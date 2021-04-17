22-й тур
Ворскла
4 : 2
Заря
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Конкурент уничтожен. Ворскла одержала результативную победу над Зарей

Владислав Кулач впервые в профессиональной карьере отличился тремя забитыми мячами

  • 17.04.2021 18:55
  • 4685 просмотров
  • 25 комментариев
Конкурент уничтожен. Ворскла одержала результативную победу над Зарей
© ФК Ворскла

Матч в Полтаве между местной «Ворсклой» и луганской «Зарей» в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги стал во многом определяющим для обеих команд, ведь они ведут борьбу как за выход в еврокубки, так и за бронзовый комплект медалей чемпионата.

Встреча команд в первом круге в Запорожье завершилась безголевой ничьей, но опасения о возможном отсутствии забитых мячей в этот раз если и были, то развеялись очень быстро. Счет был открыт уже спустя восемь минут после стартового свистка. На левом фланге Хомченовский ошибся с подкатом, после чего Якубу выкатил мяч в штрафную под удар Степанюку, а Руслан точно выстрелил в дальний угол.

«Заря» пыталась быстро отыграться, однако пропустила до перерыва еще дважды, и оба гола забил лучший бомбардир нынешнего сезона Владислав Кулач. В середине первого тайма 27-летний форвард отличился после передачи от Скляра, а на 33-й минуте голу способствовала грубая ошибка Иванисени. Дмитрий на своей половине поля совершил неточную передачу, попав в Степанюка, который гениально прострелил на Кулача, а Владислав снова смог отправить мяч в сетку после выхода один на один с Василем.

Когда команды выходили на второй тайм, вопрос о победителе де-факто был снят, однако «Заря» играла за свой престиж, ведь с разгромным счетом команда Виктора Скрипника в этом сезоне еще не проигрывала. Тем не менее, разговор с главным тренером не помог луганчанам. В начале второго тайма «Ворскла» забила четвертый мяч, а привела к голу снова индивидуальная ошибка защитника. В этот раз Жуниньо при попытке выбить мяч попал в Степанюка, Руслан нашел в чужой штрафной Скляра, а тот сбросил на Кулача, которому оставалось только точно пробить с убойной позиции.

Для Владислава этот хет-трик стал первым за всю профессиональную карьеру. Но не обошлось и без головной боли для наставника «Ворсклы» Юрия Максимова. Игорь Пердута повредил бедро во время рывка за Жуниньо, из-за чего не смог продолжить игру. Вместо него вышел на замену Сапай.

И все же «Заре» удалось забить гол престижа, а точнее автогол Тилля убрал второй ноль с табло. После удара Гладкого мяч летел, очевидно, мимо ворот, однако защитник сборной Люксембурга срезал его в собственные ворота, не позволив Дмитрию Ризныку записать в актив сухой матч.

В конце поединка влетел в ворота гостей и пятый мяч, однако лайнсмен поднял флаг, и, как оказалось, смог до миллиметра разобраться в ситуации. VAR-арбитр подтвердил правильность определения офсайда у 19-летнего форварда Даниила Кравчука. А «Заря» в компенсированное время сумела избежать разгрома и забила второй мяч. Юрченко навесил со штрафного на Фаворова, который точно пробил головой.

Уверенная победа над прямым конкурентом в борьбе за бронзу позволила «Ворскле» подняться на четвертое место в турнирной таблице и вплотную приблизиться к «Заре». У луганчан еще есть игра в запасе, так что все в их руках. Но главная задача для Виктора Скрипника – успеть подготовить подопечных к полуфиналу Кубка Украины с «Александрией». Этот поединок состоится уже в следующую среду.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ворскла» – «Заря» - 4:2

 Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 – Тилль, 79 (авт.), Фаворов, 90+3

 Якубу, 48 – Цвек, 10, Шахаб, 34, Вернидуб, 40, Хомченовский, 61, Жуниньо, 83

«Ворскла»: Ризнык – Альюн, Чеснаков (Хрипчук, 80), Яворский – Наджееб, Пуцлин, Скляр (Челядин, 80), Пердута (Сапай, 57) – Степанюк (Луизао, 76), Тилль – Кулач (Кравчук, 76).

«Заря»: Василь – Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Хомченовский – Цвек (Лунев, 56) – Кочергин, Юрченко – Назарина (Фаворов, 82) – Шахаб (Гладкий, 56), Сайядманеш (Алефиренко, 82).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Ворскла»  им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 11 (10) – 9 (4)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 5 – 1.

