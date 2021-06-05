Ролан Гаррос. Известна следующая соперница Костюк

Украинка ранее вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции

  • 05.06.2021 19:04
  • 3652 просмотра
  • 13 комментариев
Ролан Гаррос. Известна следующая соперница Костюк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Соперница Марты Костюк по четвертому раунду Ролан Гаррос-2021 определялась в матче между Игой Свентек и Анетт Контавейт. Действующая чемпионка одержала победу в двух сетах.

В первом сете Контавейт на равных боролась с действующей чемпионкой Ролан Гаррос, однако во второй партии не сумела взять ни одного гейма. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

3-й раунд

Анетт Контавейт (Эстония, 30) – Ига Свентек (Польша, 8) – 6:7 (4), 0:6

Матч Костюк – Свентек состоится в понедельник, 7 июня. Украинка ранее в двух сетах обыграла Варвару Грачеву.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 05.06.2021 20:19
    0
    dudigo78, 05.06.2021 20:14
    Букмекери ставлять 1:4 на користь польки. Зважаючи на їх любов до Марти, де в матчах в яких вона аж ніяк не є фавориткою, но тим не менш її такою роблять букмекери, то в грі зі Швьонтек вони Марті по суті майже не дають шансів. Взагалі на те що переможе на РГ полька коефіціенти зараз настільки низькі, що турнір можна вже не догравати))) Я не пригадую, щоб на стадії 1/8 одна тенісистка була настільки фаворитом
    1 до 6 зараз
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 05.06.2021 20:14
    0
    Букмекери ставлять 1:4 на користь польки. Зважаючи на їх любов до Марти, де в матчах в яких вона аж ніяк не є фавориткою, но тим не менш її такою роблять букмекери, то в грі зі Швьонтек вони Марті по суті майже не дають шансів. Взагалі на те що переможе на РГ полька коефіціенти зараз настільки низькі, що турнір можна вже не догравати))) Я не пригадую, щоб на стадії 1/8 одна тенісистка була настільки фаворитом
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 05.06.2021 20:09
    +1
    Виктор Андрущик, 05.06.2021 19:38
    А може це час Костюк і Марта обіграє польку.Непоспішаймо,Марта набирає обертів,хто думав що переможе Мугурусу?.Марта вперед!!!
    Мугурусу уже кто только не обыгрывает. Марте конечно удачи, но обыгрыш Швентек на грунте от Марты будет сверх-сенсацией
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    Arti2222
      Arti2222, 05.06.2021 20:07
    +1
    SandroKing, 05.06.2021 19:42
    Победитель может замахнуться на победу в турнире.
    Може звучить занадто амбіційно, але теж десь в глибині відчувається, що переможець цього матчу може бути реально переможцем РГ
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 05.06.2021 19:47
    +1
    Марта вже була в подібній ситуації на US Open з королевою харду Осакою. І ми пам'ятаємо які вона мала шанси, от тільки Марта також більше любить хард. Але, я впевнений що Іга захоче поберегти сили в грі з Мартою, та гратиме не на повну, цим потрібно скористатися.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.06.2021 19:42
    +2
    Победитель может замахнуться на победу в турнире.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.06.2021 19:38
    +4
    А може це час Костюк і Марта обіграє польку.Непоспішаймо,Марта набирає обертів,хто думав що переможе Мугурусу?.Марта вперед!!!
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 05.06.2021 19:34
    -1
    Александр Ад, 05.06.2021 19:32
    польське Іго треба долаті,ну хоча б спробувати
    хы хы хы
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.06.2021 19:32
    +3
    польське Іго треба долаті,ну хоча б спробувати
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.06.2021 19:19
    0
    Arti2222, 05.06.2021 19:07
    Ну що ж, як і очікувалося, Швьонтек. Ой як буде непросто Марті, але сьогодні хочу бути впевненим, що якщо не перемога, то достойна гра від Марти буде, 100 %, що навіть трохи покусає королеву ґрунту
    Чи не зарано записувати Швентек у королеви грунту))
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 05.06.2021 19:13
    +3
    Arti2222, 05.06.2021 19:07
    Ну що ж, як і очікувалося, Швьонтек. Ой як буде непросто Марті, але сьогодні хочу бути впевненим, що якщо не перемога, то достойна гра від Марти буде, 100 %, що навіть трохи покусає королеву ґрунту
