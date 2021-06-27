ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир УПЛ покидает Ворсклу

Пока неизвестно, где продолжит карьеру Владислав Кулач

  • 27.06.2021 23:38
  • 3227 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир УПЛ покидает Ворсклу
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Нападающий Владислав Кулач официально покидает полтавскую «Ворсклу».

У 28-летнего Кулача истек контракт с полтавским клубом, и стороны решили его не продлевать.

Форвард полтавской «Ворсклы» стал лучшим бомбардиром УПЛ 2020/21, забив 15 голов.

Полтавский клуб попрощался с Кулачем в stories Instagram. Пока неизвестно, где продолжит карьеру Владислав.

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Источник — ФК Ворскла

(4 голоса)

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Комментарии
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 28.06.2021 00:05
    -3
    Да, попросится у Суркиса взять его в дайнэмо-машинз и пообещает наколотить за сезон 100 голов.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 27.06.2021 23:55
    +6
    Оце да! Як так? Нікому не відомо??? А де ж Ваші джерела? А де Ж інсайдерська інформація ? Що зовсім немає і здогадок? Спорт юа- як так? Як це Ви та не знаєте? Та хоть збрешіть щось)))))
    Хто ж у нього агент? Крепкий якийсь ...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.06.2021 23:53
    +1
    Алексей Шульга, 27.06.2021 23:49
    чисто моё мнение в Днер-1
    он окажется
    Или в Крылья Советов.
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 27.06.2021 23:49
    +5
    чисто моё мнение в Днер-1
    он окажется
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 27.06.2021 23:55
    +6
    Оце да! Як так? Нікому не відомо??? А де ж Ваші джерела? А де Ж інсайдерська інформація ? Що зовсім немає і здогадок? Спорт юа- як так? Як це Ви та не знаєте? Та хоть збрешіть щось)))))
    Хто ж у нього агент? Крепкий якийсь ...
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 27.06.2021 23:49
    +5
    чисто моё мнение в Днер-1
    он окажется
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.06.2021 23:53
    +1
    Алексей Шульга, 27.06.2021 23:49
    чисто моё мнение в Днер-1
    он окажется
    Или в Крылья Советов.
    Ссылка
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