Марта Костюк – Ига Свёнтек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Найдутся ли у Марты приемы против польского лома?

  • 07.06.2021 12:25
  • 8226 просмотров
  • 33 комментария
Марта Костюк – Ига Свёнтек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

В понедельник, 7 июня, украинка Марта Костюк (№81 WTA) сыграет матч четвертого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет полька Ига Свёнтек (№9 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.
 
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 85 тысяч евро призовых в дополнение к €170 тысячам, которые уже заработаны. Марта будет сражаться за 190 очков в рейтинг WTA и дебют в топ-60 в дополнение к 240 очкам, завоеванным ранее. Свёнтек пока что не может ничего добавить в рейтинг, ведь прошлой осенью стала чемпионкой. Очки за прошлогоднюю победу, если она не будет защищена, будут списываться лишь в октябре.
 
Соперница
 
Многие украинские болельщики познакомились со Свёнтек в 2019 году, когда Украина играла матчи тогда еще Кубка Федерации в Зеленой Гуре. В противостоянии за третье место наша команду уступила как раз полячкам. В одиночке Свёнтек проиграла на харде в зале Даяне Ястремской, но позже она в паре с Алицией Росольской в эпичном матче с тремя матчболами украинской команды переиграли дуэт Марта Костюк / Катерина Козлова. На тот момент Ига занимала 141-е место в мировом рейтинге.


Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек
 
Быстрый прогресс польской теннисистки не заставил себя долго ждать, в том же году она ворвалась в топ-100 как раз после выхода в четвертый раунд Ролан Гаррос. Проиграла Свёнтек румынке Симона Халеп, которая деклассировала польку, отдав всего один гейм. Уже в следующем году Ига взяла убедительный реванш на аналогичной стадии и легко победила на кортах Парижа. На данный момент Свёнтек провела в рамках основной сетки Ролан Гаррос 14 матчей, в которых проиграла всего 3 сета. В большинстве выигранных партий полька очень уверенно доминировала, не отдав более двух геймов (61.5%). Действующая серия побед на грунтовом мейджоре составляет 10 матчей.
 
В текущем сезоне Ига проиграла всего один матч на грунте, одержав при этом 11 побед. Остановить польку удалось лишь первой ракетке мира Эшли Барти в Мадриде. В Риме, чемпионка которого никогда следом не выигрывала Ролан Гаррос, Свёнтек доминировала во всех матчах и заслуженно победила. Но в этом году Открытый чемпионат Франции проходит на неделю позже, что значительно облегчает задачу выиграть оба турнира. Оказать польке достойное сопротивление в Италии удалось лишь чешке Барборе Крейчиковой, остальные проиграли в двух сетах.

На Ролан Гаррос Ига, в отличие от Марты, продолжает выступление и в парном разряде, где дошла до 1/4 финала в дуэте с опытной парницей Бетани Маттек-Сандс. В матче 1/8 финала польско-американский тандем отыграл 7 матчболов во встрече с лидерами посева Элизой Мертенс и Се Шувэй.

Путь на турнире

Стадия  Костюк   Свёнтек
1-й круг   Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA  Юван (6-0 7-5) №101 WTA
2-й круг  Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA  Петерсон (6-1 6-1) №60 WTA
3-й круг  Грачева (6-1 6-2) №88 WTA  Контавейт (7-6 6-0) №31 WTA

Статистика в 2021 году
 
   Костюк   Свёнтек
матчи (выигранные) 15-7 (68%) 22-5 (81%)
% первой подачи 66.0 57.5
выигранных очков на первой подаче, % 60.7 67.8
выигранных очков на второй подаче, % 42.6 54.9
выигранных очков на приеме, % 48.1 46.3
эйсы, % 3.0 3.6
тай-брейки (выигранные) 0-4 (0%) 4-0 (100%)

Встречи между собой

На юниорском уровне девушки встречались один раз в 2017-м году на хардовых соревнованиях в Траралгоне (Австралия). Марта проиграла в двух сетах (3:6, 3:6), но после матча с Грачевой рассказала, что тогда была уставшей и не особо боролась за победу, ведь впереди был юниорский Australian Open. Как оказалось не зря, на кортах Мельбурна Костюк тогда победила.

