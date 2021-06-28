Плей-офф Евро-2020. Уже известны две пары четвертьфиналов

На Евро-2020 сыграно четыре матча стадии 1/8 финала.

Стали известны две пары четвертьфиналистов. Бельгия будет играть против Италии 2 июля в немецком городе Мюнхен, а Чехия встретится с Данией 3 июля в Баку.

28 и 29 июня будет проведено еще 4 четвертьфинала: Франция– Швейцария, Хорватия – Испания, Швеция – Украина и центральный матч Англия – Германия.

Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля в Лондоне, а решающий матч турнира будет сыгран там же 11 июля.

Евро-2020

1/8 финала

26 июня

19:00. Уэльс – Дания – 0:4

– 0:4 22:00. Италия – Австрия – 2:1 (д.в.)

27 июня

19:00. Нидерланды – Чехия – 0:2

– 0:2 22:00. Бельгия – Португалия – 1:0

28 июня

19:00. Хорватия – Испания

22:00. Франция – Швейцария

29 июня

19:00. Англия – Германия

22:00. Швеция – Украина

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