Пять выводов после матча Украина — Англия

В целом — нормально, но конкретно — облажались

  • 04.07.2021 09:13
  • 9582 просмотра
  • 44 комментария
Пять выводов после матча Украина — Англия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко перед игрой с англичанами сказал, что победа нам светит лишь в том случае, если каждый из вышедших на поле в составе нашей сборной проведет свой лучший матч в жизни. К сожалению, практически все игроки в желтых футболках провели посредственный поединок. Почему так получилось – давайте разбираться.

1. Англия банально сильнее

Если команда Саутгейта лишь прибавляет по ходу турнира, то команда Шевченко и морально, и физически прогрессировать уже не может. Игра против Швеции стала пиком для украинцев на нынешнем Евро. На следующий матч у них просто не хватило сил. А вот соперник оказался очень мастеровитым и мотивированным, способным сыграть и на своих сильных сторонах, и на чужих ошибках. Англичане были сильнее украинцев на протяжении всей игры, и они умело довели матч до логического завершения. Наверное, иного исхода попросту и быть не могло: Англия правда сильнее Украины практически по всем параметрам. И выше классом, как скажет Шевченко после матча. Но в данном случае нужно говорить и о том, что сборная Украины все равно имела возможности сыграть лучше. Пускай и не победить, но проиграть куда достойнее. Не получилось из-за ошибок как футболистов, так и нашего тренерского штаба.

Getty Images/Global Images Ukraine

2. Андрею Шевченко не удалось восстановить игроков ни психологически, ни физически

О том, что сборная Украины решила свою главную турнирную задачу на Евро, Андрей Николаевич говорил еще перед игрой со шведами, когда стало ясно, что наша команда попала в число тех, кто сыграет в 1/8 финала. По словам нашего тренера, участие в плей-офф для его подопечных – «приятный бонус». Об этом «бонусе» он повторял и после матча со шведами. По большому счету, тренер прав: по уровню игры для его команды выход в плей-офф – уже несомненный успех. Однако показалось, что в конкретной встрече против Англии наша команда уже не думала о «приятном бонусе». Решив все свои турнирные задачи, можно было сыграть раскрепощенно, «для души», так сказать. Но «сине-желтые» вышли на игру против Кейна и компании, словно первоклассник впервые попал в кресло стоматолога. В действиях, в движениях, даже во взглядах наших игроков сквозила обреченность. Они не сумели оправиться морально после раннего пропущенного мяча. Собственно, они уже вышли на поле «Олимпико», словно гладиаторы на поле Колизея с мыслями о неминуемой гибели. О физическом состоянии наших и говорить неуместно: предыдущая игра забрала слишком много сил, поэтому ни о каком «высоком прессинге» говорить не приходится. Честно говоря, «руки» тренера в игре против Англии (в отличие от игры против Швеции) не было видно.

3. Полнейший провал центра обороны

Против Англии сборная Украины попыталась сыграть по той же схеме, что и в поединке против Швеции: то есть с тремя центрбеками. Действующие лица остались прежними: Забарный, Миколенко, Кривцов. Все четыре гола наша команда пропустила с центрального плацдарма защиты. И все эти пропущенные мячи – результат индивидуальных ошибок наших защитников. В первом случае Кривцов не удержал Кейна, во втором и третьем – Матвиенко проиграл верховую борьбу Магвайру и Кейну, в четвертом пропущенном мяче наша защита просто опустила руки и безучастно наблюдала, как Хендерсон разбирается с Бущаном. В принципе, все четыре наших взятия ворот вряд ли можно назвать настоящим футбольным искусством. Да, обязательно нужно отдать должное атакующей команде, ее игрокам за индивидуальное мастерство. Но так же обязательно нужно говорить и о явных недоработках игроков обороны. И если в случае с Забарным, который тоже не может занести себе в актив эту игру, мы можем, хотя бы, привести такой аргумент в защиту, как молодость и неопытность, то в случае с Кривцовым и Матвиенко это не проканает.

