Костюк разгромно обыграла россиянку на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Марта установила новое личное достижение на турнирах Grand Slam

  • 05.06.2021 16:32
  • 6710 просмотров
  • 31 комментарий
Костюк разгромно обыграла россиянку на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжает побеждать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче третьего круга украинка разобралась с россиянкой Варварой Грачевой (№88 WTA).
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 6:1, 6:2

Как и ожидалось, Марта выглядела намного мощнее и острее. На старте поединка было много ошибок, но даже при этом Костюк не давала сопернице расслабиться на ее подаче. В первый раз россиянке удалось защитить свой гейм, но далее Марта набрала оборотов и просто вынесла Грачева в одну калитку.


 
Во второй партии Костюк сразу же оформила комфортное преимущество в виде счета 2:0, после чего играла уже немного на сниженных оборотах. Ошибок стало немного больше, но Грачева сама сделала неимоверное количество подарков, а на приеме решительно ничего не могла противопоставить мощной игре украинки. Марта перманентно захватывала игровое пространство, загоняла Варвару далеко за заднюю линию, после чего исполняла разящие удары. У Грачевой мало что получалось, но это уже ее проблемы. Стоит отметить и подачу Костюк, с которой у нее всегда были огромные проблемы. Сегодня этот компонент порадовал как никогда, хотелось бы видеть подобные цифры почаще.
 
Если раньше на данной стадии Марта была откровенным андердогом, то в этом году все сложилось. Физические кондиции пока отличные, мастерство и мощь ударов присутствуют. После победы над Мугурусой сетка расчистилась до четвертого круга, где будет действительно тяжело. Но подобное достижение в 18 лет – уже огромная победа. Марта доказывает, что морально она уже готова выигрывать по несколько матчей подряд на больших турнирах. Рано или поздно это перерастет в завоевание титулов, нужно всего лишь запастись терпением.
 
Это была четвертая встреча теннисисток, Марта выиграла в третий раз. 18-летняя украинка впервые вышла во вторую неделю турниров Большого Шлема.
 
В четвертом круге Костюк сразится против Иги Свёнтек из Польши (№9 WTA) или Анетт Контавейт из Эстонии (№31 WTA).

