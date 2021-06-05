Костюк разгромно обыграла россиянку на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжает побеждать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка разобралась с россиянкой Варварой Грачевой (№88 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 6:1, 6:2
Как и ожидалось, Марта выглядела намного мощнее и острее. На старте поединка было много ошибок, но даже при этом Костюк не давала сопернице расслабиться на ее подаче. В первый раз россиянке удалось защитить свой гейм, но далее Марта набрала оборотов и просто вынесла Грачева в одну калитку.
Во второй партии Костюк сразу же оформила комфортное преимущество в виде счета 2:0, после чего играла уже немного на сниженных оборотах. Ошибок стало немного больше, но Грачева сама сделала неимоверное количество подарков, а на приеме решительно ничего не могла противопоставить мощной игре украинки. Марта перманентно захватывала игровое пространство, загоняла Варвару далеко за заднюю линию, после чего исполняла разящие удары. У Грачевой мало что получалось, но это уже ее проблемы. Стоит отметить и подачу Костюк, с которой у нее всегда были огромные проблемы. Сегодня этот компонент порадовал как никогда, хотелось бы видеть подобные цифры почаще.
Если раньше на данной стадии Марта была откровенным андердогом, то в этом году все сложилось. Физические кондиции пока отличные, мастерство и мощь ударов присутствуют. После победы над Мугурусой сетка расчистилась до четвертого круга, где будет действительно тяжело. Но подобное достижение в 18 лет – уже огромная победа. Марта доказывает, что морально она уже готова выигрывать по несколько матчей подряд на больших турнирах. Рано или поздно это перерастет в завоевание титулов, нужно всего лишь запастись терпением.
Это была четвертая встреча теннисисток, Марта выиграла в третий раз. 18-летняя украинка впервые вышла во вторую неделю турниров Большого Шлема.
В четвертом круге Костюк сразится против Иги Свёнтек из Польши (№9 WTA) или Анетт Контавейт из Эстонии (№31 WTA).
Источник — Sport.ua
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Смотрел игру. Без шансов для соперницы.
Играла на публику в разнообразный теннис.
Після знищення і такого розгрому, можна й поплескати поблажливо лаптєноге створіння по гривці.
Я не проти.
Сейчас таких молодых несколько девушек, которые показывают очень сильный теннис, как Свёнтек, Андрееску и др.
Классно, что марта растет!
Если пройдет дальше(вероятно Игу), то почему бы и не замахнутся на финал, ведь столько молодых сейчас блистают. Но вот пройти Свёнтек будет невероятно сложно. Хотя, а где она(Свёнтек) была еще год-два назад? И почему бы Марте не победить? Нужно настраиваться на победу, а там как получится.
Після знищення і такого розгрому, можна й поплескати поблажливо лаптєноге створіння по гривці.
Я не проти.
Можна, звичайно, сперечатися, чи вдалося б за такого рівня гри виграти, якщо суперницею була б, приміром, та ж Крейчикова. Але те, що план на гру в Марти був, і вона його цілком дотримувалася (на відміну від нашого топа), навряд чи хтось заперечить. Є найкраще досягнення на Шоломах і рекорд у рейтингу (топ-70, як мінімум).
А далі... далі зустріч із лише трохи старшим, але вже грунтовим монстром. Якщо Контавейт не видасть щось захмарне. Дуже цікаво буде подивитись, що зможе Марта протиставити головній фаворитці РГ, яка захищає свій титул. Але то буде вже наступного тижня, а поки порадіємо за нашу юну красуню!
Ніхто навіть похвилюватись не встиг!!
Біля сітки сьогодні також було не погано.
А Марта молодець!
А Марта молодець!
Сподіваюся, Марту на максималках на цьому РГ ми ще побачимо))
Біля сітки сьогодні також було не погано.
Сейчас таких молодых несколько девушек, которые показывают очень сильный теннис, как Свёнтек, Андрееску и др.
Классно, что марта растет!
Если пройдет дальше(вероятно Игу), то почему бы и не замахнутся на финал, ведь столько молодых сейчас блистают. Но вот пройти Свёнтек будет невероятно сложно. Хотя, а где она(Свёнтек) была еще год-два назад? И почему бы Марте не победить? Нужно настраиваться на победу, а там как получится.
Можна, звичайно, сперечатися, чи вдалося б за такого рівня гри виграти, якщо суперницею була б, приміром, та ж Крейчикова. Але те, що план на гру в Марти був, і вона його цілком дотримувалася (на відміну від нашого топа), навряд чи хтось заперечить. Є найкраще досягнення на Шоломах і рекорд у рейтингу (топ-70, як мінімум).
А далі... далі зустріч із лише трохи старшим, але вже грунтовим монстром. Якщо Контавейт не видасть щось захмарне. Дуже цікаво буде подивитись, що зможе Марта протиставити головній фаворитці РГ, яка захищає свій титул. Але то буде вже наступного тижня, а поки порадіємо за нашу юну красуню!
Смотрел игру. Без шансов для соперницы.
Играла на публику в разнообразный теннис.
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