Прогноз
 
Прогнозировать особо нечего, Свёнтек на данный момент слишком сильна на грунте. На месте Костюк любая теннисистка тура была бы в статусе андердога. Возможно, не такого явного, но все же. Хотя кое-какие шансы, за которые в теории можно зацепиться, проглядываются. В этом году Ига испытывала проблемы уже в двух сетах из шести, в то время, как во время прошлого года этого не было ни разу. В матче с безусловно талантливой и мощной Анетт Контавейт дело дошло даже до первого тай-брейка польки на РГ. Но у эстонки есть свои минусы, из-за которых она не может подняться выше в рейтинге. И они больше в ментальном плане, поэтому 0:6 во второй партии никого удивлять не должны.
 
Марта в последнее время показывает, что на больших турнирах она может контролировать свои эмоции и выплескивает их лишь в те моменты, когда уже не сомневается в результате матча. Если с этим компонентом все сложится, удастся хорошо стартовать, а мама Талына сможет придумать эффективную тактику против единственной теннисистки, которая играет в схожем стиле с Рафаэлем Надалем, то почему бы и не удивить весь теннисный мир.
 
Если не получится, то будем рассчитывать на реванш на других покрытиях. На данный момент обыграть там польку шансов гораздо больше. И еще один не самый приятный факт: ранее Свёнтек шесть раз встречалась с украинками и проиграла всего один раз, об этом матче было сказано выше. Победить Игу не удавалось ни Свитолиной, ни Козловой, ни Завацкой. Еще один шанс выпал Костюк, поболеем за нашу главную надежду на ближайшие годы.

