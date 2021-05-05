Есть бронза! Заря обыграла Днепр-1 на свой девяносто восьмой день рождения

Матч на поле «Днепр-Арены» между местным «Днепром-1» и луганской «Зарей» был практически лишен турнирной мотивации, ведь еще до его начала было очевидно, что команда Виктора Скрипника на 99% завоюет бронзовые медали. Днепряне же потеряли даже теоретические шансы на выход в еврокубки.
Несмотря на то, что фаворитом считалась «Заря», в первом тайме гораздо больше моментов создали подопечные Игора Йовичевича. Однако к открытию счета на табло они не привели. Дважды мог отличиться дебютным голом в сезоне Александр Пихаленок, однако в обеих случаях на высоте был вратарь Дмитрий Мацапура.
В других эпизодах днепрянам не хватало точности, а потому команды ушли на перерыв при скучных нулях на табло. А в начале второго тайма фирменным дальним ударом едва не забил Дмитрий Иванисеня – хозяев спасла штанга, Юрчук дотянуться до такой пушки не смог.
По сути, если забыть о моменте Иванисени, то в начале второго тайма симпатичнее продолжали выглядеть днепряне. Определить по игре, какая из команд без пяти минут бронзовый призер чемпионата, а какая совсем недавно боролась за выживание, было бы очень непросто.
В середине второго тайма «Днепр-1» остался вдесятером. Данил Игнатенко грубо сыграл в центре поля против Жуниора Рейса, за что после просмотра VAR получил прямую красную карточку от рефери. Пожалуй, этот эпизод и стал ключевым, поскольку «Заря» в численном большинстве смогла спокойно захватить инициативу и вскоре забила.
На 78-й минуте Тейлор сфолил в штрафной против Назарины, и арбитр Дмитрий Кривушкин снова пошел смотреть видеоповтор, после чего указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Владлен Юрченко, который развел мяч и вратаря по разным углам.
Этот гол стал решающим в поединке. Луганская «Заря» отпраздновала 98-летие, одержав минимальную победу, и гарантировала себе бронзовые медали, а вместе с ними и выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. «Днепр-1» показал хорошую игру и в следующем сезоне может попробовать замахнуться на еврокубки.
Украинская Премьер-лига. 25 тур.
«Днепр-1» - «Заря» - 0:1.
Юрченко, 79 (пен).
Дубинчак, 13, Дуглас, 45+1, Тейлор, 90+1 - Иванисеня, 40, Вернидуб, 44, Аллахьяр, 85.
Игнатенко, 69.
«Днепр-1»: Юрчук, Адамюк (Цуриков, 83), Сваток, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Булеца (Билл, 83), Тейлор, Довбик, Ди Франко.
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Иванисеня (Цвек, 83), Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов (Аллахьяр, 74).
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).
Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр)
Денис Шаховец, Sport.ua
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Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
Увидим. Если...
Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
Увидим. Если...
Молодцы, мужики!
Молодцы, мужики!
Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
Увидим. Если...
Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
Увидим. Если...
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