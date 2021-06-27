Сборная Украины проиграла в финальном матче отбора на чемпионат мира

Со счетом 2:5 при двух удалениях подопечные Николая Костенко уступили испанцам

  • 27.06.2021 23:05
  • 5108 просмотров
  • 3 комментария
Сборная Украины проиграла в финальном матче отбора на чемпионат мира
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Обе команды еще перед полуфиналом обеспечили себе путевки в финальный этап чемпионата мира, а в этом поединке должны были определить победителя отборочного турнира. 

Первый период прошел с преимуществом сборной Испании, которая не только забила гол уже на 3-й минуте (отличился Мейяс), но и больше владела мячом. Кроме того, на 8-й минуте Лоренц еще и попал мячом в штангу наших ворот.

После небольшого перерыва испанцы продолжали играть активно, а вот гол забили на 15-й минуте, когда один из наших игроков лежал на песке. Красиво через себя пробил Эдуардо. Естественно украинцы бросились к судье, но кроме предупреждения Зборовскому ничего больше не добились. Впрочем, уже через минуту арбитр поставил пенальти в ворота Испании и Зборовский его четко реализовал. А на 20-й минуте Щерица со штрафного и вовсе сравнял счет. 

Казалось, что психологическое преимущество перешло к подопечным Николая Костенко. Но, увы. В течение следующих двух минут соперники снова забили два гола в ворота украинцев. Сперва Педро головой подправил мяч с близкого расстояния после передачи справа. И буквально тут же грубо ошибся наш капитан Борсук. Он потерял мяч вблизи своих ворот, чем тут же воспользовался Лоренц. 

Была еще надежда на то, что в третьем периоде сборная Украины сможет спасти матч. Однако уже на первых минутах мы остались в меньшинстве после удаления Неруша. А затем на 34-й минуте красную карточку перед собой еще увидел и Щерица. Именно после второго удаления испанцы реализовали численное преимущество - дубль в матче сделал Мейяс. 

В итоге поражение 2:5, но сборная Украины все же свою главную задачу на турнире выполнила, отобравшись в финальную часть чемпионата мира. 

Отборочный турнир чемпионата мира. Финал

Испания – Украина – 5:2

 Мейяс (3, 34), Эдуардо (15), Педро (21), Лоренц (22) - Зборовский (16), Щерица (20)

 Педро (18) - Зборовский (15)

 Неруш (25), Щерица (34)

Испания: Дона, Пабло, Хосе Карлос, Мейяс, Алехандро, Пабло Перес, Ридуан, Хосе Ариас, Педро, Кинтас, Лоренц, Давид Наварро, Доминго, Чики, Джани Торрес, Эдуардо

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Назаре (Португалия)

ИСПАНИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Seregga1
    online
      Seregga1, 28.06.2021 00:02
    0
    На зло москалям проиграли что бы не ехать
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 27.06.2021 23:22
    +6
    Nikas, 27.06.2021 23:14
    С такой тактикой дай пас вратарю тот ударит по воротам лучше не ехать в Мацкву а отказаться
    а іспанці тіпа краще грали, ну плюс судєйка-підарас))) чєловєк, ти який раз пляжний дивишся, та в більшості тактика через воротніка і швидкі паси йде, "спеціаліст")))
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 27.06.2021 23:14
    -7
    С такой тактикой дай пас вратарю тот ударит по воротам лучше не ехать в Мацкву а отказаться
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 27.06.2021 23:22
    +6
    Nikas, 27.06.2021 23:14
    С такой тактикой дай пас вратарю тот ударит по воротам лучше не ехать в Мацкву а отказаться
    а іспанці тіпа краще грали, ну плюс судєйка-підарас))) чєловєк, ти який раз пляжний дивишся, та в більшості тактика через воротніка і швидкі паси йде, "спеціаліст")))
    Ссылка
    Seregga1
    online
      Seregga1, 28.06.2021 00:02
    0
    На зло москалям проиграли что бы не ехать
    Ссылка
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