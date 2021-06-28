Яркое возвращение Ломаченко, Португалия и Нидерланды вылетели с Евро-2020

Главные новости за 27 июня на Sport.ua

  • 28.06.2021 03:00
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Яркое возвращение Ломаченко, Португалия и Нидерланды вылетели с Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 июня.

1. Чемпион сложил полномочия. Сборная Бельгии удержала победу над Португалией. «Красные дьяволы» вышли в 1/4 финала чемпионата Европы.

2. Есть первая сенсация! Чехия проходит в четвертьфинал, обыграв Нидерланды. Решающим эпизодом стало удаление де Лигта.

3. Теофимо, мы идем за тобой! Ломаченко уверенно нокаутировал японца Накатани. Большой вечер бокса с участием украинского боксера прошел в Лас-Вегасе.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир УПЛ покидает Ворсклу. Пока неизвестно, где продолжит карьеру Владислав Кулач.

5. Сборная Украины проиграла в финальном матче отбора на чемпионат мира. Со счетом 2:5 при двух удалениях подопечные Николая Костенко уступили испанцам.

6. Динамо определилось с суммой, за которую готово продать Супрягу. Предметный интерес к нападающему проявляет «Торино».

7. Ломаченко снова в топе. Лопесу-старшему осталось уговорить сына на реванш. Лев Кравцив – о первой победе Василия после Теофимо.

8. Ферстаппен выиграл гонку в Австрии. Макс без борьбы справился с Хэмилтоном. Мерседес не может выиграть 4-ю кряду гонку.

9. Плей-офф Евро-2020. Уже известны две пары четвертьфиналов. Бельгия будет играть против Италии, а Чехия встретится с Данией.

10. Украинка Песоцкая выиграла бронзовую медаль на ЧЕ по настольному теннису. Украинская спортсменка завоевала награду на престижном турнире.

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Источник — Sport.ua

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