Прогноз: победа Свёнтек в двух сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 16:18
    -1
    Michael Rewert, 07.06.2021 15:56
    Я серйозно не сприймаю той Ролан Гарос через кучу моментів. По цьому рано що казати.. Остапенко, Стівен брали шлемы то мені їх топами тоді називати!? А якраз тут давка на Керку буде, а шо Марті!? Ти граєш не на оптимальному покритті, вчергове ставиш Юниорский рекорд свеї країни.. І да, мы забуваємо як Марта вміє налаштовувати ь на суперниць майже свого покоління.. АНІСІМОВА І Воундрошева не збешуть
    Ну, принижать Свентек не стоит. Есть в ее игре определенная магия, для меня она топ, на грунте во всяком случае. Чуток осталось подождать... Повторюсь пятьсоттыщный раз... Очень надеюсь, что пришло время Марты
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 07.06.2021 16:05
    -1
    vital, 07.06.2021 14:02
    Ну, Іга й минулого року на РГ виступала в обох розрядах. У парі вилетіла, здається, аж у півфіналі, але ж шлем в одиночному розряді взяла. Факт фізичної втоми польки може мати якусь вагу, але точно не є визначальним фактором. Їй же лише 20 років і після Риму була пауза в 2 тижні до старту шлему.
    П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
    Проблема в теорії може бути, але якшо Марта включить головний свій плюс-інтенсивність помножена на варіативність.. В мене є враження шо в швидкості Марта уже зара сильніше за пікову Еліну... Ну тут плюс Флокатісу тренеру її по фізіо і братів Циципасів
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 07.06.2021 16:01
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 13:36
    Не читали мій післяматчевий комент? Повторити? Не проблема.
    Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
    Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
    Для Матусевича:вы ніхолери в ставках нерозумієте тож не лізьте туди😆🤣😂там є ставка попроще... Даа, і болійте за Кепку, інакше я рік вас хейтити буду, 🤣😅... В теорії Марта може мандражувати або піддатися емоція по решті:ну напишіть вчому Кепка сильніша, тільки будьте ласкаві конкретно, без водички.. Мені от цікаво дуже
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 07.06.2021 15:56
    +1
    sv_2000, 07.06.2021 12:15
    Совершенно с тобой согласен, не вижу у Иги каких-то существенных игровых преимуществ... Кроме одного, но очень важного. Она уже доказала, что является чемпионкой, Марта пока нет.... Посмотрим как Марта справиться с давлением.... Для меня будет самым большим разочарованием если сольет безвольно. Хотя, если и проиграет в эпичной борьбе, тоже расстроюсь))) Очень я надеюсь, что пришло время прорыва Марты
    Я серйозно не сприймаю той Ролан Гарос через кучу моментів. По цьому рано що казати.. Остапенко, Стівен брали шлемы то мені їх топами тоді називати!? А якраз тут давка на Керку буде, а шо Марті!? Ти граєш не на оптимальному покритті, вчергове ставиш Юниорский рекорд свеї країни.. І да, мы забуваємо як Марта вміє налаштовувати ь на суперниць майже свого покоління.. АНІСІМОВА І Воундрошева не збешуть
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.06.2021 15:04
    +4
    vital, 07.06.2021 14:02
    Ну, Іга й минулого року на РГ виступала в обох розрядах. У парі вилетіла, здається, аж у півфіналі, але ж шлем в одиночному розряді взяла. Факт фізичної втоми польки може мати якусь вагу, але точно не є визначальним фактором. Їй же лише 20 років і після Риму була пауза в 2 тижні до старту шлему.
    П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
    "хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі"
    До речі. В Римі у Швьонтек була одна дуже важка гра. З двома відіграними матчболами, перемогою на таї у другому сеті і на зубах 7:5 у третьому. Проти Крейчіковой.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 14:45
    +2
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:30
    Чукча не читач? Я ж чітко написав причину переживань Серени, хоча вона й без мене є цілком очевидною. Коли було чим грати, чомусь таких емоцій, які вже стали традиційними за останній час, не спостерігалося. Зараз гри нема, а продовжувати вигравати хочеться. А на пенсію - ні. Та й Еліна до свого палкого кохання стабільно грала в теніс, а не переживала на корті. На своєму, звичайно, рівні, не на Серениному. Тепер хіба тільки переживання і залишилися. Причини ж на поверхні, не треба нічого переускладнювати.