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.06.2021 17:17
    0
    Грачи "прилетели" ))
    Ссылка
    гол
    online
      гол, 05.06.2021 17:14
    -2
    ihor63, 05.06.2021 16:58
    Марта встановила національний рекорд. Вона наймолодша українка, яка пробилася в 4 круг на Шоломах
    Можно брать Шолом и переходить в Израиль к Алейхемам.)
    Ссылка
    гол
    online
      гол, 05.06.2021 17:12
    -2
    Не зря я ей лайкнул в Инстаграм, где она мячиками игралась.)
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 05.06.2021 16:58
    +7
    Марта встановила національний рекорд. Вона наймолодша українка, яка пробилася в 4 круг на Шоломах
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 16:57
    +3
    Умничка.
    Смотрел игру. Без шансов для соперницы.
    Играла на публику в разнообразный теннис.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 05.06.2021 16:57
    +3
    Немного поглядел онлайн - Марта гоняла Варвару по корту шо девочку
    Ссылка
    Сергей Щербак
    online
      Сергей Щербак, 05.06.2021 16:57
    -6
    Standard, 05.06.2021 16:52
    На рахунок обнімашок після гри.
    Після знищення і такого розгрому, можна й поплескати поблажливо лаптєноге створіння по гривці.
    Я не проти.
    ты просто бык((((в спорте соперники,а не враги....
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 05.06.2021 16:54
    +5
    Круто, очень круто, как для 18 лет!
    Сейчас таких молодых несколько девушек, которые показывают очень сильный теннис, как Свёнтек, Андрееску и др.
    Классно, что марта растет!
    Если пройдет дальше(вероятно Игу), то почему бы и не замахнутся на финал, ведь столько молодых сейчас блистают. Но вот пройти Свёнтек будет невероятно сложно. Хотя, а где она(Свёнтек) была еще год-два назад? И почему бы Марте не победить? Нужно настраиваться на победу, а там как получится.
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 05.06.2021 16:52
    +3
    На рахунок обнімашок після гри.
    Після знищення і такого розгрому, можна й поплескати поблажливо лаптєноге створіння по гривці.
    Я не проти.
    Ссылка
    Сергей Щербак
    online
      Сергей Щербак, 05.06.2021 16:51
    0
    Юрий Щербань, 05.06.2021 16:42
    Марта умница вот так надо играть, к сожалению Свитолина больше о любви думает чем о теннисе обое с Момфисом стали плохо играть Марта удачи и успехов дальше
    а вот какое тебе дело до любви Элины-это её личная жизнь не подлежащая обсуждению....давай обсудим твою личную жизнь?ты никому не интересен.....завтра подобные тебе начнут обсуждать жизнь Марты....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 16:48
    +5
    Класна перемога в будь-якому сенсі. Тому що здобута саме на класі. Час із Брічеком не назвеш кращим у кар'єрі Марти, але він минув не дарма. Саме він навчив її захисту та різноманітності у діях. Саме те для грунту. А Грачову такому не вчили. Тому будь-які зміни ритму закінчувалися рано чи пізно або невимушеною помилкою, або зручностями для атаки Марти. Заслуговують на увагу також 86% виграних м'ячів на першій подачі, відсутність брейків у суперниці та всього 11 невимушених при достатній кількості ризикованих ударів.
    Можна, звичайно, сперечатися, чи вдалося б за такого рівня гри виграти, якщо суперницею була б, приміром, та ж Крейчикова. Але те, що план на гру в Марти був, і вона його цілком дотримувалася (на відміну від нашого топа), навряд чи хтось заперечить. Є найкраще досягнення на Шоломах і рекорд у рейтингу (топ-70, як мінімум).
    А далі... далі зустріч із лише трохи старшим, але вже грунтовим монстром. Якщо Контавейт не видасть щось захмарне. Дуже цікаво буде подивитись, що зможе Марта протиставити головній фаворитці РГ, яка захищає свій титул. Але то буде вже наступного тижня, а поки порадіємо за нашу юну красуню!
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 05.06.2021 16:47
    +2
    Крім Марти, ще і Козлова з Соболєвою підтягнулися. Не Еліною єдиною, слава Богу
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 05.06.2021 16:46
    +3
    Дуже імпонує запал Марти, На одному подиху, Рішуче і Швидко.
    Ніхто навіть похвилюватись не встиг!!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 05.06.2021 16:46
    +6
    Марту з Перемогою. З такою грою та подачою можна і з Ігою спробувати пограти. Звичайно Грачова достатньо на дарувала грубих помилок. Важливий момент був коли Марта після втраченого подвійного брейкпоинта, подала свою ейсами, ще не давно в таких випадках втрачала і свою подачу.
    Біля сітки сьогодні також було не погано.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.06.2021 16:44
    +12
    Сподіваюсь, Грачьовій сподобався реванш
    А Марта молодець!
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    vizuals
    online
      vizuals, 05.06.2021 16:44
    +10
    Повороти долі - у Римі Марта програла Александровій, відпочила, підготувалась до РГ. Александрова вигрібла у 1 колі, а Марта зайшла у 2 тиждень РГ
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    Сергей Щербак
    online
      Сергей Щербак, 05.06.2021 16:43
    -9
    olegg1261, 05.06.2021 16:40
    На мій погляд на сьогоднішній день коли Марта зібрана та сконцентрована на грі їй обігрувати гравчинь рівня Грачової,що насіння лускати!Але ще раз підкреслюю коли зібрана та сконцентрована на грі.
    шо значит лускати?они игроки примерно одного уровня-8я десятка...
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.06.2021 16:43
    +13
    Молодец, очень хорошая игра против неплохой на самом деле соперницы. Видел ее матч с Джорджи, так она была вполне на уровне. Только вот Марта - это далеко не Джорджи
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    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 05.06.2021 16:42
    0
    Марта умница вот так надо играть, к сожалению Свитолина больше о любви думает чем о теннисе обое с Момфисом стали плохо играть Марта удачи и успехов дальше
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.06.2021 16:40
    +12
    На мій погляд на сьогоднішній день коли Марта зібрана та сконцентрована на грі їй обігрувати гравчинь рівня Грачової,що насіння лускати!Але ще раз підкреслюю коли зібрана та сконцентрована на грі.
