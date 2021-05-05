25-й тур
Днепр-1
0 : 1
Заря
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Есть бронза! Заря обыграла Днепр-1 на свой девяносто восьмой день рождения

Победу луганчанам принес гол Юрченко с пенальти

  • 05.05.2021 20:50
  • 2033 просмотра
  • 7 комментариев
Есть бронза! Заря обыграла Днепр-1 на свой девяносто восьмой день рождения
© ФК Заря

Матч на поле «Днепр-Арены» между местным «Днепром-1» и луганской «Зарей» был практически лишен турнирной мотивации, ведь еще до его начала было очевидно, что команда Виктора Скрипника на 99% завоюет бронзовые медали. Днепряне же потеряли даже теоретические шансы на выход в еврокубки.

Несмотря на то, что фаворитом считалась «Заря», в первом тайме гораздо больше моментов создали подопечные Игора Йовичевича. Однако к открытию счета на табло они не привели. Дважды мог отличиться дебютным голом в сезоне Александр Пихаленок, однако в обеих случаях на высоте был вратарь Дмитрий Мацапура.

В других эпизодах днепрянам не хватало точности, а потому команды ушли на перерыв при скучных нулях на табло. А в начале второго тайма фирменным дальним ударом едва не забил Дмитрий Иванисеня – хозяев спасла штанга, Юрчук дотянуться до такой пушки не смог.

По сути, если забыть о моменте Иванисени, то в начале второго тайма симпатичнее продолжали выглядеть днепряне. Определить по игре, какая из команд без пяти минут бронзовый призер чемпионата, а какая совсем недавно боролась за выживание, было бы очень непросто.

В середине второго тайма «Днепр-1» остался вдесятером. Данил Игнатенко грубо сыграл в центре поля против Жуниора Рейса, за что после просмотра VAR получил прямую красную карточку от рефери. Пожалуй, этот эпизод и стал ключевым, поскольку «Заря» в численном большинстве смогла спокойно захватить инициативу и вскоре забила.

На 78-й минуте Тейлор сфолил в штрафной против Назарины, и арбитр Дмитрий Кривушкин снова пошел смотреть видеоповтор, после чего указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Владлен Юрченко, который развел мяч и вратаря по разным углам.

Этот гол стал решающим в поединке. Луганская «Заря» отпраздновала 98-летие, одержав минимальную победу, и гарантировала себе бронзовые медали, а вместе с ними и выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. «Днепр-1» показал хорошую игру и в следующем сезоне может попробовать замахнуться на еврокубки.

 Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Днепр-1» - «Заря» - 0:1.

 Юрченко, 79 (пен).

 Дубинчак, 13, Дуглас, 45+1, Тейлор, 90+1 - Иванисеня, 40, Вернидуб, 44, Аллахьяр, 85.

  Игнатенко, 69.

«Днепр-1»: Юрчук, Адамюк (Цуриков, 83), Сваток, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Булеца (Билл, 83), Тейлор, Довбик, Ди Франко.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Иванисеня (Цвек, 83), Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов (Аллахьяр, 74).

Арбитр:  Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 21:34
    0
    Vitalii_13UA, 05.05.2021 21:07
    Для этого им нужно максимально подготовиться к этому. Думаю, что они сольют игру Александрии. Также я думаю, что они захотят взять ревашн у ДК за прошлый матч.
    Зачем сливать нормальный спарринг? Надо же в тонусе оставаться. Будет игра, как и в Днепре. Может веселей, если полиграфы слюни распустят.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 05.05.2021 21:09
    +6
    С победой!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.05.2021 21:07
    +1
    090545, 05.05.2021 20:59
    Равная игра при добротном судействе. Игнатенко выгнали правильно! Мотоцикл так заводят... И пеналь с помощью ВАР рассмотрели. Всё чётко...
    Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
    Увидим. Если...
    Для этого им нужно максимально подготовиться к этому. Думаю, что они сольют игру Александрии. Также я думаю, что они захотят взять ревашн у ДК за прошлый матч.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:03
    +5
    Поздравляю Зарю и всех болельщиков с бронзой
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 20:59
    +5
    Равная игра при добротном судействе. Игнатенко выгнали правильно! Мотоцикл так заводят... И пеналь с помощью ВАР рассмотрели. Всё чётко...
    Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
    Увидим. Если...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.05.2021 20:57
    +8
    Пока что бронза как минимум. Верим в серебро
    Молодцы, мужики!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.05.2021 20:54
    +11
    С др Заря, ну и с бронзой!) Неплохой подарок себе сделали...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.05.2021 20:54
    +11
    С др Заря, ну и с бронзой!) Неплохой подарок себе сделали...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.05.2021 20:57
    +8
    Пока что бронза как минимум. Верим в серебро
    Молодцы, мужики!
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 05.05.2021 21:09
    +6
    С победой!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:03
    +5
    Поздравляю Зарю и всех болельщиков с бронзой
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 20:59
    +5
    Равная игра при добротном судействе. Игнатенко выгнали правильно! Мотоцикл так заводят... И пеналь с помощью ВАР рассмотрели. Всё чётко...
    Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
    Увидим. Если...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.05.2021 21:07
    +1
    090545, 05.05.2021 20:59
    Равная игра при добротном судействе. Игнатенко выгнали правильно! Мотоцикл так заводят... И пеналь с помощью ВАР рассмотрели. Всё чётко...
    Эх бы Заре Кубок взять. Да состав Динамо выглядит гораздо мощней.
    Увидим. Если...
    Для этого им нужно максимально подготовиться к этому. Думаю, что они сольют игру Александрии. Также я думаю, что они захотят взять ревашн у ДК за прошлый матч.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 21:34
    0
    Vitalii_13UA, 05.05.2021 21:07
    Для этого им нужно максимально подготовиться к этому. Думаю, что они сольют игру Александрии. Также я думаю, что они захотят взять ревашн у ДК за прошлый матч.
    Зачем сливать нормальный спарринг? Надо же в тонусе оставаться. Будет игра, как и в Днепре. Может веселей, если полиграфы слюни распустят.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности