В Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена» состоялся матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» обыграла донецкий «Олимпик» со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 23 тур
«Заря» – «Олимпик» – 2:1
Юрченко, 12 (пен), Шахаб, 71 - Каргбо, 54 (пен.)
Кабаев, 23, Фаворов, 54 - Экра, 33.
«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко (Иванисеня, 77), Кабаев (Лунев, 67), Гладкий (Шахаб, 67), Аллахьяр (Руфати, 90+2).
«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Бенито (Каргбо, 46), Экра (Таллес, 46), Пасич Е., Тейшейра, Политыло, Нкенг.
1:0. Гол Юрченко
1:1. Гол Каргбо
2:1. Гол Шахаба
Обзор матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|54'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ибрагим Каргбо (Олимпик Д).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
Источник — Sport.ua
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