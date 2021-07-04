Стали известны призовые сборной Украины за Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заработала 16 млн евро.

9,25 млн наша сборная заработала за попадание в финальную часть чемпионата Европы, за победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе УЕФА добавил еще €1,5 млн.

За выход в 1/8 финала Украина заработала еще €2 млн, а за попадание в четвертьфинал, в котором украинская команда проиграла Англии со счетом 0:4, – еще €3,25 млн.

Общая сумма призовых всех сборных за участие в финальной части чемпионата Европы составляет €371 млн.