Getty Images/Global Images Ukraine

4. Замены Шевченко: что это было?

Кривцов сломался на 36 минуте: вместо него наш тренерский штаб выпустил Цыганкова. Замена вынужденная, но, в общем, логичная: нужно было хоть как-то влиять на ход матча, и Шевченко перешел с игры в пять защитников на игру в четыре оборонца. Но вот дальше с заменами у Андрея Николаевича явно не сложилось. После поединка со шведами мы сделали приятный вывод, что, оказывается, у нашей сборной есть скамейка, есть кем усиливать игру по ходу матча. Но, оказывается, то была разовая акция. На 64 минуте Шевченко поменял провалившего игру Сидорчука на Макаренко. Замена по позиции. И все. Счет 4:0 не в нашу пользу был уже на 63 минуте. Оставалось играть еще целых полчаса. Да, судя по общему сценарию и нашей обреченности, спасти игру в любом случае не удалось бы. Но вот хотя бы попробовать это сделать следовало бы. Почему Шевченко этого не сделал – большой вопрос. Тымчик, Довбик и Судаков появились в кадре в качестве игроков замены уже на 89 минуте. Это выглядело, как недоразумение. Собственно, оно таковым и осталось.

5. Запоминается не только последнее

В данном случае не удастся избежать банальных фраз. Мол, добились исторического результата, попали в восьмерку лучших команд континента, могло быть значительно хуже. И ведь это действительно так. По большому счету, после трех матчей в исполнении нашей команды на этом Евро было понятно, что выход из группы для нее – определенно максимум. Сборная же провела еще два поединка после группового этапа. Это действительно весомое достижение: и футболистов, и тренеров. Так что в любом случае общая оценка за турнир сборной Украине должна быть положительной. Наверное, давать игрокам звание заслуженных мастеров спорта в данном случае – явный перебор, но встречать в аэропорту с хлебом-солью обязательно нужно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Хотя, конечно же, осадок от безвольного поражения от Англии останется надолго.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    Avv
    online
      Avv, 04.07.2021 10:50
    0
    Ніяка техніка не допоможе, якщо фізично не готовий спортсмен. Наші, окрім одного, функційно готові на рівні приблизно нижче середнього європейського футболіста. Одну гру можуть витягнути, при повторних іграх рівень стає очевидним при зустрічі з топовими ігроками.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 04.07.2021 10:48
    0
    Ну, взагалі матч був не справедливим. Усім командам чверть фіналу попалися достойні суперники, і грали вони всі потужно. А Англії відмінили матч чверть фіналу і призначили якесь тренування. Я вимагаю справедливості, хай Англія зіграє з якоюсь бельгією, чи Австрією.... Отам і побачим "банально сильнішу Англію".
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    bolela11111
    online
      bolela11111, 04.07.2021 10:48
    0
    Без бумажки - ты какашка. А с бумажкой человек!
    В этом наше все, т.к. результат на бумаге есть.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 10:44
    0
    Baryev, 04.07.2021 10:34
    А шостий висновок можна додати, все ж таки, що потрібно навчитися широкому загалу, перш за все, любити своїх футболістів. Я був на матчі у Глазго - атмосфера була неймовірна на стадіоні. Ми ніяким не дивом опинилися у топ командах. Якщо ми там є, то ми і є ТОП 8 команда, М це зробили і ніхто це не зробив за нас. Вболіваємо далі!
    "Ми ніяким не дивом опинилися у топ командах"
    Чим мотивуєш це?
    Ссылка
    rus68
    online
      rus68, 04.07.2021 10:41
    0
    Отсутствие кадрового потенциала привело к тактическим провалам.
    Наигрывали схему с Зубковым, но он быстро сломался и все, схема не работает.
    Вроде неплохо смотрелись в 1/8 с 3-мя цз, но Кривцов быстро сломался и всё, схема не работает.
