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25.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Заря - Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В течение четырех дней соперники дважды сыграют друг с другом

  • 24.04.2021 17:30
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Заря - Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

Сейчас в это уже трудно поверить, но после десятого тура нынешнего чемпионата страны донецкий «Олимпик» опережал луганскую «Зарю» в турнирной таблице на два очка. А на зимний перерыв будущие соперники ушли всего лишь при небольшом преимуществе подопечных Виктора Скрипника, равном одной победе. 

Однако с возобновлением турнира уже в 2021 году ситуация кардинально изменилась. «Заря», как и предполагалось, поднялась вверх в лидирующую тройку украинской Премьер-Лиги. Что же касается «Олимпика», то команда выдала удручающую 10-матчевую вызвыигрышную серию, в которой потерпела 8 поражений подряд, набрав при этом лишь два очка. Не помогла донецкому клубу даже смена главного тренера и теперь «Олимпик» находится непосредственно в так называемой «зоне вылета». 

Понятно, что в предстоящей игре команды будут решать разные задачи. Хозяева поля, воодушевленные победой в среду в полуфинале Кубка Украины, наверняка постараются увеличить свой очковый багаж и закрепиться на третьем месте. Конечно, еще памятно поражение «Зари» в предыдущем туре от «Ворсклы» со счетом 2:4, но, скорее всего, луганские футболисты уже сделали из него правильные выводы и вряд ли далее  допустят подобное. Тем более, что календарь оставшихся матчей вполне позволяет им в этом сезоне добиться поставленной цели.

«Олимпику» тоже надо набирать очки, однако сделать это будет гораздо сложнее. И, прежде всего, психологически. Все-таки такая неудачная серия тяжелым грузом давит на игроков. Тем не менее, Юрий Калитвинцев и его подопечные не теряют оптимизма и, выходя на каждый матч, тоже мечтают о победе. Так может быть в Запорожье у них все получится?

Интересно, что за предстоящие четыре дня соперники два раза выйдут на поле друг против друга. Дело в том, что матч первого круга в 10-м туре, который должен был пройти в ноябре прошлого года, не состоялся из-за вспышки коронавируса в «Олимпике». Только недавно для него нашли новую дату 28 апреля, а сама встреча пройдет в Чернигове. 

Но вернемся к ближайшему поединку на «Славутич-Арене». Главным арбитром его будет местный судья Максим Козыряцкий. Кстати, в нынешнем сезоне он уже четыре (!) раза обслуживал матчи с участием «Олимпика» (2 победы и 2 поражения). С «Зарей» запорожский рефери встречался только один раз, да и то в 1/4 финала Кубка Украины. Тогда луганская команды выиграла у «Вереса» со счетом 2:1. 

Ориентировочные составы: 

«Заря»: Василь, Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Хомченовский, Цвек, Кочергин, Юрченко, Назарина, Шахаб, Гладкий
 
«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Чогадзе, Пасич, Тейшейра, Политыло, Нкенг, Каргбо

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25 апреля, воскресенье

«Заря» — «Олимпик»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ЗАРЯ - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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