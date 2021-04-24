У воскресенье, 25 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и донецкий «Олимпик». Матч пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 14:00.

Соперники решают разные турнирные задачи. «Заря», как казалось ранее, выглядела фаворитом в борьбе за третье место, но с этим не были согласны «Ворскла», «Колос» и «Десна», которые поджимают команду Виктора Скрипника снизу. Поэтому, чтобы оторваться от конкурентов, «Заре» обязательно нужно побеждать. Тем более, что настроение у команды неплохое - в среду луганские футболисты в серии пенальти победили «Александрию» и вышли в финал национального Кубка. А вот у донецкого клуба ситуация кардинально другая. Команда весной стремительно падает вниз и находится в подвале турнирной таблицы. Поэтому две встречи с «Зарей» (напомним, 28 апреля в Чернигове состоится перенесенный матч первого круга) - шанс доказать, что такая ситуация - случайность.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» - «Олимпик».