    Шевченко, где замены по позициям? Ты набирал этот состав.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 04.07.2021 10:40
    +1
    Высновок есть.. шеву гнать..
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 04.07.2021 10:38
    -1
    Це наша збірна, іншоі не маємо, на загал молодці, однак
    1. Згідно закону Украіни тренер та футболісти дають в‘юхи Державною мовою, міжнародною англійською, або не дають взагалі.
    2. Жора топ у рамці, про те НОЛЬ на виходах, що з нідерландами, що з англійцями, висновок або Трубіна награвати, або Жору підтягувати.
    3. При всій повазі та помічниках Шева тактично достатньо посередній тренер з позиціі тактик, СВОЄЧАСНИХ замін та ігрових схем.
    4. У нас гравці середнього європейського рівня, яким потрібно опуститися на землю та ПАХАТИ над собою, особливо у грі проти м‘яча.
    5. По складу із топовими збірними МУСИМО грати із двома опорниками, бо ХАЛЕПА очевидна… Сидор та Стьопа кже не молоді, по ходу потрібно награвати
    Судакова, Шепелєва, Макаренка. Караваєву також потрібна заміна, Тимчик, або хтось інший, Довбик, на заміні Яремчуку…
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 10:37
    0
    Baryev, 04.07.2021 10:34
    А шостий висновок можна додати, все ж таки, що потрібно навчитися широкому загалу, перш за все, любити своїх футболістів. Я був на матчі у Глазго - атмосфера була неймовірна на стадіоні. Ми ніяким не дивом опинилися у топ командах. Якщо ми там є, то ми і є ТОП 8 команда, М це зробили і ніхто це не зробив за нас. Вболіваємо далі!
    Абсолютно верно
    Ссылка
    Baryev
    online
      Baryev, 04.07.2021 10:34
    0
    А шостий висновок можна додати, все ж таки, що потрібно навчитися широкому загалу, перш за все, любити своїх футболістів. Я був на матчі у Глазго - атмосфера була неймовірна на стадіоні. Ми ніяким не дивом опинилися у топ командах. Якщо ми там є, то ми і є ТОП 8 команда, М це зробили і ніхто це не зробив за нас. Вболіваємо далі!
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 04.07.2021 10:34
    +2
    Досить об'єктивна стаття.Їх 4:0 розгромили і гра була в одні ворота а вони говорять, що це був успіх.Їм пощастило вийти з групи а їх всі вітають?!.Дуже багато допущено помилок і це факт!!Виступ більше ніж на 7балів за 12бальною шкалою не тягне(завдяки фарту)
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 04.07.2021 10:27
    +2
    tima fialko, 04.07.2021 10:20
    Чомусь не дивимось в корінь-починаючи з юнацьких команд,у нас катастрофичне відставання у техніці.Бо вчать не грати,обігрувати,а ламати,бігати,робити підкати,виносити,відбиватись,давати паси назад.Технічний гравець-це впевнений в собі гравець,він дозволяє собі обігрувати,давати гострі і дальні паси,тобто ГРАТИ у футбол,а не труситись від страху,мучатись і ...програвати
    Тільки на юнацькому і молодіжному рівні Україна вигравала Євро та є діючими чемпіонами світу. А в цьому віці якраз не фізика, а техніка вирішує. То не так вже погано в нас з молоддю. Питання, чому в дорослому футболі їх привчають грати через воротаря, боятися брати на себе ініциативу. В молодіжці один в один обігрують, гострі паси віддають. А в збірній в обводку лізуть Ярмола,Маліновський,Шапаренко,Караваєв та ще може пару гравців..Інші лише пас ближньому чи назад і переляк в очах
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.07.2021 10:25
    +5
    Мне вообще не понятно, где та команда, которая побеждала в отборе на Евро. Игроки остались те же, а вот уровень футбола гораздо хуже. После поражения от Англии я б и кривого слова в адрес Шевы и футболистов не сказал, еслибы они вчера боролись как львы, а не как безвольные щенки (извините за такое может грубое, но справедливое сравнение).
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    Rys2575
    online
      Rys2575, 04.07.2021 10:23
    -1
