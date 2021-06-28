Плей-офф Евро-2020. Уже известны две пары четвертьфиналов

На Евро-2020 сыграно четыре матча стадии 1/8 финала.
Стали известны две пары четвертьфиналистов. Бельгия будет играть против Италии 2 июля в немецком городе Мюнхен, а Чехия встретится с Данией 3 июля в Баку.
28 и 29 июня будет проведено еще 4 четвертьфинала: Франция– Швейцария, Хорватия – Испания, Швеция – Украина и центральный матч Англия – Германия.
Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля в Лондоне, а решающий матч турнира будет сыгран там же 11 июля.
Евро-2020
1/8 финала
26 июня
- 19:00. Уэльс – Дания – 0:4
- 22:00. Италия – Австрия – 2:1 (д.в.)
27 июня
- 19:00. Нидерланды – Чехия – 0:2
- 22:00. Бельгия – Португалия – 1:0
28 июня
- 19:00. Хорватия – Испания
- 22:00. Франция – Швейцария
29 июня
- 19:00. Англия – Германия
- 22:00. Швеция – Украина
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Источник — Sport.ua
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