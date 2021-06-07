Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого июня украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче четвертого круга украинка сразится против польки Иги Свёнтек (№9 WTA). Встреча пройдет на корте имени Филиппа Шатрие последним запуском. Время начала матча – 22:00 по Киеву.





Путь на турнире

Стадия Костюк Свёнтек 1-й круг Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA Юван (6-0 7-5) №101 WTA 2-й круг Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA Петерсон (6-1 6-1) №60 WTA 3-й круг Грачева (6-1 6-2) №88 WTA Контавейт (7-6 6-0) №31 WTA

Ранее теннисистки на взрослом уровне не играли, по юниорах Марта проиграла один матч.



В 1/4 финала победительница встречи сразится против Софии Кенин из США (№5 WTA) или Марии Саккари из Греции (№18 WTA).

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