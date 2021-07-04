Пять выводов после матча Украина — Англия

Александр Зинченко перед игрой с англичанами сказал, что победа нам светит лишь в том случае, если каждый из вышедших на поле в составе нашей сборной проведет свой лучший матч в жизни. К сожалению, практически все игроки в желтых футболках провели посредственный поединок. Почему так получилось – давайте разбираться.

1. Англия банально сильнее

Если команда Саутгейта лишь прибавляет по ходу турнира, то команда Шевченко и морально, и физически прогрессировать уже не может. Игра против Швеции стала пиком для украинцев на нынешнем Евро. На следующий матч у них просто не хватило сил. А вот соперник оказался очень мастеровитым и мотивированным, способным сыграть и на своих сильных сторонах, и на чужих ошибках. Англичане были сильнее украинцев на протяжении всей игры, и они умело довели матч до логического завершения. Наверное, иного исхода попросту и быть не могло: Англия правда сильнее Украины практически по всем параметрам. И выше классом, как скажет Шевченко после матча. Но в данном случае нужно говорить и о том, что сборная Украины все равно имела возможности сыграть лучше. Пускай и не победить, но проиграть куда достойнее. Не получилось из-за ошибок как футболистов, так и нашего тренерского штаба.

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2. Андрею Шевченко не удалось восстановить игроков ни психологически, ни физически

О том, что сборная Украины решила свою главную турнирную задачу на Евро, Андрей Николаевич говорил еще перед игрой со шведами, когда стало ясно, что наша команда попала в число тех, кто сыграет в 1/8 финала. По словам нашего тренера, участие в плей-офф для его подопечных – «приятный бонус». Об этом «бонусе» он повторял и после матча со шведами. По большому счету, тренер прав: по уровню игры для его команды выход в плей-офф – уже несомненный успех. Однако показалось, что в конкретной встрече против Англии наша команда уже не думала о «приятном бонусе». Решив все свои турнирные задачи, можно было сыграть раскрепощенно, «для души», так сказать. Но «сине-желтые» вышли на игру против Кейна и компании, словно первоклассник впервые попал в кресло стоматолога. В действиях, в движениях, даже во взглядах наших игроков сквозила обреченность. Они не сумели оправиться морально после раннего пропущенного мяча. Собственно, они уже вышли на поле «Олимпико», словно гладиаторы на поле Колизея с мыслями о неминуемой гибели. О физическом состоянии наших и говорить неуместно: предыдущая игра забрала слишком много сил, поэтому ни о каком «высоком прессинге» говорить не приходится. Честно говоря, «руки» тренера в игре против Англии (в отличие от игры против Швеции) не было видно.

3. Полнейший провал центра обороны

Против Англии сборная Украины попыталась сыграть по той же схеме, что и в поединке против Швеции: то есть с тремя центрбеками. Действующие лица остались прежними: Забарный, Миколенко, Кривцов. Все четыре гола наша команда пропустила с центрального плацдарма защиты. И все эти пропущенные мячи – результат индивидуальных ошибок наших защитников. В первом случае Кривцов не удержал Кейна, во втором и третьем – Матвиенко проиграл верховую борьбу Магвайру и Кейну, в четвертом пропущенном мяче наша защита просто опустила руки и безучастно наблюдала, как Хендерсон разбирается с Бущаном. В принципе, все четыре наших взятия ворот вряд ли можно назвать настоящим футбольным искусством. Да, обязательно нужно отдать должное атакующей команде, ее игрокам за индивидуальное мастерство. Но так же обязательно нужно говорить и о явных недоработках игроков обороны. И если в случае с Забарным, который тоже не может занести себе в актив эту игру, мы можем, хотя бы, привести такой аргумент в защиту, как молодость и неопытность, то в случае с Кривцовым и Матвиенко это не проканает.

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4. Замены Шевченко: что это было?

Кривцов сломался на 36 минуте: вместо него наш тренерский штаб выпустил Цыганкова. Замена вынужденная, но, в общем, логичная: нужно было хоть как-то влиять на ход матча, и Шевченко перешел с игры в пять защитников на игру в четыре оборонца. Но вот дальше с заменами у Андрея Николаевича явно не сложилось. После поединка со шведами мы сделали приятный вывод, что, оказывается, у нашей сборной есть скамейка, есть кем усиливать игру по ходу матча. Но, оказывается, то была разовая акция. На 64 минуте Шевченко поменял провалившего игру Сидорчука на Макаренко. Замена по позиции. И все. Счет 4:0 не в нашу пользу был уже на 63 минуте. Оставалось играть еще целых полчаса. Да, судя по общему сценарию и нашей обреченности, спасти игру в любом случае не удалось бы. Но вот хотя бы попробовать это сделать следовало бы. Почему Шевченко этого не сделал – большой вопрос. Тымчик, Довбик и Судаков появились в кадре в качестве игроков замены уже на 89 минуте. Это выглядело, как недоразумение. Собственно, оно таковым и осталось.

5. Запоминается не только последнее

В данном случае не удастся избежать банальных фраз. Мол, добились исторического результата, попали в восьмерку лучших команд континента, могло быть значительно хуже. И ведь это действительно так. По большому счету, после трех матчей в исполнении нашей команды на этом Евро было понятно, что выход из группы для нее – определенно максимум. Сборная же провела еще два поединка после группового этапа. Это действительно весомое достижение: и футболистов, и тренеров. Так что в любом случае общая оценка за турнир сборной Украине должна быть положительной. Наверное, давать игрокам звание заслуженных мастеров спорта в данном случае – явный перебор, но встречать в аэропорту с хлебом-солью обязательно нужно.

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Хотя, конечно же, осадок от безвольного поражения от Англии останется надолго.