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    axylinam
      axylinam, 05.06.2021 16:35
    +20
    Отличная победа-молодчинка Марта
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.06.2021 16:35
    +18
    молодчиночка наша!!!
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    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 05.06.2021 16:39
    +17
    Дякуємо тобі Мартуся за позитивні емоції на фоні гри Еліни. Марта показала весь свій арсенал ударів. Молодчинка! Всіх з перемогою!!! Чекаємо продовження!
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    vizuals
    online
      vizuals, 05.06.2021 16:38
    +15
    Тотальне знищення. Серена у молоді роки)))
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    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 05.06.2021 16:36
    +15
    Не знаю, що вона робитиме (скоріш за все) з Ігою, але сьогодні була гарна гра! Молодець)
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 05.06.2021 16:35
    +15
    главное настрой отличный! умница
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 05.06.2021 16:39
    +14
    Плохо одно, что на пути Марты в 1/8 по всей видимости явный фаворит РГ (Швентек). Но, всё равно, удачи Марта.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.06.2021 16:43
    +13
    Молодец, очень хорошая игра против неплохой на самом деле соперницы. Видел ее матч с Джорджи, так она была вполне на уровне. Только вот Марта - это далеко не Джорджи
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.06.2021 16:44
    +12
    Сподіваюсь, Грачьовій сподобався реванш
    А Марта молодець!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.06.2021 16:40
    +12
    На мій погляд на сьогоднішній день коли Марта зібрана та сконцентрована на грі їй обігрувати гравчинь рівня Грачової,що насіння лускати!Але ще раз підкреслюю коли зібрана та сконцентрована на грі.
    Ссылка
    Олег Ткач
    online
      Олег Ткач, 05.06.2021 16:40
    +12
    Andrian Harandzha, 05.06.2021 16:36
    Не знаю, що вона робитиме (скоріш за все) з Ігою, але сьогодні була гарна гра! Молодець)
    Буде грати. Як і сьогодні. Може і не виграє, але буде грати, на відміну від інших....
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.06.2021 16:44
    +10
    Повороти долі - у Римі Марта програла Александровій, відпочила, підготувалась до РГ. Александрова вигрібла у 1 колі, а Марта зайшла у 2 тиждень РГ
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 05.06.2021 16:39
    +10
    Не буду розсипатись в компліментах перед Мартою, тим більше, що гру вона показала хоч і традиційно розумну і змістовну, але аж ніяк не блискучу. Іноді надміру захоплюючись комбінаційним тенісом на противагу потужності. Проте і критикувати язик не повернеться - адже видала якраз той необхідний мінімум зусиль, який був потрібний, щоб без жодних тривог та нервувань пройти сьогоднішню суперницю. Пройти на класі. Мабуть, з даної точки зору це був ідеальний матч - адже в наступній грі від Марти без перебільшень потрібен подвиг. А для подвигу необхідні всі можливі сили і натхнення.
    Сподіваюся, Марту на максималках на цьому РГ ми ще побачимо))
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    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 05.06.2021 16:40
    +8
    З Ігою максимум агресії і ризикувати , бо грати з нею в захисті , то завідомо програти .
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    ihor63
    online
      ihor63, 05.06.2021 16:58
    +7
    Марта встановила національний рекорд. Вона наймолодша українка, яка пробилася в 4 круг на Шоломах
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 05.06.2021 16:46
    +6
    Марту з Перемогою. З такою грою та подачою можна і з Ігою спробувати пограти. Звичайно Грачова достатньо на дарувала грубих помилок. Важливий момент був коли Марта після втраченого подвійного брейкпоинта, подала свою ейсами, ще не давно в таких випадках втрачала і свою подачу.
    Біля сітки сьогодні також було не погано.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 05.06.2021 16:54
    +5
    Круто, очень круто, как для 18 лет!
    Сейчас таких молодых несколько девушек, которые показывают очень сильный теннис, как Свёнтек, Андрееску и др.
    Классно, что марта растет!
    Если пройдет дальше(вероятно Игу), то почему бы и не замахнутся на финал, ведь столько молодых сейчас блистают. Но вот пройти Свёнтек будет невероятно сложно. Хотя, а где она(Свёнтек) была еще год-два назад? И почему бы Марте не победить? Нужно настраиваться на победу, а там как получится.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 16:48
    +5
    Класна перемога в будь-якому сенсі. Тому що здобута саме на класі. Час із Брічеком не назвеш кращим у кар'єрі Марти, але він минув не дарма. Саме він навчив її захисту та різноманітності у діях. Саме те для грунту. А Грачову такому не вчили. Тому будь-які зміни ритму закінчувалися рано чи пізно або невимушеною помилкою, або зручностями для атаки Марти. Заслуговують на увагу також 86% виграних м'ячів на першій подачі, відсутність брейків у суперниці та всього 11 невимушених при достатній кількості ризикованих ударів.
    Можна, звичайно, сперечатися, чи вдалося б за такого рівня гри виграти, якщо суперницею була б, приміром, та ж Крейчикова. Але те, що план на гру в Марти був, і вона його цілком дотримувалася (на відміну від нашого топа), навряд чи хтось заперечить. Є найкраще досягнення на Шоломах і рекорд у рейтингу (топ-70, як мінімум).
    А далі... далі зустріч із лише трохи старшим, але вже грунтовим монстром. Якщо Контавейт не видасть щось захмарне. Дуже цікаво буде подивитись, що зможе Марта протиставити головній фаворитці РГ, яка захищає свій титул. Але то буде вже наступного тижня, а поки порадіємо за нашу юну красуню!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 16:57
    +3
    Умничка.
    Смотрел игру. Без шансов для соперницы.
    Играла на публику в разнообразный теннис.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 05.06.2021 16:57
    +3
    Немного поглядел онлайн - Марта гоняла Варвару по корту шо девочку
    Ссылка
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