Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Ролан Гаррос

  • 07.06.2021 14:40
  • 2744 просмотра
  • 2 комментария
Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Седьмого июня украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче четвертого круга украинка сразится против польки Иги Свёнтек (№9 WTA). Встреча пройдет на корте имени Филиппа Шатрие последним запуском. Время начала матча – 22:00 по Киеву. 
 

Путь на турнире

Стадия  Костюк   Свёнтек
1-й круг   Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA  Юван (6-0 7-5) №101 WTA
2-й круг  Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA  Петерсон (6-1 6-1) №60 WTA
3-й круг  Грачева (6-1 6-2) №88 WTA  Контавейт (7-6 6-0) №31 WTA

Ранее теннисистки на взрослом уровне не играли, по юниорах Марта проиграла один матч.
 
В 1/4 финала победительница встречи сразится против Софии Кенин из США (№5 WTA) или Марии Саккари из Греции (№18 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 07.06.2021 16:22
    +2
    Сегодня все болельщики будут на твоей стороне корта! А Я на стороне соперницы, отвлеку ее!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 07.06.2021 16:20
    +2
    Смотрел игры с Игой, Марта надо закатить рубку! Ошибок от нее не дождемся! Играй в свою игру! Бей по линиям! Мы любим тебя Марта, удачи!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 07.06.2021 16:22
    +2
    Сегодня все болельщики будут на твоей стороне корта! А Я на стороне соперницы, отвлеку ее!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 07.06.2021 16:20
    +2
    Смотрел игры с Игой, Марта надо закатить рубку! Ошибок от нее не дождемся! Играй в свою игру! Бей по линиям! Мы любим тебя Марта, удачи!
    Ссылка
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