    Да проигрывать можно по разному, но случайными пассажирами мы на этом турнире не были, сборная выполнила даже перевыполнила задания, никто и не сказал бы перед началом турнира что мы войдём в восьмёрку лучших команд Европы. Да есть над чем работать но этот чемпионат Европы самый лучший для сборной Украины, есть поводы для гордости, потому что на нашем месте хотели бы быть многие команды.Поэтому не согласен что мы облажались, это пока что наш потолок достижений.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 04.07.2021 10:20
    +3
    Чомусь не дивимось в корінь-починаючи з юнацьких команд,у нас катастрофичне відставання у техніці.Бо вчать не грати,обігрувати,а ламати,бігати,робити підкати,виносити,відбиватись,давати паси назад.Технічний гравець-це впевнений в собі гравець,він дозволяє собі обігрувати,давати гострі і дальні паси,тобто ГРАТИ у футбол,а не труситись від страху,мучатись і ...програвати
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 10:18
    +4
    Быстрый гол разрушил весь план Шевы на эту игру. Это понятно. Но самая большая его ошибка, это вместо трафмированого защитника Кривцова выпустил полузащитника Цыганкова. В таких матчах как с Англией, где много играков хорошо играют на втором этаже, это равно самоубийству.
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 04.07.2021 10:15
    -1
    Александр Ад, 04.07.2021 10:08
    Вціей статі вірно сформульовані перший і останній рядки.
    Немає чім пишатися...до відбіркового турніру Шева добре підготував команду.гралі добре і з португаламі і сербамі,но до самого Евро підготував жахливо,команду було не впизнаті.Центр захисту нульовий,тренер(особливо з англійцямі) розгублений.не бачить .шо треба робиті заміни.А де ротація в складі?Чому не випускалі Тимчіка,,Соболя,Судакова невже приклад з Довбиком нічому не навчив Шеву?
    Научил-научил, главное больше менять, тусовать и самое главное - шоб игроки не засиживались в основном составе ( а то еще притрутся друг к другу понимать начнут друг-дружку, а кому это надо?).
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    igorek
    online
      igorek, 04.07.2021 10:14
    +6
    Я вообще не могу понять тактику Шевченко нафига набирать такую замену если они только седят на скамейке а основные уже усталые вымотаные что у него за стратегия какойто бред.И почемуто всегда встречают на своем поле а не на чюжом.Тактика полное дерьмо.То что прошли это сплошная везуха.Обидно за державу.🤯
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.07.2021 10:11
    +3
    Irop, 04.07.2021 09:41
    Нас розбещують успіхи. Якби вам сказали перед ЄВРО-2020, що Збірна програє в чвертьфіналі Англії, то ви би зраділи?
    Не програє , а буде розгромлена.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.07.2021 10:08
    +3
    Вціей статі вірно сформульовані перший і останній рядки.
    Немає чім пишатися...до відбіркового турніру Шева добре підготував команду.гралі добре і з португаламі і сербамі,но до самого Евро підготував жахливо,команду було не впизнаті.Центр захисту нульовий,тренер(особливо з англійцямі) розгублений.не бачить .шо треба робиті заміни.А де ротація в складі?Чому не випускалі Тимчіка,,Соболя,Судакова невже приклад з Довбиком нічому не навчив Шеву?
    Ссылка
    bartezinho
    online
      bartezinho, 04.07.2021 10:06
    +7
    По факту, имеем неубедительно победу над слабой Македонией и случайную победу в большинстве над Шведами и в каком же месте это достижение?
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    turist86
    online
      turist86, 04.07.2021 09:45
    +14
    Результат закономірний.
    Запас фарту не вічний. З групи вийшли чудом, шведам забили на 120-й хвилині.
    До того ж купа кадрових проблем. Цьогоріч Степаненко і Циганков зовсім не ті, що раніше. Через це збірна стала вимушено перебудовуватися зі звичної схеми 4-1-4-1 на інші схеми. Іноді виходило, іноді ні.
    Навіщо починати грати з трьома центральними захисниками? Щоб пропустити вже на 4-й хвилині?
    Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 04.07.2021 09:52
    +13
    Висновки такі: Перше- не можна казати до матчу свом гравцям, що мета досягнута і нічого страшного як програємо.
    Друге: Треба грати не 11-ма гравцями а більше задіювати інших, особливо як вже у 2-му таймі Ярмоленко і Яремчук бігали з "червоними краватками" на комірцях.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 09:36
    +12
    Якби хоча б мінімально програли Англії то можна було б пишатися. А так що таке цей четвертьфинал? - обіграли Македонію і Швецію з великою вдачею (Форсберг пробачив) і вже "пишаємося". Чому так не грали як у відборі з Португалією чи як в Лізі Націй з Іспанією чи у відборі з Францією. Ну просто перекреслили і заплямували все однією грою. У всіх на пам'яті залишиться тепер цей провал. Уся Європа рже з нас. На заголовки іноземних видань гірко дивитися. А ми "пишаймося".
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2021 09:45
    +11
    Irop, 04.07.2021 09:41
    Нас розбещують успіхи. Якби вам сказали перед ЄВРО-2020, що Збірна програє в чвертьфіналі Англії, то ви би зраділи?
    Нет, смотря как проиграть.
    Эта игра была в принципе Давид против Голиафа.
    Но просто когда тренер винит Упл а не себя в первую очередь живя при этом в Лондоне меня это раздражает.
    Это означает человек понятия не имеет что такое Украина.
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    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 04.07.2021 09:30
    +10
    поражение опять безвольное как с австрией не сил не желания не было полный провал гения Шевченко
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 09:46
    +8
    Irop, 04.07.2021 09:41
    Нас розбещують успіхи. Якби вам сказали перед ЄВРО-2020, що Збірна програє в чвертьфіналі Англії, то ви би зраділи?
    Знову ж таки, що передувало цьому чвертьфіналу. Краще би ми виступили як венгри, дві нічиї з Францією і Німеччиною. Але щонайголовніше - при рівній грі!!!!
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 09:39
    +8
    І не треба прикриватися мантрою " четвертьфінал". Бо що передувало цьому четвертьфіналу. Перемога над великою Македонією, потім вдале жеребкування, що вивело нас на шведів і потім вимучена перемога на останній хвилині з 10-ма шведами у складі.
    Ссылка
    bartezinho
    online
      bartezinho, 04.07.2021 10:06
    +7
    По факту, имеем неубедительно победу над слабой Македонией и случайную победу в большинстве над Шведами и в каком же месте это достижение?
    Ссылка
    igorek
    online
      igorek, 04.07.2021 10:14
    +6
    Я вообще не могу понять тактику Шевченко нафига набирать такую замену если они только седят на скамейке а основные уже усталые вымотаные что у него за стратегия какойто бред.И почемуто всегда встречают на своем поле а не на чюжом.Тактика полное дерьмо.То что прошли это сплошная везуха.Обидно за державу.🤯
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 04.07.2021 09:54
    +6
    Спасибо за статью. Как лаконичное резюмэ - есть бумажный результат при отсутствии игры и целой кучи недоразумений.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 09:50
    +6
    turist86, 04.07.2021 09:45
    Результат закономірний.
    Запас фарту не вічний. З групи вийшли чудом, шведам забили на 120-й хвилині.
    До того ж купа кадрових проблем. Цьогоріч Степаненко і Циганков зовсім не ті, що раніше. Через це збірна стала вимушено перебудовуватися зі звичної схеми 4-1-4-1 на інші схеми. Іноді виходило, іноді ні.
    Навіщо починати грати з трьома центральними захисниками? Щоб пропустити вже на 4-й хвилині?
    Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
