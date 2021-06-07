Марта Костюк – Ига Свёнтек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В понедельник, 7 июня, украинка Марта Костюк (№81 WTA) сыграет матч четвертого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет полька Ига Свёнтек (№9 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 85 тысяч евро призовых в дополнение к €170 тысячам, которые уже заработаны. Марта будет сражаться за 190 очков в рейтинг WTA и дебют в топ-60 в дополнение к 240 очкам, завоеванным ранее. Свёнтек пока что не может ничего добавить в рейтинг, ведь прошлой осенью стала чемпионкой. Очки за прошлогоднюю победу, если она не будет защищена, будут списываться лишь в октябре.



Соперница



Многие украинские болельщики познакомились со Свёнтек в 2019 году, когда Украина играла матчи тогда еще Кубка Федерации в Зеленой Гуре. В противостоянии за третье место наша команду уступила как раз полячкам. В одиночке Свёнтек проиграла на харде в зале Даяне Ястремской, но позже она в паре с Алицией Росольской в эпичном матче с тремя матчболами украинской команды переиграли дуэт Марта Костюк / Катерина Козлова. На тот момент Ига занимала 141-е место в мировом рейтинге.





Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек



Быстрый прогресс польской теннисистки не заставил себя долго ждать, в том же году она ворвалась в топ-100 как раз после выхода в четвертый раунд Ролан Гаррос. Проиграла Свёнтек румынке Симона Халеп, которая деклассировала польку, отдав всего один гейм. Уже в следующем году Ига взяла убедительный реванш на аналогичной стадии и легко победила на кортах Парижа. На данный момент Свёнтек провела в рамках основной сетки Ролан Гаррос 14 матчей, в которых проиграла всего 3 сета. В большинстве выигранных партий полька очень уверенно доминировала, не отдав более двух геймов (61.5%). Действующая серия побед на грунтовом мейджоре составляет 10 матчей.



В текущем сезоне Ига проиграла всего один матч на грунте, одержав при этом 11 побед. Остановить польку удалось лишь первой ракетке мира Эшли Барти в Мадриде. В Риме, чемпионка которого никогда следом не выигрывала Ролан Гаррос, Свёнтек доминировала во всех матчах и заслуженно победила. Но в этом году Открытый чемпионат Франции проходит на неделю позже, что значительно облегчает задачу выиграть оба турнира. Оказать польке достойное сопротивление в Италии удалось лишь чешке Барборе Крейчиковой, остальные проиграли в двух сетах.

На Ролан Гаррос Ига, в отличие от Марты, продолжает выступление и в парном разряде, где дошла до 1/4 финала в дуэте с опытной парницей Бетани Маттек-Сандс. В матче 1/8 финала польско-американский тандем отыграл 7 матчболов во встрече с лидерами посева Элизой Мертенс и Се Шувэй.

Путь на турнире

Стадия Костюк Свёнтек 1-й круг Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA Юван (6-0 7-5) №101 WTA 2-й круг Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA Петерсон (6-1 6-1) №60 WTA 3-й круг Грачева (6-1 6-2) №88 WTA Контавейт (7-6 6-0) №31 WTA



Статистика в 2021 году

Костюк Свёнтек матчи (выигранные) 15-7 (68%) 22-5 (81%) % первой подачи 66.0 57.5 выигранных очков на первой подаче, % 60.7 67.8 выигранных очков на второй подаче, % 42.6 54.9 выигранных очков на приеме, % 48.1 46.3 эйсы, % 3.0 3.6 тай-брейки (выигранные) 0-4 (0%) 4-0 (100%)

Встречи между собой

На юниорском уровне девушки встречались один раз в 2017-м году на хардовых соревнованиях в Траралгоне (Австралия). Марта проиграла в двух сетах (3:6, 3:6), но после матча с Грачевой рассказала, что тогда была уставшей и не особо боролась за победу, ведь впереди был юниорский Australian Open. Как оказалось не зря, на кортах Мельбурна Костюк тогда победила.

Прогноз



Прогнозировать особо нечего, Свёнтек на данный момент слишком сильна на грунте. На месте Костюк любая теннисистка тура была бы в статусе андердога. Возможно, не такого явного, но все же. Хотя кое-какие шансы, за которые в теории можно зацепиться, проглядываются. В этом году Ига испытывала проблемы уже в двух сетах из шести, в то время, как во время прошлого года этого не было ни разу. В матче с безусловно талантливой и мощной Анетт Контавейт дело дошло даже до первого тай-брейка польки на РГ. Но у эстонки есть свои минусы, из-за которых она не может подняться выше в рейтинге. И они больше в ментальном плане, поэтому 0:6 во второй партии никого удивлять не должны.



Марта в последнее время показывает, что на больших турнирах она может контролировать свои эмоции и выплескивает их лишь в те моменты, когда уже не сомневается в результате матча. Если с этим компонентом все сложится, удастся хорошо стартовать, а мама Талына сможет придумать эффективную тактику против единственной теннисистки, которая играет в схожем стиле с Рафаэлем Надалем, то почему бы и не удивить весь теннисный мир.



Если не получится, то будем рассчитывать на реванш на других покрытиях. На данный момент обыграть там польку шансов гораздо больше. И еще один не самый приятный факт: ранее Свёнтек шесть раз встречалась с украинками и проиграла всего один раз, об этом матче было сказано выше. Победить Игу не удавалось ни Свитолиной, ни Козловой, ни Завацкой. Еще один шанс выпал Костюк, поболеем за нашу главную надежду на ближайшие годы.

Прогноз: победа Свёнтек в двух сетах