    То есть вариант с "живым человеком" с эмоциями не рассматривается? ))) Да как же она могла распереживаться? Проиграть "будь-якій")))
    Кстати, Серена уже далеко не та, скорость просела, но вполне еще играть умеет. Когда включалась, то Рыбакина временами выглядела бледно. Вчера после долгого перерыва посмотрел ее.... Думаю, у нее есть шанс на траве... Еще пару раз попробовать и завязывать, конечно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:30
    0
    sv_2000, 07.06.2021 14:07
    В общем, спрыгнул))) Как обычно, ему про Хому, а он про Ерему))
    Я ж не об игре, а о психологии... Чемпионка 23(!) Шлемов распереживалась, как юниорка... А знаешь почему? Потому что живой человек, а не робот. И Элина живой человек со своими возможностями и эмоциями.... Кстати, "будь-яка" Крейчикова неплохо прет, как танк))
    Чукча не читач? Я ж чітко написав причину переживань Серени, хоча вона й без мене є цілком очевидною. Коли було чим грати, чомусь таких емоцій, які вже стали традиційними за останній час, не спостерігалося. Зараз гри нема, а продовжувати вигравати хочеться. А на пенсію - ні. Та й Еліна до свого палкого кохання стабільно грала в теніс, а не переживала на корті. На своєму, звичайно, рівні, не на Серениному. Тепер хіба тільки переживання і залишилися. Причини ж на поверхні, не треба нічого переускладнювати.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 14:14
    -1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 13:36
    Не читали мій післяматчевий комент? Повторити? Не проблема.
    Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
    Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
    Да и, кстати ваши пикировки с Кубиком - это целиком и полностью ваше.... Ни в коем случае в ваши высокоинтеллектуальные баталии лезть нельзя
    Кстати, не ты случайно виноват, что так коэффициент на Угу просел с 1,4 до 1,12? Признавайся, продал квартиру, машину и дачу и зарядил на нее?))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 14:07
    -2
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 13:36
    Не читали мій післяматчевий комент? Повторити? Не проблема.
    Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
    Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
    В общем, спрыгнул))) Как обычно, ему про Хому, а он про Ерему))
    Я ж не об игре, а о психологии... Чемпионка 23(!) Шлемов распереживалась, как юниорка... А знаешь почему? Потому что живой человек, а не робот. И Элина живой человек со своими возможностями и эмоциями.... Кстати, "будь-яка" Крейчикова неплохо прет, как танк))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 14:02
    +5
    KirTheKing, 07.06.2021 13:56
    это польское чудо в перьях, совсем ориентиры потеряло.. нет чтобы готовиться к матчу с Мартой в 1/8, так она вчера более 3-х часов играла пару !! в ходе которой, было отыграно 7 матчболов.. т.е. это однозначно минус в физику сегодня.. так что изменю свой прогноз: победа Марты не в 3 сетах, а в двух сетах..
    Ну, Іга й минулого року на РГ виступала в обох розрядах. У парі вилетіла, здається, аж у півфіналі, але ж шлем в одиночному розряді взяла. Факт фізичної втоми польки може мати якусь вагу, але точно не є визначальним фактором. Їй же лише 20 років і після Риму була пауза в 2 тижні до старту шлему.
    П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 07.06.2021 13:56
    -3
    это польское чудо в перьях, совсем ориентиры потеряло.. нет чтобы готовиться к матчу с Мартой в 1/8, так она вчера более 3-х часов играла пару !! в ходе которой, было отыграно 7 матчболов.. т.е. это однозначно минус в физику сегодня.. так что изменю свой прогноз: победа Марты не в 3 сетах, а в двух сетах..
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 13:54
    -2
    сергей богданов, 07.06.2021 13:43
    Я очкую Ига как каток равняет всех с землей
    7-5 и 7-6 - я бы не назвал это катком
    В таком случае Марта это летающий авианосец
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 07.06.2021 13:43
    -1
    Я очкую Ига как каток равняет всех с землей
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 13:36
    -1
    sv_2000, 07.06.2021 07:47
    Кстати, вчера, случайно, не смотрел Уильямс? Как она разпереживалась не в меру в ключевой момент, пульнула в метровый аут, изобразил двойную и вылетела. Теперь вопрос. Лень писать, сплагиачу у тебя, прошу только Элину заменить на Уильямс. Крейчикову на Рыбаки.
    "
    Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень."

