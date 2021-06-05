Костюк разгромно обыграла россиянку на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжает побеждать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче третьего круга украинка разобралась с россиянкой Варварой Грачевой (№88 WTA).



Ролан Гаррос. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 6:1, 6:2

Как и ожидалось, Марта выглядела намного мощнее и острее. На старте поединка было много ошибок, но даже при этом Костюк не давала сопернице расслабиться на ее подаче. В первый раз россиянке удалось защитить свой гейм, но далее Марта набрала оборотов и просто вынесла Грачева в одну калитку.





Во второй партии Костюк сразу же оформила комфортное преимущество в виде счета 2:0, после чего играла уже немного на сниженных оборотах. Ошибок стало немного больше, но Грачева сама сделала неимоверное количество подарков, а на приеме решительно ничего не могла противопоставить мощной игре украинки. Марта перманентно захватывала игровое пространство, загоняла Варвару далеко за заднюю линию, после чего исполняла разящие удары. У Грачевой мало что получалось, но это уже ее проблемы. Стоит отметить и подачу Костюк, с которой у нее всегда были огромные проблемы. Сегодня этот компонент порадовал как никогда, хотелось бы видеть подобные цифры почаще.



Если раньше на данной стадии Марта была откровенным андердогом, то в этом году все сложилось. Физические кондиции пока отличные, мастерство и мощь ударов присутствуют. После победы над Мугурусой сетка расчистилась до четвертого круга, где будет действительно тяжело. Но подобное достижение в 18 лет – уже огромная победа. Марта доказывает, что морально она уже готова выигрывать по несколько матчей подряд на больших турнирах. Рано или поздно это перерастет в завоевание титулов, нужно всего лишь запастись терпением.



Это была четвертая встреча теннисисток, Марта выиграла в третий раз. 18-летняя украинка впервые вышла во вторую неделю турниров Большого Шлема.



В четвертом круге Костюк сразится против Иги Свёнтек из Польши (№9 WTA) или Анетт Контавейт из Эстонии (№31 WTA).