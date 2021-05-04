В среду, 5 мая, в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» примет луганскую «Зарю». Стартовый свисток поединка на «Днепр-Арене» прозвучит в 19:00.

За два тура до окончания чемпионата днепряне занимают восьмую строчку турнирной таблицы, имея одинаковое количество баллов с «Александрией», которая расположилась на седьмом месте. На пятки им наступает «Львов», отстающий всего на одно очко.

Луганская «Заря», которая занимает третье место, теоретически еще может завоевать серебряные награды – от донецкого «Шахтера» её отделяет четыре балла. Но, скорее всего, «Заря» под руководством Виктора Скрипника второй раз подряд завоюет бронзовые медали Премьер-лиги.

В прошлом туре днепряне проиграли «Шахтеру» со счетом 1:2. «Горняки» в течение поединка имели преимущество, которое реализовали в забитые мячи в первом тайме. Лишь на последних минутах игры форвард днепрян Хобленко, который вышел на замену, сумел поразить ворота Трубина. Матчи с первой и второй командами чемпионата показали, что конкурировать с грандами днепрянам пока сложно. На очереди поединок с «Зарей», которая идет третьей, и, возможно, с этим соперником команда Йовичевича сыграет более удачно.

Луганская команда в воскресенье встречалась с аутсайдером чемпионата «Минаем» (1:0) и победила за счет гола Владислава Кочергина. Эти три очки не были легкими для команды Скрипника, хотя разница в классе соперников была ощутимой. В конце чемпионата «мужики» немного истощились физически и уже не демонстрируют ту легкость и уверенность, с которыми побеждали мощных соперников. Скорее всего, не будет легкой прогулки и в Днепре, тем более, что луганчане имеют всего два дня на отдых, а их соперники на день больше.

Что касается кадровой ситуации, то у «Днепра-1» не будет играть дисквалифицирован Игорь Когут – один из лидеров команды, а в составе «Зари» не помощники голкипер Никола Василь и нападающий Александр Гладкий.

В истории противостояния между соперниками полное преимущество имеют гости. Луганская «Заря» из трех поединков в двух праздновала победу, а один матч свела вничью. В первом круге команда Скрипника переиграла днепрян со счетом 3:1.

Фаворитом встречи более опытная «Заря», но из-за определенных проблем, с которыми луганчане подходят к матчу, «Днепр-1» имеет хорошие шансы одержать свою первую победу над принципиальным соперником.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Юрчук – Тейлор, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Игнатенко, Ди Франко, Булеца, Чуже, Цуриков, Довбик.

«Заря»: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор Рейс, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Аллахьяр, Шахаб.

5 мая, среда