    И только не надо о великой Уильямс, которая доказал всем все... Вопрос конкретный, тот который ты гневно вопрошал в ветке по Свитолиной)))
    Не читали мій післяматчевий комент? Повторити? Не проблема.
    Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
    Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.06.2021 13:18
    0
    Поки що слухи про повернення Стівенс виявилися сильно перебільшеними. 6:2, 6:0 на користь Крейчіковой за годину.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 13:13
    +4
    Если опять сможет бить по углам, как била с Варварой, и подкручивать короткий - то сможет и дальше пройти
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 07.06.2021 12:15
    +2
    Павло Бубенко, 07.06.2021 11:21
    Админам неуд! Не следите совершенно за текущей ситуацией с рейтингом ВТА! Марта Костюк в рейтинге не 81-я, а уже 65-я!!!
    Посмотреть рейтинг wta на сайте wta не пробовали ?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 12:15
    +4
    Michael Rewert, 07.06.2021 11:38
    Такі штуки в буків робляться часто, коли вони відчувають апсет можливий.. Далеко не перший раз.. А щей на перемогу на турнірі Кепкі дають два коф.
    Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
    Совершенно с тобой согласен, не вижу у Иги каких-то существенных игровых преимуществ... Кроме одного, но очень важного. Она уже доказала, что является чемпионкой, Марта пока нет.... Посмотрим как Марта справиться с давлением.... Для меня будет самым большим разочарованием если сольет безвольно. Хотя, если и проиграет в эпичной борьбе, тоже расстроюсь))) Очень я надеюсь, что пришло время прорыва Марты
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 07.06.2021 11:38
    +1
    sv_2000, 07.06.2021 08:04
    По матчу. Возможно, я настроен излишне оптимистично, жизнь покажет, но рискну предположить, что Марта может стать самым серьёзным испытанием для Иги за последние 2 РГ. Этот оптимизм основан разнообразием, скиллами и отличной физ готовностью Марты.
    Опасение вызывает менталка. Ведь на высоком уровне по большому счету выигрывает не тот, кто лучше бьёт ракеткой по мячу, а тот, у кого ментальность крепче.В общем, если отбросит все сомнения, настроится на борьбу со Сентек, как просто на сильную соперницу, а не на королеву грунта, сможет держать необходимый уровень стабильности, то может победить. Ну и без психов надо, конечно. Пока у Марты с этим супер, но до этого все матчи проходили с явным её преимуществом, не вернётся ли прежняя неуравновешенная Марта в случае локальных игровых неудач? Очень не хотелось бы.
    Кстати, будь я игроком, то зарядил бы денег сейчас на Марту. Народ так круто прогрузил на Игу, что коэффициент на Марту стал просто фантастически привлекателен.
    Такі штуки в буків робляться часто, коли вони відчувають апсет можливий.. Далеко не перший раз.. А щей на перемогу на турнірі Кепкі дають два коф.
    Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 11:32
    +5
    Павло Бубенко, 07.06.2021 11:21
    Админам неуд! Не следите совершенно за текущей ситуацией с рейтингом ВТА! Марта Костюк в рейтинге не 81-я, а уже 65-я!!!
    На шлемах прийнято вказувати позицію в рейтингу, яка була до старту турніру. Так усюди й вказується. А далі по тексту статті вже зазначається поточне місце в рейтингу Марти.
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 06.06.2021 23:59
    +10
    Як би не зіграла, але вона все одно буде молодець!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 14:02
    +5
    KirTheKing, 07.06.2021 13:56
    это польское чудо в перьях, совсем ориентиры потеряло.. нет чтобы готовиться к матчу с Мартой в 1/8, так она вчера более 3-х часов играла пару !! в ходе которой, было отыграно 7 матчболов.. т.е. это однозначно минус в физику сегодня.. так что изменю свой прогноз: победа Марты не в 3 сетах, а в двух сетах..
    Ну, Іга й минулого року на РГ виступала в обох розрядах. У парі вилетіла, здається, аж у півфіналі, але ж шлем в одиночному розряді взяла. Факт фізичної втоми польки може мати якусь вагу, але точно не є визначальним фактором. Їй же лише 20 років і після Риму була пауза в 2 тижні до старту шлему.
    П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
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    vital
    online
      vital, 07.06.2021 11:32
    +5
    Павло Бубенко, 07.06.2021 11:21
    Админам неуд! Не следите совершенно за текущей ситуацией с рейтингом ВТА! Марта Костюк в рейтинге не 81-я, а уже 65-я!!!
    На шлемах прийнято вказувати позицію в рейтингу, яка була до старту турніру. Так усюди й вказується. А далі по тексту статті вже зазначається поточне місце в рейтингу Марти.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 00:41
    +5
    Головне завтра для Марти - абстрагуватися від рівня зустрічі та суперниці, не перевантажувати себе очікуваннями від гри, а вийти і показати те, що вона вміє. Для перфекціоністки Марти вкрай важке завдання, тим більше, що матч винесли на вечір, для того, щоб перегоріти, буде купа часу. Але якщо вона зможе ці психологічні моменти подолати і видати якісний теніс, то підніметься ще на один щабель тенісних сходів. Незалежно від результату.
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.06.2021 15:04
    +4
    vital, 07.06.2021 14:02
