ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир УПЛ покидает Ворсклу

Нападающий Владислав Кулач официально покидает полтавскую «Ворсклу».
У 28-летнего Кулача истек контракт с полтавским клубом, и стороны решили его не продлевать.
Форвард полтавской «Ворсклы» стал лучшим бомбардиром УПЛ 2020/21, забив 15 голов.
Полтавский клуб попрощался с Кулачем в stories Instagram. Пока неизвестно, где продолжит карьеру Владислав.
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Источник — ФК Ворскла
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Хто ж у нього агент? Крепкий якийсь ...
он окажется
он окажется
Хто ж у нього агент? Крепкий якийсь ...
он окажется
он окажется
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