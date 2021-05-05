Есть бронза! Заря обыграла Днепр-1 на свой девяносто восьмой день рождения

Матч на поле «Днепр-Арены» между местным «Днепром-1» и луганской «Зарей» был практически лишен турнирной мотивации, ведь еще до его начала было очевидно, что команда Виктора Скрипника на 99% завоюет бронзовые медали. Днепряне же потеряли даже теоретические шансы на выход в еврокубки.

Несмотря на то, что фаворитом считалась «Заря», в первом тайме гораздо больше моментов создали подопечные Игора Йовичевича. Однако к открытию счета на табло они не привели. Дважды мог отличиться дебютным голом в сезоне Александр Пихаленок, однако в обеих случаях на высоте был вратарь Дмитрий Мацапура.

В других эпизодах днепрянам не хватало точности, а потому команды ушли на перерыв при скучных нулях на табло. А в начале второго тайма фирменным дальним ударом едва не забил Дмитрий Иванисеня – хозяев спасла штанга, Юрчук дотянуться до такой пушки не смог.

По сути, если забыть о моменте Иванисени, то в начале второго тайма симпатичнее продолжали выглядеть днепряне. Определить по игре, какая из команд без пяти минут бронзовый призер чемпионата, а какая совсем недавно боролась за выживание, было бы очень непросто.

В середине второго тайма «Днепр-1» остался вдесятером. Данил Игнатенко грубо сыграл в центре поля против Жуниора Рейса, за что после просмотра VAR получил прямую красную карточку от рефери. Пожалуй, этот эпизод и стал ключевым, поскольку «Заря» в численном большинстве смогла спокойно захватить инициативу и вскоре забила.

На 78-й минуте Тейлор сфолил в штрафной против Назарины, и арбитр Дмитрий Кривушкин снова пошел смотреть видеоповтор, после чего указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Владлен Юрченко, который развел мяч и вратаря по разным углам.

Этот гол стал решающим в поединке. Луганская «Заря» отпраздновала 98-летие, одержав минимальную победу, и гарантировала себе бронзовые медали, а вместе с ними и выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. «Днепр-1» показал хорошую игру и в следующем сезоне может попробовать замахнуться на еврокубки.

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Днепр-1» - «Заря» - 0:1.

Юрченко, 79 (пен).

Дубинчак, 13, Дуглас, 45+1, Тейлор, 90+1 - Иванисеня, 40, Вернидуб, 44, Аллахьяр, 85.

Игнатенко, 69.

«Днепр-1»: Юрчук, Адамюк (Цуриков, 83), Сваток, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Булеца (Билл, 83), Тейлор, Довбик, Ди Франко.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Иванисеня (Цвек, 83), Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов (Аллахьяр, 74).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА