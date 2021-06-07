Марта Костюк – Ига Свёнтек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В понедельник, 7 июня, украинка Марта Костюк (№81 WTA) сыграет матч четвертого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет полька Ига Свёнтек (№9 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 85 тысяч евро призовых в дополнение к €170 тысячам, которые уже заработаны. Марта будет сражаться за 190 очков в рейтинг WTA и дебют в топ-60 в дополнение к 240 очкам, завоеванным ранее. Свёнтек пока что не может ничего добавить в рейтинг, ведь прошлой осенью стала чемпионкой. Очки за прошлогоднюю победу, если она не будет защищена, будут списываться лишь в октябре.
Соперница
Многие украинские болельщики познакомились со Свёнтек в 2019 году, когда Украина играла матчи тогда еще Кубка Федерации в Зеленой Гуре. В противостоянии за третье место наша команду уступила как раз полячкам. В одиночке Свёнтек проиграла на харде в зале Даяне Ястремской, но позже она в паре с Алицией Росольской в эпичном матче с тремя матчболами украинской команды переиграли дуэт Марта Костюк / Катерина Козлова. На тот момент Ига занимала 141-е место в мировом рейтинге.
Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек
Быстрый прогресс польской теннисистки не заставил себя долго ждать, в том же году она ворвалась в топ-100 как раз после выхода в четвертый раунд Ролан Гаррос. Проиграла Свёнтек румынке Симона Халеп, которая деклассировала польку, отдав всего один гейм. Уже в следующем году Ига взяла убедительный реванш на аналогичной стадии и легко победила на кортах Парижа. На данный момент Свёнтек провела в рамках основной сетки Ролан Гаррос 14 матчей, в которых проиграла всего 3 сета. В большинстве выигранных партий полька очень уверенно доминировала, не отдав более двух геймов (61.5%). Действующая серия побед на грунтовом мейджоре составляет 10 матчей.
В текущем сезоне Ига проиграла всего один матч на грунте, одержав при этом 11 побед. Остановить польку удалось лишь первой ракетке мира Эшли Барти в Мадриде. В Риме, чемпионка которого никогда следом не выигрывала Ролан Гаррос, Свёнтек доминировала во всех матчах и заслуженно победила. Но в этом году Открытый чемпионат Франции проходит на неделю позже, что значительно облегчает задачу выиграть оба турнира. Оказать польке достойное сопротивление в Италии удалось лишь чешке Барборе Крейчиковой, остальные проиграли в двух сетах.
На Ролан Гаррос Ига, в отличие от Марты, продолжает выступление и в парном разряде, где дошла до 1/4 финала в дуэте с опытной парницей Бетани Маттек-Сандс. В матче 1/8 финала польско-американский тандем отыграл 7 матчболов во встрече с лидерами посева Элизой Мертенс и Се Шувэй.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Свёнтек
|1-й круг
|Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA
|Юван (6-0 7-5) №101 WTA
|2-й круг
|Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA
|Петерсон (6-1 6-1) №60 WTA
|3-й круг
|Грачева (6-1 6-2) №88 WTA
|Контавейт (7-6 6-0) №31 WTA
Статистика в 2021 году
|Костюк
|Свёнтек
|матчи (выигранные)
|15-7 (68%)
|22-5 (81%)
|% первой подачи
|66.0
|57.5
|выигранных очков на первой подаче, %
|60.7
|67.8
|выигранных очков на второй подаче, %
|42.6
|54.9
|выигранных очков на приеме, %
|48.1
|46.3
|эйсы, %
|3.0
|3.6
|тай-брейки (выигранные)
|0-4 (0%)
|4-0 (100%)
Встречи между собой
На юниорском уровне девушки встречались один раз в 2017-м году на хардовых соревнованиях в Траралгоне (Австралия). Марта проиграла в двух сетах (3:6, 3:6), но после матча с Грачевой рассказала, что тогда была уставшей и не особо боролась за победу, ведь впереди был юниорский Australian Open. Как оказалось не зря, на кортах Мельбурна Костюк тогда победила.
Прогноз
Прогнозировать особо нечего, Свёнтек на данный момент слишком сильна на грунте. На месте Костюк любая теннисистка тура была бы в статусе андердога. Возможно, не такого явного, но все же. Хотя кое-какие шансы, за которые в теории можно зацепиться, проглядываются. В этом году Ига испытывала проблемы уже в двух сетах из шести, в то время, как во время прошлого года этого не было ни разу. В матче с безусловно талантливой и мощной Анетт Контавейт дело дошло даже до первого тай-брейка польки на РГ. Но у эстонки есть свои минусы, из-за которых она не может подняться выше в рейтинге. И они больше в ментальном плане, поэтому 0:6 во второй партии никого удивлять не должны.
Марта в последнее время показывает, что на больших турнирах она может контролировать свои эмоции и выплескивает их лишь в те моменты, когда уже не сомневается в результате матча. Если с этим компонентом все сложится, удастся хорошо стартовать, а мама Талына сможет придумать эффективную тактику против единственной теннисистки, которая играет в схожем стиле с Рафаэлем Надалем, то почему бы и не удивить весь теннисный мир.
Если не получится, то будем рассчитывать на реванш на других покрытиях. На данный момент обыграть там польку шансов гораздо больше. И еще один не самый приятный факт: ранее Свёнтек шесть раз встречалась с украинками и проиграла всего один раз, об этом матче было сказано выше. Победить Игу не удавалось ни Свитолиной, ни Козловой, ни Завацкой. Еще один шанс выпал Костюк, поболеем за нашу главную надежду на ближайшие годы.
Прогноз: победа Свёнтек в двух сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
До речі. В Римі у Швьонтек була одна дуже важка гра. З двома відіграними матчболами, перемогою на таї у другому сеті і на зубах 7:5 у третьому. Проти Крейчіковой.
Кстати, Серена уже далеко не та, скорость просела, но вполне еще играть умеет. Когда включалась, то Рыбакина временами выглядела бледно. Вчера после долгого перерыва посмотрел ее.... Думаю, у нее есть шанс на траве... Еще пару раз попробовать и завязывать, конечно.
Я ж не об игре, а о психологии... Чемпионка 23(!) Шлемов распереживалась, как юниорка... А знаешь почему? Потому что живой человек, а не робот. И Элина живой человек со своими возможностями и эмоциями.... Кстати, "будь-яка" Крейчикова неплохо прет, как танк))
Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
Кстати, не ты случайно виноват, что так коэффициент на Угу просел с 1,4 до 1,12? Признавайся, продал квартиру, машину и дачу и зарядил на нее?))
Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
Я ж не об игре, а о психологии... Чемпионка 23(!) Шлемов распереживалась, как юниорка... А знаешь почему? Потому что живой человек, а не робот. И Элина живой человек со своими возможностями и эмоциями.... Кстати, "будь-яка" Крейчикова неплохо прет, как танк))
П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
В таком случае Марта это летающий авианосец
"
Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень."
И только не надо о великой Уильямс, которая доказал всем все... Вопрос конкретный, тот который ты гневно вопрошал в ветке по Свитолиной)))
Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
Опасение вызывает менталка. Ведь на высоком уровне по большому счету выигрывает не тот, кто лучше бьёт ракеткой по мячу, а тот, у кого ментальность крепче.В общем, если отбросит все сомнения, настроится на борьбу со Сентек, как просто на сильную соперницу, а не на королеву грунта, сможет держать необходимый уровень стабильности, то может победить. Ну и без психов надо, конечно. Пока у Марты с этим супер, но до этого все матчи проходили с явным её преимуществом, не вернётся ли прежняя неуравновешенная Марта в случае локальных игровых неудач? Очень не хотелось бы.
Кстати, будь я игроком, то зарядил бы денег сейчас на Марту. Народ так круто прогрузил на Игу, что коэффициент на Марту стал просто фантастически привлекателен.
Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
До речі. В Римі у Швьонтек була одна дуже важка гра. З двома відіграними матчболами, перемогою на таї у другому сеті і на зубах 7:5 у третьому. Проти Крейчіковой.
Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
Опасение вызывает менталка. Ведь на высоком уровне по большому счету выигрывает не тот, кто лучше бьёт ракеткой по мячу, а тот, у кого ментальность крепче.В общем, если отбросит все сомнения, настроится на борьбу со Сентек, как просто на сильную соперницу, а не на королеву грунта, сможет держать необходимый уровень стабильности, то может победить. Ну и без психов надо, конечно. Пока у Марты с этим супер, но до этого все матчи проходили с явным её преимуществом, не вернётся ли прежняя неуравновешенная Марта в случае локальных игровых неудач? Очень не хотелось бы.
Кстати, будь я игроком, то зарядил бы денег сейчас на Марту. Народ так круто прогрузил на Игу, что коэффициент на Марту стал просто фантастически привлекателен.
Кстати, Серена уже далеко не та, скорость просела, но вполне еще играть умеет. Когда включалась, то Рыбакина временами выглядела бледно. Вчера после долгого перерыва посмотрел ее.... Думаю, у нее есть шанс на траве... Еще пару раз попробовать и завязывать, конечно.
Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
Опасение вызывает менталка. Ведь на высоком уровне по большому счету выигрывает не тот, кто лучше бьёт ракеткой по мячу, а тот, у кого ментальность крепче.В общем, если отбросит все сомнения, настроится на борьбу со Сентек, как просто на сильную соперницу, а не на королеву грунта, сможет держать необходимый уровень стабильности, то может победить. Ну и без психов надо, конечно. Пока у Марты с этим супер, но до этого все матчи проходили с явным её преимуществом, не вернётся ли прежняя неуравновешенная Марта в случае локальных игровых неудач? Очень не хотелось бы.
Кстати, будь я игроком, то зарядил бы денег сейчас на Марту. Народ так круто прогрузил на Игу, что коэффициент на Марту стал просто фантастически привлекателен.
Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
"
Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень."
И только не надо о великой Уильямс, которая доказал всем все... Вопрос конкретный, тот который ты гневно вопрошал в ветке по Свитолиной)))
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