Днепр-1 - Заря - 0:1. Снова бронза для Скрипника. Видео голов и обзор матча

«Заря» в матче предпоследнего тура УПЛ обыграла «Днепр-1» и снова финиширует минимум на 3-м месте, сохраняя небольшие шансы на 2-ю позицию.
События матча
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
|69'
|Даниил Игнатенко (Днепр-1) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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