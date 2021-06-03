Свёнтек отдала сопернице два гейма в матче второго круга Ролан Гаррос

Полька решительно настроена защитить свой титул

  • 03.06.2021 21:18
  • 1006 просмотров
  • 1 комментарий
Свёнтек отдала сопернице два гейма в матче второго круга Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек уверенно выиграла матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Очередной жертвой польки стала Ребекка Петерсон из Швеции.
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:1, 6:1
 
Следующей соперницей Свёнтек станет Анетт Контавейт из Эстонии.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.06.2021 21:29
    0
    Отже, наступна жертва Анетт ... І нехай допоможуть їй небеса
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.06.2021 21:29
    0
    Отже, наступна жертва Анетт ... І нехай допоможуть їй небеса
    Ссылка
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