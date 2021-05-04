25-й тур
Днепр-1
0 : 0
Заря
05.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 - Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25 тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.05.2021 14:45
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Днепр-1 - Заря. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В среду, 5 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Днепр-1» и луганская «Заря». Матч пройдет в Днепре  на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:00.

На поле «Днепр-Арены» будут играть команды, которые практически не имеют турнирной мотивации. «Заре», которая выиграла крайний матч у «Миная», чтобы потерять третье место, надо будет очень постараться. А могли бы луганчане сейчас дышать в спину донецкому «Шахтеру», если бы не тот провальный матч с «Олимпиком». Так сошлись звезды, что виктория над «Зарей» стала единственным победным матчем Юрия Калитвинцева во время его недолгой каденции в качестве тренера «Олимпика». «Днепр-1» свой предыдущий мяч проиграл без шансов - по счету этого не скажешь, но по игре подопечные Йовичевича полностью уступили «Шахтеру» 2:1, причем практически помогли донецкой команде забить оба гола. Матч первого круга закончился победой «Зари» 3:1, поэтому днепряне смогут взять реванш - другой мотивации у них не предвидится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Заря».

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Источник — Sport.ua

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