случае, если каждый из вышедших на поле в составе нашей сборной проведет свой лучший матч в жизни. К сожалению, практически все игроки в желтых футболках провели посредственный поединок. Почему так получилось – давайте разбираться.
1. Англия банально сильнее
Если команда Саутгейта лишь прибавляет по ходу турнира, то команда Шевченко и морально, и физически прогрессировать уже не может. Игра против Швеции стала пиком для украинцев на нынешнем Евро. На следующий матч у них просто не хватило сил. А вот соперник оказался очень мастеровитым и мотивированным, способным сыграть и на своих сильных сторонах, и на чужих ошибках. Англичане были сильнее украинцев на протяжении всей игры, и они умело довели матч до логического завершения. Наверное, иного исхода попросту и быть не могло: Англия правда сильнее Украины практически по всем параметрам. И выше классом, как скажет Шевченко после матча. Но в данном случае нужно говорить и о том, что сборная Украины все равно имела возможности сыграть лучше. Пускай и не победить, но проиграть куда достойнее. Не получилось из-за ошибок как футболистов, так и нашего тренерского штаба.
2. Андрею Шевченко не удалось восстановить игроков ни психологически, ни физически
О том, что сборная Украины решила свою главную турнирную задачу на Евро, Андрей Николаевич говорил еще перед игрой со шведами, когда стало ясно, что наша команда попала в число тех, кто сыграет в 1/8 финала. По словам нашего тренера, участие в плей-офф для его подопечных – «приятный бонус». Об этом «бонусе» он повторял и после матча со шведами. По большому счету, тренер прав: по уровню игры для его команды выход в плей-офф – уже несомненный успех. Однако показалось, что в конкретной встрече против Англии наша команда уже не думала о «приятном бонусе». Решив все свои турнирные задачи, можно было сыграть раскрепощенно, «для души», так сказать. Но «сине-желтые» вышли на игру против Кейна и компании, словно первоклассник впервые попал в кресло стоматолога. В действиях, в движениях, даже во взглядах наших игроков сквозила обреченность. Они не сумели оправиться морально после раннего пропущенного мяча. Собственно, они уже вышли на поле «Олимпико», словно гладиаторы на поле Колизея с мыслями о неминуемой гибели. О физическом состоянии наших и говорить неуместно: предыдущая игра забрала слишком много сил, поэтому ни о каком «высоком прессинге» говорить не приходится. Честно говоря, «руки» тренера в игре против Англии (в отличие от игры против Швеции) не было видно.
3. Полнейший провал центра обороны
Против Англии сборная Украины попыталась сыграть по той же схеме, что и в поединке против Швеции: то есть с тремя центрбеками. Действующие лица остались прежними: Забарный, Миколенко, Кривцов. Все четыре гола наша команда пропустила с центрального плацдарма защиты. И все эти пропущенные мячи – результат индивидуальных ошибок наших защитников. В первом случае Кривцов не удержал Кейна, во втором и третьем – Матвиенко проиграл верховую борьбу Магвайру и Кейну, в четвертом пропущенном мяче наша защита просто опустила руки и безучастно наблюдала, как Хендерсон разбирается с Бущаном. В принципе, все четыре наших взятия ворот вряд ли можно назвать настоящим футбольным искусством. Да, обязательно нужно отдать должное атакующей команде, ее игрокам за индивидуальное мастерство. Но так же обязательно нужно говорить и о явных недоработках игроков обороны. И если в случае с Забарным, который тоже не может занести себе в актив эту игру, мы можем, хотя бы, привести такой аргумент в защиту, как молодость и неопытность, то в случае с Кривцовым и Матвиенко это не проканает.
4. Замены Шевченко: что это было?
Кривцов сломался на 36 минуте: вместо него наш тренерский штаб выпустил Цыганкова. Замена вынужденная, но, в общем, логичная: нужно было хоть как-то влиять на ход матча, и Шевченко перешел с игры в пять защитников на игру в четыре оборонца. Но вот дальше с заменами у Андрея Николаевича явно не сложилось. После поединка со шведами мы сделали приятный вывод, что, оказывается, у нашей сборной есть скамейка, есть кем усиливать игру по ходу матча. Но, оказывается, то была разовая акция. На 64 минуте Шевченко поменял провалившего игру Сидорчука на Макаренко. Замена по позиции. И все. Счет 4:0 не в нашу пользу был уже на 63 минуте. Оставалось играть еще целых полчаса. Да, судя по общему сценарию и нашей обреченности, спасти игру в любом случае не удалось бы. Но вот хотя бы попробовать это сделать следовало бы. Почему Шевченко этого не сделал – большой вопрос. Тымчик, Довбик и Судаков появились в кадре в качестве игроков замены уже на 89 минуте. Это выглядело, как недоразумение. Собственно, оно таковым и осталось.