    Справді. Не думаю, що чехи сильніші за наших. Але вони програли Англії лише 1:0. А від Нідерландів виграли 2:0. Загалом дуже рівну гру показали в усіх матчах, без таких розгромів та позорів.
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    pricolist
    online
      pricolist, 04.07.2021 10:25
    +5
    Мне вообще не понятно, где та команда, которая побеждала в отборе на Евро. Игроки остались те же, а вот уровень футбола гораздо хуже. После поражения от Англии я б и кривого слова в адрес Шевы и футболистов не сказал, еслибы они вчера боролись как львы, а не как безвольные щенки (извините за такое может грубое, но справедливое сравнение).
    Ссылка
    ronin99981
      ronin99981, 04.07.2021 09:54
    +5
    Всё по делу написано. В очередной раз доказали что нужно развивать свой чемпионат и молодеж. Так как вызывать наших "заграничников" просто нет смысла.
    Не ожидал я такой игры от Малиновского, такой перспективный, так играет у себя в клубе, а тут тупо обосрался. Зинченко, это просто позер. У себя в клубе рвет жопу как ошпаренный, а тут? Тюфяк... итд, итд
    Обидно конечно. Но в очередной раз понадеюсь что сделают выводы.
    Хотя о чем это я...
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    gajvir
    online
      gajvir, 04.07.2021 09:44
    +5
    В цілому збірна, враховуючи проблеми лідерів - травму Маліновського та провал Зінченка у 4 матчах з п"яти , зіграла краще , чим можна було чекати. Тренерський штаб планомірно вів збірну до повторення провалу Євро 2016. Так що хлопцям дякуємо, Шева - на вихід . ( P.S. Тим часом Буя - ау , де травма , Шева????? , грає контрольні матчі Динамо).
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 10:18
    +4
    Быстрый гол разрушил весь план Шевы на эту игру. Это понятно. Но самая большая его ошибка, это вместо трафмированого защитника Кривцова выпустил полузащитника Цыганкова. В таких матчах как с Англией, где много играков хорошо играют на втором этаже, это равно самоубийству.
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    lehach_08
    online
      lehach_08, 04.07.2021 10:05
    +4
    плохая игра, плохой результат...., послевкусие от четвертьфиналов 2006 и 2021 совершенно разные, хоть итоговый счёт и похож......
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 04.07.2021 10:20
    +3
    Чомусь не дивимось в корінь-починаючи з юнацьких команд,у нас катастрофичне відставання у техніці.Бо вчать не грати,обігрувати,а ламати,бігати,робити підкати,виносити,відбиватись,давати паси назад.Технічний гравець-це впевнений в собі гравець,він дозволяє собі обігрувати,давати гострі і дальні паси,тобто ГРАТИ у футбол,а не труситись від страху,мучатись і ...програвати
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.07.2021 10:11
    +3
    Irop, 04.07.2021 09:41
    Нас розбещують успіхи. Якби вам сказали перед ЄВРО-2020, що Збірна програє в чвертьфіналі Англії, то ви би зраділи?
    Не програє , а буде розгромлена.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.07.2021 10:08
    +3
    Вціей статі вірно сформульовані перший і останній рядки.
    Немає чім пишатися...до відбіркового турніру Шева добре підготував команду.гралі добре і з португаламі і сербамі,но до самого Евро підготував жахливо,команду було не впизнаті.Центр захисту нульовий,тренер(особливо з англійцямі) розгублений.не бачить .шо треба робиті заміни.А де ротація в складі?Чому не випускалі Тимчіка,,Соболя,Судакова невже приклад з Довбиком нічому не навчив Шеву?
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    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 04.07.2021 09:59
    +3
    На Євро-2021 нашій збірній дуже "посміхнулась доля", ми опинились в 1/8 і це прекрасно. Але по грі після Ліги Націй наша збірна різко здала і це провал Шевченка /за винятком гри з Францією/ тому нас не буде на ЧС-2022 в Катарі.
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