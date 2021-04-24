Сейчас в это уже трудно поверить, но после десятого тура нынешнего чемпионата страны донецкий «Олимпик» опережал луганскую «Зарю» в турнирной таблице на два очка. А на зимний перерыв будущие соперники ушли всего лишь при небольшом преимуществе подопечных Виктора Скрипника, равном одной победе.

Однако с возобновлением турнира уже в 2021 году ситуация кардинально изменилась. «Заря», как и предполагалось, поднялась вверх в лидирующую тройку украинской Премьер-Лиги. Что же касается «Олимпика», то команда выдала удручающую 10-матчевую вызвыигрышную серию, в которой потерпела 8 поражений подряд, набрав при этом лишь два очка. Не помогла донецкому клубу даже смена главного тренера и теперь «Олимпик» находится непосредственно в так называемой «зоне вылета».

Понятно, что в предстоящей игре команды будут решать разные задачи. Хозяева поля, воодушевленные победой в среду в полуфинале Кубка Украины, наверняка постараются увеличить свой очковый багаж и закрепиться на третьем месте. Конечно, еще памятно поражение «Зари» в предыдущем туре от «Ворсклы» со счетом 2:4, но, скорее всего, луганские футболисты уже сделали из него правильные выводы и вряд ли далее допустят подобное. Тем более, что календарь оставшихся матчей вполне позволяет им в этом сезоне добиться поставленной цели.

«Олимпику» тоже надо набирать очки, однако сделать это будет гораздо сложнее. И, прежде всего, психологически. Все-таки такая неудачная серия тяжелым грузом давит на игроков. Тем не менее, Юрий Калитвинцев и его подопечные не теряют оптимизма и, выходя на каждый матч, тоже мечтают о победе. Так может быть в Запорожье у них все получится?

Интересно, что за предстоящие четыре дня соперники два раза выйдут на поле друг против друга. Дело в том, что матч первого круга в 10-м туре, который должен был пройти в ноябре прошлого года, не состоялся из-за вспышки коронавируса в «Олимпике». Только недавно для него нашли новую дату 28 апреля, а сама встреча пройдет в Чернигове.

Но вернемся к ближайшему поединку на «Славутич-Арене». Главным арбитром его будет местный судья Максим Козыряцкий. Кстати, в нынешнем сезоне он уже четыре (!) раза обслуживал матчи с участием «Олимпика» (2 победы и 2 поражения). С «Зарей» запорожский рефери встречался только один раз, да и то в 1/4 финала Кубка Украины. Тогда луганская команды выиграла у «Вереса» со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Василь, Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Хомченовский, Цвек, Кочергин, Юрченко, Назарина, Шахаб, Гладкий



«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Чогадзе, Пасич, Тейшейра, Политыло, Нкенг, Каргбо

25 апреля, воскресенье