5. Запоминается не только последнее
В данном случае не удастся избежать банальных фраз. Мол, добились исторического результата, попали в восьмерку лучших команд континента, могло быть значительно хуже. И ведь это действительно так. По большому счету, после трех матчей в исполнении нашей команды на этом Евро было понятно, что выход из группы для нее – определенно максимум. Сборная же провела еще два поединка после группового этапа. Это действительно весомое достижение: и футболистов, и тренеров. Так что в любом случае общая оценка за турнир сборной Украине должна быть положительной. Наверное, давать игрокам звание заслуженных мастеров спорта в данном случае – явный перебор, но встречать в аэропорту с хлебом-солью обязательно нужно.
Хотя, конечно же, осадок от безвольного поражения от Англии останется надолго.
Валерий Василенко, Sport.ua
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В этом наше все, т.к. результат на бумаге есть.
Чим мотивуєш це?
Наигрывали схему с Зубковым, но он быстро сломался и все, схема не работает.
Вроде неплохо смотрелись в 1/8 с 3-мя цз, но Кривцов быстро сломался и всё, схема не работает.
Шевченко, где замены по позициям? Ты набирал этот состав.
1. Згідно закону Украіни тренер та футболісти дають в‘юхи Державною мовою, міжнародною англійською, або не дають взагалі.
2. Жора топ у рамці, про те НОЛЬ на виходах, що з нідерландами, що з англійцями, висновок або Трубіна награвати, або Жору підтягувати.
3. При всій повазі та помічниках Шева тактично достатньо посередній тренер з позиціі тактик, СВОЄЧАСНИХ замін та ігрових схем.
4. У нас гравці середнього європейського рівня, яким потрібно опуститися на землю та ПАХАТИ над собою, особливо у грі проти м‘яча.
5. По складу із топовими збірними МУСИМО грати із двома опорниками, бо ХАЛЕПА очевидна… Сидор та Стьопа кже не молоді, по ходу потрібно награвати
Судакова, Шепелєва, Макаренка. Караваєву також потрібна заміна, Тимчик, або хтось інший, Довбик, на заміні Яремчуку…
Немає чім пишатися...до відбіркового турніру Шева добре підготував команду.гралі добре і з португаламі і сербамі,но до самого Евро підготував жахливо,команду було не впизнаті.Центр захисту нульовий,тренер(особливо з англійцямі) розгублений.не бачить .шо треба робиті заміни.А де ротація в складі?Чому не випускалі Тимчіка,,Соболя,Судакова невже приклад з Довбиком нічому не навчив Шеву?
Немає чім пишатися...до відбіркового турніру Шева добре підготував команду.гралі добре і з португаламі і сербамі,но до самого Евро підготував жахливо,команду було не впизнаті.Центр захисту нульовий,тренер(особливо з англійцямі) розгублений.не бачить .шо треба робиті заміни.А де ротація в складі?Чому не випускалі Тимчіка,,Соболя,Судакова невже приклад з Довбиком нічому не навчив Шеву?
Запас фарту не вічний. З групи вийшли чудом, шведам забили на 120-й хвилині.
До того ж купа кадрових проблем. Цьогоріч Степаненко і Циганков зовсім не ті, що раніше. Через це збірна стала вимушено перебудовуватися зі звичної схеми 4-1-4-1 на інші схеми. Іноді виходило, іноді ні.
Навіщо починати грати з трьома центральними захисниками? Щоб пропустити вже на 4-й хвилині?
Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
Друге: Треба грати не 11-ма гравцями а більше задіювати інших, особливо як вже у 2-му таймі Ярмоленко і Яремчук бігали з "червоними краватками" на комірцях.
Эта игра была в принципе Давид против Голиафа.
Но просто когда тренер винит Упл а не себя в первую очередь живя при этом в Лондоне меня это раздражает.
Это означает человек понятия не имеет что такое Украина.
Запас фарту не вічний. З групи вийшли чудом, шведам забили на 120-й хвилині.
До того ж купа кадрових проблем. Цьогоріч Степаненко і Циганков зовсім не ті, що раніше. Через це збірна стала вимушено перебудовуватися зі звичної схеми 4-1-4-1 на інші схеми. Іноді виходило, іноді ні.
Навіщо починати грати з трьома центральними захисниками? Щоб пропустити вже на 4-й хвилині?
Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
Не ожидал я такой игры от Малиновского, такой перспективный, так играет у себя в клубе, а тут тупо обосрался. Зинченко, это просто позер. У себя в клубе рвет жопу как ошпаренный, а тут? Тюфяк... итд, итд
Обидно конечно. Но в очередной раз понадеюсь что сделают выводы.
Хотя о чем это я...
Немає чім пишатися...до відбіркового турніру Шева добре підготував команду.гралі добре і з португаламі і сербамі,но до самого Евро підготував жахливо,команду було не впизнаті.Центр захисту нульовий,тренер(особливо з англійцямі) розгублений.не бачить .шо треба робиті заміни.А де ротація в складі?Чому не випускалі Тимчіка,,Соболя,Судакова невже приклад з Довбиком нічому не навчив Шеву?
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