    Ну, Іга й минулого року на РГ виступала в обох розрядах. У парі вилетіла, здається, аж у півфіналі, але ж шлем в одиночному розряді взяла. Факт фізичної втоми польки може мати якусь вагу, але точно не є визначальним фактором. Їй же лише 20 років і після Риму була пауза в 2 тижні до старту шлему.
    П.с. Хоча не заперечую хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі ...
    "хочеться щоб прокляття Риму продовжилось і надалі"
    До речі. В Римі у Швьонтек була одна дуже важка гра. З двома відіграними матчболами, перемогою на таї у другому сеті і на зубах 7:5 у третьому. Проти Крейчіковой.
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    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 13:13
    +4
    Если опять сможет бить по углам, как била с Варварой, и подкручивать короткий - то сможет и дальше пройти
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 12:15
    +4
    Michael Rewert, 07.06.2021 11:38
    Такі штуки в буків робляться часто, коли вони відчувають апсет можливий.. Далеко не перший раз.. А щей на перемогу на турнірі Кепкі дають два коф.
    Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
    Совершенно с тобой согласен, не вижу у Иги каких-то существенных игровых преимуществ... Кроме одного, но очень важного. Она уже доказала, что является чемпионкой, Марта пока нет.... Посмотрим как Марта справиться с давлением.... Для меня будет самым большим разочарованием если сольет безвольно. Хотя, если и проиграет в эпичной борьбе, тоже расстроюсь))) Очень я надеюсь, что пришло время прорыва Марты
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 08:13
    +4
    axylinam, 07.06.2021 08:06
    Судя по котировкам, буки шансов Костюк практически не дают,хотя при определённом стечении обстоятельств Марта может и победить
    Роль буков в коэффициента весьма техническая.... Они только выставляют первоначальный, а потом корректирует его в зависимости от, того в какую сторону грузят, чтобы оставаться всегда в плюсах... Там определённая математика. Так первоначальный коэффициент на Марту был в районе 1.4. То есть аналитики букмекеров дали Марте неплохие шансы, но потом народ круто прогрузил на Игру.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 08:04
    +4
    По матчу. Возможно, я настроен излишне оптимистично, жизнь покажет, но рискну предположить, что Марта может стать самым серьёзным испытанием для Иги за последние 2 РГ. Этот оптимизм основан разнообразием, скиллами и отличной физ готовностью Марты.
    Опасение вызывает менталка. Ведь на высоком уровне по большому счету выигрывает не тот, кто лучше бьёт ракеткой по мячу, а тот, у кого ментальность крепче.В общем, если отбросит все сомнения, настроится на борьбу со Сентек, как просто на сильную соперницу, а не на королеву грунта, сможет держать необходимый уровень стабильности, то может победить. Ну и без психов надо, конечно. Пока у Марты с этим супер, но до этого все матчи проходили с явным её преимуществом, не вернётся ли прежняя неуравновешенная Марта в случае локальных игровых неудач? Очень не хотелось бы.
    Кстати, будь я игроком, то зарядил бы денег сейчас на Марту. Народ так круто прогрузил на Игу, что коэффициент на Марту стал просто фантастически привлекателен.
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 07.06.2021 05:25
    +3
    Я більш ніж впевнений, що Марта дасть бій. Але щоби виграти в дуже мотивованої сильної суперниці, потрібно буде зіграти через неможу, адже гра може тривати 3 сети і з тайбрейками, де все буде вирішуватися. Головне не перегоріти до вечора, за це найбільші переживання.
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    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 07.06.2021 00:17
    +3
    как говорят, есть 4 ключевых рецепта победы на Грунте: Вращение, Движение, Дропшоты и надо быть Испанцем(кой) ))) По первым трем показателям, у Марты все в порядке.. мой прогноз, Марта закроет завтра польскую выскочку в 3 сетах думаю..
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 14:45
    +2
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:30
    Чукча не читач? Я ж чітко написав причину переживань Серени, хоча вона й без мене є цілком очевидною. Коли було чим грати, чомусь таких емоцій, які вже стали традиційними за останній час, не спостерігалося. Зараз гри нема, а продовжувати вигравати хочеться. А на пенсію - ні. Та й Еліна до свого палкого кохання стабільно грала в теніс, а не переживала на корті. На своєму, звичайно, рівні, не на Серениному. Тепер хіба тільки переживання і залишилися. Причини ж на поверхні, не треба нічого переускладнювати.
    То есть вариант с "живым человеком" с эмоциями не рассматривается? ))) Да как же она могла распереживаться? Проиграть "будь-якій")))
    Кстати, Серена уже далеко не та, скорость просела, но вполне еще играть умеет. Когда включалась, то Рыбакина временами выглядела бледно. Вчера после долгого перерыва посмотрел ее.... Думаю, у нее есть шанс на траве... Еще пару раз попробовать и завязывать, конечно.
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    AleksMih
      AleksMih, 07.06.2021 12:15
    +2
    Павло Бубенко, 07.06.2021 11:21
    Админам неуд! Не следите совершенно за текущей ситуацией с рейтингом ВТА! Марта Костюк в рейтинге не 81-я, а уже 65-я!!!
    Посмотреть рейтинг wta на сайте wta не пробовали ?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.06.2021 08:20
    +2
    Читаєш про Швентек - ну прям Моніка Селеш з Жюстін Енен у одному флаконі
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 08:06
    +2
    Судя по котировкам, буки шансов Костюк практически не дают,хотя при определённом стечении обстоятельств Марта может и победить
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 07.06.2021 16:01
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 13:36
    Не читали мій післяматчевий комент? Повторити? Не проблема.
    Йти потрібно вчасно, Легендам у тому числі. Переживає Серена тому, що її час давно пішов, а результатів хочеться таких, як у найкращі роки. Треба ж Корт випередити! А тієї гри вже з об'єктивних причин немає. Що толку з прізвища Вільямс, коли рівень тенісу вже і на топ-10 не тягне?
    Ну і щоб два рази не писати. Скооперуйтеся з паном Кубіком і поставте таки хоч по тисячі на Марту, раз ви так упевнені, що всі навколо дурні, включно з букмекерами. Може, тоді трохи дослухатися до голосу розуму почнете.
    Для Матусевича:вы ніхолери в ставках нерозумієте тож не лізьте туди😆🤣😂там є ставка попроще... Даа, і болійте за Кепку, інакше я рік вас хейтити буду, 🤣😅... В теорії Марта може мандражувати або піддатися емоція по решті:ну напишіть вчому Кепка сильніша, тільки будьте ласкаві конкретно, без водички.. Мені от цікаво дуже
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    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 07.06.2021 15:56
    +1
    sv_2000, 07.06.2021 12:15
    Совершенно с тобой согласен, не вижу у Иги каких-то существенных игровых преимуществ... Кроме одного, но очень важного. Она уже доказала, что является чемпионкой, Марта пока нет.... Посмотрим как Марта справиться с давлением.... Для меня будет самым большим разочарованием если сольет безвольно. Хотя, если и проиграет в эпичной борьбе, тоже расстроюсь))) Очень я надеюсь, что пришло время прорыва Марты
    Я серйозно не сприймаю той Ролан Гарос через кучу моментів. По цьому рано що казати.. Остапенко, Стівен брали шлемы то мені їх топами тоді називати!? А якраз тут давка на Керку буде, а шо Марті!? Ти граєш не на оптимальному покритті, вчергове ставиш Юниорский рекорд свеї країни.. І да, мы забуваємо як Марта вміє налаштовувати ь на суперниць майже свого покоління.. АНІСІМОВА І Воундрошева не збешуть
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    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 07.06.2021 11:38
    +1
    sv_2000, 07.06.2021 08:04
    По матчу. Возможно, я настроен излишне оптимистично, жизнь покажет, но рискну предположить, что Марта может стать самым серьёзным испытанием для Иги за последние 2 РГ. Этот оптимизм основан разнообразием, скиллами и отличной физ готовностью Марты.
    Опасение вызывает менталка. Ведь на высоком уровне по большому счету выигрывает не тот, кто лучше бьёт ракеткой по мячу, а тот, у кого ментальность крепче.В общем, если отбросит все сомнения, настроится на борьбу со Сентек, как просто на сильную соперницу, а не на королеву грунта, сможет держать необходимый уровень стабильности, то может победить. Ну и без психов надо, конечно. Пока у Марты с этим супер, но до этого все матчи проходили с явным её преимуществом, не вернётся ли прежняя неуравновешенная Марта в случае локальных игровых неудач? Очень не хотелось бы.
    Кстати, будь я игроком, то зарядил бы денег сейчас на Марту. Народ так круто прогрузил на Игу, что коэффициент на Марту стал просто фантастически привлекателен.
    Такі штуки в буків робляться часто, коли вони відчувають апсет можливий.. Далеко не перший раз.. А щей на перемогу на турнірі Кепкі дають два коф.
    Тут обсуджати потрібно те, як кожна з тенісисток гратиме на корті, завдяки чому... Будь я вболівальником Кепкі, мене насторожило б її вью де вона сказала, що нерозбирала і недивитиметься матчі Марти для того в неї є тренер... В Марти не одна тактика і останнє коли вона говорила в схожому ключі була бита Аранчою Рус на грунті.. Я небачу чим Швьонтек сильніша Марти в ігровому плані.. Хіба розгоном ракетки, але Марта для її стилі може бути незручною
    Ссылка
    Nyeyedyaka
    online
      Nyeyedyaka, 07.06.2021 10:12
    +1
    Сумніваюсь, що в Костюк є хоч якісь шанси, тому сильно не засмучусь у випадку невдачі. Дива трапляються, звісно, але в Марти ще все попереду, у т.ч. перемоги над Швьонтек. Добре, що заробила на турнірі і очок, і фінансів для майбутніх інвестицій, виступ уже більш, ніж успішний.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 07:47
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 00:41
    Головне завтра для Марти - абстрагуватися від рівня зустрічі та суперниці, не перевантажувати себе очікуваннями від гри, а вийти і показати те, що вона вміє. Для перфекціоністки Марти вкрай важке завдання, тим більше, що матч винесли на вечір, для того, щоб перегоріти, буде купа часу. Але якщо вона зможе ці психологічні моменти подолати і видати якісний теніс, то підніметься ще на один щабель тенісних сходів. Незалежно від результату.
    Кстати, вчера, случайно, не смотрел Уильямс? Как она разпереживалась не в меру в ключевой момент, пульнула в метровый аут, изобразил двойную и вылетела. Теперь вопрос. Лень писать, сплагиачу у тебя, прошу только Элину заменить на Уильямс. Крейчикову на Рыбаки.
    "
    Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень."

    И только не надо о великой Уильямс, которая доказал всем все... Вопрос конкретный, тот который ты гневно вопрошал в ветке по Свитолиной)))
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