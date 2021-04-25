Виктор СКРИПНИК: «Важен лишь результат – мы его добились»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Результаты вчерашних матчей сыграли нам на пользу, и мы подтвердили их сегодняшней победой. Мы понимали, что нас ждёт непростой поединок, ведь в среду отыграли 120 минут на поле – выполнили задачу, попали в финал Кубка Украины. У соперника было больше времени на восстановления после прошлой встречи. Сейчас такой период, что важен лишь результат – мы его добились.

Хорошо вошли в игру, был забит быстрый мяч, что поспособствовало, так сказать спокойствию. Нужно играть спокойно, но не медленно. Мы стали играть медленно, чем воспользовался соперник, а после этого нужно было снова включаться и брать игру заново в свои руки. Мы рады, что Шахаб вышел на поле и смог нам помочь, это предаст ему уверенности. Всех с победой, а мы двигаемся дальше, во вторник уже отправляемся на следующий поединок», - сказал Скрипник.