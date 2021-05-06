СКРИПНИК: «Будем стараться держать концентрацию, чтобы дать бой Динамо»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов после матча с «Днепром-1» (1:0).



«До забитого гола обе команды играли равно, концентрация была на уровне. Решающая ошибка могла привести к поражению любой из команд. Комплимент моим ребятам, что они смогли выиграть в такой день – День Рождения клуба - 98 лет, всех с этим и поздравляем. Так же сегодня мы уже заработали бронзовые медали – это не может не радовать.



Мы благодарны болельщикам, которые нас любят и которые нас критикуют. Любая активность фанов лишь придаёт уверенности и сил к будущим свершениям. Это всё футбольная жизнь, ради таких моментов мы и работаем. Мы всегда смотрим вперед с оптимизмом.



У нас ещё впереди одна игра УПЛ, а так же через неделю поединок в финале Кубка Украины – безумно важный для нас. Финал это можно так сказать «вишенка на торте» нашего сезона. В принципе, за сезон могу сказать большое спасибо команде, ведь первые 2 матча мы проиграли, но за тур до окончания мы уже решили ту задачу, которую мы себе ставили. У нас еще сезон продолжается, будем стараться держать эту концентрацию, чтобы через неделю дать бой «Динамо», – сказал Скрипник.

Финал Кубка Украины состоится 13 мая в Тернополе, начало в 19:00.