Ролан Гаррос. Известна следующая соперница Костюк

Соперница Марты Костюк по четвертому раунду Ролан Гаррос-2021 определялась в матче между Игой Свентек и Анетт Контавейт. Действующая чемпионка одержала победу в двух сетах.
В первом сете Контавейт на равных боролась с действующей чемпионкой Ролан Гаррос, однако во второй партии не сумела взять ни одного гейма. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.
3-й раунд
Анетт Контавейт (Эстония, 30) – Ига Свентек (Польша, 8) – 6:7 (4), 0:6
Матч Костюк – Свентек состоится в понедельник, 7 июня. Украинка ранее в двух сетах обыграла Варвару Грачеву.
Источник — Sport.ua
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