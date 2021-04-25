23-й тур
Заря
2 : 1
Олимпик Д
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Олимпик – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ

  • 25.04.2021 16:10
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Заря – Олимпик – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск. Владлен Юрченко

В Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена» состоялся матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» обыграла донецкий «Олимпик» со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 23 тур

«Заря» – «Олимпик» – 2:1

 Юрченко, 12 (пен), Шахаб, 71 - Каргбо, 54 (пен.)

 Кабаев, 23, Фаворов, 54 - Экра, 33.

«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко (Иванисеня, 77), Кабаев (Лунев, 67), Гладкий (Шахаб, 67), Аллахьяр (Руфати, 90+2).

«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Бенито (Каргбо, 46), Экра (Таллес, 46), Пасич Е., Тейшейра, Политыло, Нкенг.

1:0. Гол Юрченко

1:1. Гол Каргбо

2:1. Гол Шахаба

Обзор матча

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
54' ГОЛ ! С пенальти забил Ибрагим Каргбо (Олимпик Д).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
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Источник — Sport.ua

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