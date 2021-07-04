Стали известны призовые сборной Украины за Евро-2020

Украинская ассоциация футбола получит очень приличную сумму

  • 04.07.2021 17:24
  • 2451 просмотр
  • 3 комментария
Стали известны призовые сборной Украины за Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны призовые сборной Украины за Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заработала 16 млн евро.

9,25 млн наша сборная заработала за попадание в финальную часть чемпионата Европы, за победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе УЕФА добавил еще €1,5 млн. 

За выход в 1/8 финала Украина заработала еще €2 млн, а за попадание в четвертьфинал, в котором украинская команда проиграла Англии со счетом 0:4, – еще €3,25 млн.

Общая сумма призовых всех сборных за участие в финальной части чемпионата Европы составляет €371 млн.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2021 17:41
    0
    Все пойдет в стадион Кривбасс
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.07.2021 17:35
    0
    где-то полмиллиарда гривень.Журналисты ,проследите за каждой копейкой
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.07.2021 17:32
    -1
    Вложут деньги в детский футбол? Да фиг там, раздеребанят как всего
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2021 17:41
    0
    Все пойдет в стадион Кривбасс
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.07.2021 17:35
    0
    где-то полмиллиарда гривень.Журналисты ,проследите за каждой копейкой
    Ссылка
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