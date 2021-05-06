СКРИПНИК: «Будем стараться держать концентрацию, чтобы дать бой Динамо»

Главный тренер «Зари» поблагодарил болельщиков за поддержку

  • 06.05.2021 10:16
  • 612 просмотров
  • 0 комментариев
СКРИПНИК: «Будем стараться держать концентрацию, чтобы дать бой Динамо»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов после матча с «Днепром-1» (1:0).
 
«До забитого гола обе команды играли равно, концентрация была на уровне. Решающая ошибка могла привести к поражению любой из команд. Комплимент моим ребятам, что они смогли выиграть в такой день – День Рождения клуба - 98 лет, всех с этим и поздравляем. Так же сегодня мы уже заработали бронзовые медали – это не может не радовать. 
 
Мы благодарны болельщикам, которые нас любят и которые нас критикуют. Любая активность фанов лишь придаёт уверенности и сил к будущим свершениям. Это всё футбольная жизнь, ради таких моментов мы и работаем. Мы всегда смотрим вперед с оптимизмом. 
 
У нас ещё впереди одна игра УПЛ, а так же через неделю поединок в финале Кубка Украины – безумно важный для нас. Финал это можно так сказать «вишенка на торте» нашего сезона. В принципе, за сезон могу сказать большое спасибо команде, ведь первые 2 матча мы проиграли, но за тур до окончания мы уже решили ту задачу, которую мы себе ставили. У нас еще сезон продолжается, будем стараться держать эту концентрацию, чтобы через неделю дать бой «Динамо», – сказал Скрипник.

Финал Кубка Украины состоится 13 мая в Тернополе, начало в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности