Свёнтек отдала сопернице два гейма в матче второго круга Ролан Гаррос

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек уверенно выиграла матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
Очередной жертвой польки стала Ребекка Петерсон из Швеции.
Ролан Гаррос. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:1, 6:1
Следующей соперницей Свёнтек станет Анетт Контавейт из Эстонии.
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Источник — Sport.ua
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