    Тут все доволі просто: забудь, що навпроти поточна королева грунту. Навпроти дівчина трохи старша за тебе (може, навіть приятелька, хто знає які в них відносини).
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 05.06.2021 19:11
    +3
    Тяжело Марточке будет полячка очень сильная , но надо бороться Марта сейчас в хорошей форме
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 05.06.2021 19:07
    +7
    Ну що ж, як і очікувалося, Швьонтек. Ой як буде непросто Марті, але сьогодні хочу бути впевненим, що якщо не перемога, то достойна гра від Марти буде, 100 %, що навіть трохи покусає королеву ґрунту
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 05.06.2021 19:07
    +7
    Ну що ж, як і очікувалося, Швьонтек. Ой як буде непросто Марті, але сьогодні хочу бути впевненим, що якщо не перемога, то достойна гра від Марти буде, 100 %, що навіть трохи покусає королеву ґрунту
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.06.2021 19:38
    +4
    А може це час Костюк і Марта обіграє польку.Непоспішаймо,Марта набирає обертів,хто думав що переможе Мугурусу?.Марта вперед!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.06.2021 19:32
    +3
    польське Іго треба долаті,ну хоча б спробувати
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 05.06.2021 19:13
    +3
    Arti2222, 05.06.2021 19:07
    Ну що ж, як і очікувалося, Швьонтек. Ой як буде непросто Марті, але сьогодні хочу бути впевненим, що якщо не перемога, то достойна гра від Марти буде, 100 %, що навіть трохи покусає королеву ґрунту
    Тут все доволі просто: забудь, що навпроти поточна королева грунту. Навпроти дівчина трохи старша за тебе (може, навіть приятелька, хто знає які в них відносини).
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 05.06.2021 19:11
    +3
    Тяжело Марточке будет полячка очень сильная , но надо бороться Марта сейчас в хорошей форме
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.06.2021 19:42
    +2
    Победитель может замахнуться на победу в турнире.
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 05.06.2021 20:09
    +1
    Виктор Андрущик, 05.06.2021 19:38
    А може це час Костюк і Марта обіграє польку.Непоспішаймо,Марта набирає обертів,хто думав що переможе Мугурусу?.Марта вперед!!!
    Мугурусу уже кто только не обыгрывает. Марте конечно удачи, но обыгрыш Швентек на грунте от Марты будет сверх-сенсацией
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 05.06.2021 20:07
    +1
    SandroKing, 05.06.2021 19:42
    Победитель может замахнуться на победу в турнире.
    Може звучить занадто амбіційно, але теж десь в глибині відчувається, що переможець цього матчу може бути реально переможцем РГ
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 05.06.2021 19:47
    +1
    Марта вже була в подібній ситуації на US Open з королевою харду Осакою. І ми пам'ятаємо які вона мала шанси, от тільки Марта також більше любить хард. Але, я впевнений що Іга захоче поберегти сили в грі з Мартою, та гратиме не на повну, цим потрібно скористатися.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 05.06.2021 20:19
    0
    dudigo78, 05.06.2021 20:14
    Букмекери ставлять 1:4 на користь польки. Зважаючи на їх любов до Марти, де в матчах в яких вона аж ніяк не є фавориткою, но тим не менш її такою роблять букмекери, то в грі зі Швьонтек вони Марті по суті майже не дають шансів. Взагалі на те що переможе на РГ полька коефіціенти зараз настільки низькі, що турнір можна вже не догравати))) Я не пригадую, щоб на стадії 1/8 одна тенісистка була настільки фаворитом
    1 до 6 зараз
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 05.06.2021 20:14
    0
    Букмекери ставлять 1:4 на користь польки. Зважаючи на їх любов до Марти, де в матчах в яких вона аж ніяк не є фавориткою, но тим не менш її такою роблять букмекери, то в грі зі Швьонтек вони Марті по суті майже не дають шансів. Взагалі на те що переможе на РГ полька коефіціенти зараз настільки низькі, що турнір можна вже не догравати))) Я не пригадую, щоб на стадії 1/8 одна тенісистка була настільки фаворитом
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.06.2021 19:19
    0
    Arti2222, 05.06.2021 19:07
    Ну що ж, як і очікувалося, Швьонтек. Ой як буде непросто Марті, але сьогодні хочу бути впевненим, що якщо не перемога, то достойна гра від Марти буде, 100 %, що навіть трохи покусає королеву ґрунту
    Чи не зарано записувати Швентек у королеви грунту))
    Ссылка
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