Ролан Гаррос. Известна следующая соперница Костюк

Соперница Марты Костюк по четвертому раунду Ролан Гаррос-2021 определялась в матче между Игой Свентек и Анетт Контавейт. Действующая чемпионка одержала победу в двух сетах.

В первом сете Контавейт на равных боролась с действующей чемпионкой Ролан Гаррос, однако во второй партии не сумела взять ни одного гейма. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

3-й раунд

Анетт Контавейт (Эстония, 30) – Ига Свентек (Польша, 8) – 6:7 (4), 0:6

Матч Костюк – Свентек состоится в понедельник, 7 июня. Украинка ранее в двух сетах обыграла Варвару Грачеву.