25-й тур
Днепр-1
0 : 0
Заря
05.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Игора Йовичевича имеет хорошие шансы одержать первую в истории победу над луганчанами

  • 04.05.2021 12:30
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Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В среду, 5 мая, в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» примет луганскую «Зарю». Стартовый свисток поединка на «Днепр-Арене» прозвучит в 19:00.

За два тура до окончания чемпионата днепряне занимают восьмую строчку турнирной таблицы, имея одинаковое количество баллов с «Александрией», которая расположилась на седьмом месте. На пятки им наступает «Львов», отстающий всего на одно очко.

Луганская «Заря», которая занимает третье место, теоретически еще может завоевать серебряные награды – от донецкого «Шахтера» её отделяет четыре балла. Но, скорее всего, «Заря» под руководством Виктора Скрипника второй раз подряд завоюет бронзовые медали Премьер-лиги.

В прошлом туре днепряне проиграли «Шахтеру» со счетом 1:2. «Горняки» в течение поединка имели преимущество, которое реализовали в забитые мячи в первом тайме. Лишь на последних минутах игры форвард днепрян Хобленко, который вышел на замену, сумел поразить ворота Трубина. Матчи с первой и второй командами чемпионата показали, что конкурировать с грандами днепрянам пока сложно. На очереди поединок с «Зарей», которая идет третьей, и, возможно, с этим соперником команда Йовичевича сыграет более удачно.

Луганская команда в воскресенье встречалась с аутсайдером чемпионата «Минаем» (1:0) и победила за счет гола Владислава Кочергина. Эти три очки не были легкими для команды Скрипника, хотя разница в классе соперников была ощутимой. В конце чемпионата «мужики» немного истощились физически и уже не демонстрируют ту легкость и уверенность, с которыми побеждали мощных соперников. Скорее всего, не будет легкой прогулки и в Днепре, тем более, что луганчане имеют всего два дня на отдых, а их соперники на день больше.

Что касается кадровой ситуации, то у «Днепра-1» не будет играть дисквалифицирован Игорь Когут – один из лидеров команды, а в составе «Зари» не помощники голкипер Никола Василь и нападающий Александр Гладкий.

В истории противостояния между соперниками полное преимущество имеют гости. Луганская «Заря» из трех поединков в двух праздновала победу, а один матч свела вничью. В первом круге команда Скрипника переиграла днепрян со счетом 3:1.

Фаворитом встречи более опытная «Заря», но из-за определенных проблем, с которыми луганчане подходят к матчу, «Днепр-1» имеет хорошие шансы одержать свою первую победу над принципиальным соперником.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Юрчук – Тейлор, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Игнатенко, Ди Франко, Булеца, Чуже, Цуриков, Довбик.

«Заря»: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор Рейс, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Аллахьяр, Шахаб.

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5 мая, среда

«Днепр-1» – «Заря»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ДНЕПР-1 — ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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