ВОРСКЛА-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    B0N1K
    online
      B0N1K, 17.04.2021 20:15
    0
    обыкновенная игра, 17.04.2021 19:31
    Теперь зарёвые серебристы могут спать спокойно.
    А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
    Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
    Перемога в кубку гарантує плей-оф раунд квали в ЛЄ незалежно від підсумкового місця в чемпіонаті
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.04.2021 20:12
    0
    babovoz, 17.04.2021 19:28
    Я вважаю, що тут, у цьому матчі , саме по грі знищили, два мячі в кінці - признак розслабленості гравців Ворскли. Звичайно, так не повинно бути, концентрація повинна бути до останньої секунди матчу, але саме по грі знищили Зорю.
    А Заря по вашему не бросила играть, не расслабилась? А может два гола и ещё столько же моментов при расслабленности обоих клубов - это показатель более высокого мастерства и класса игроков Зари?
    Ворскла настроилась лучше, ожидаемо как по мне.
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 17.04.2021 20:11
    0
    KARABAS55, 17.04.2021 19:57
    Кулач трёшка. Претендент на сборную, всё может быть, тем более травмы никто не отменял, а он клепает в каждом матче.
    Не голы у нас напа определяют. Кулачу надо мин. на 10 см. вырости и кг. 15 набрать - тогда добро пож. в сбу. А так...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.04.2021 20:09
    0
    Поле - огород, и мешало играть обоим командам. Ворскла была явно лучше готова - и к таким условиям, и к матчу вообще. Единственное, что не симпатично - бросили играть в середине второго тайма. Максимов выпустил молодёжь, и игроки Ворсклы восприняли это как сигнал к окончанию борьбы.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 17.04.2021 19:59
    -1
    Супер!! Очень жду Ворсклу Максимова в ЛЕ вместо Зари. Думаю Максимову есть что показать в еврокубках.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.04.2021 19:57
    +1
    Кулач трёшка. Претендент на сборную, всё может быть, тем более травмы никто не отменял, а он клепает в каждом матче.
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 17.04.2021 19:44
    +2
    обыкновенная игра, 17.04.2021 19:31
    Теперь зарёвые серебристы могут спать спокойно.
    А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
    Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
    Заря за бронзу и борется..а кто такие заревые серебристы?))
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 19:31
    -2
    Теперь зарёвые серебристы могут спать спокойно.
    А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
    Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 17.04.2021 19:28
    0
    M K, 17.04.2021 19:05
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    Я вважаю, що тут, у цьому матчі , саме по грі знищили, два мячі в кінці - признак розслабленості гравців Ворскли. Звичайно, так не повинно бути, концентрація повинна бути до останньої секунди матчу, але саме по грі знищили Зорю.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 17.04.2021 19:27
    0
    Мінус одне очко та на гру більше.зіграно СИЛЬНО ЗНИЩЕНО...
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 17.04.2021 19:26
    +1
    M K, 17.04.2021 19:05
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    да и сложно подобрать какое-то другое слово, если команда к началу второго тайма вела в 4 мяча и немного расслабилась
    Ссылка
    superser
    online
      superser, 17.04.2021 19:26
    -7
    это договорняк
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 17.04.2021 19:26
    +1
    M K, 17.04.2021 19:05
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    по игре там именно что уничтожили
    Ссылка
    fifa89
    online
      fifa89, 17.04.2021 19:14
    +3
    поздравляю Ворсклу с победой!!!Ворскла очень удивила уверенной игрой в атаке а кулач и тиль лучшие игроки матча
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 19:11
    -4
    Я хотел 3-3 , но получилось чуть не так
    Ссылка
    edi
    online
      edi, 17.04.2021 19:09
    +1
    думав за Ворсклу вже грає Кавані і Де Брюйне
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 17.04.2021 19:08
    +6
    Да уж, размазали Зарю конкретно...
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 17.04.2021 19:05
    +4
    babovoz, 17.04.2021 19:02
    А 4-2 значить це не знищили, да?
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 17.04.2021 19:04
    +1
    Ссылка
    barsch.
    online
      barsch., 17.04.2021 19:03
    +5
    Ну ни себе хрена, шахта простимулировала четыре команды!!! Чтоб даже в теории на второе место претендентов не было....
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.04.2021 18:58
    +10
    Отличная команда в Максимова. С Победой!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 18:59
    +8
    Я за то что б Ворскла с Зарей в еврокубках играли
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 17.04.2021 19:08
    +6
    Да уж, размазали Зарю конкретно...
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.04.2021 18:57
    +6
    Провалила Заря игру, брака много. Счёт, возможно, не по игре, моментов было на 4-5 голов. А вот результат - вполне.
    Ну да ладно, это был рядовой матч. А вот следующая игра - одна из важнейших в сезоне.
    Ссылка
    barsch.
    online
      barsch., 17.04.2021 19:03
    +5
    Ну ни себе хрена, шахта простимулировала четыре команды!!! Чтоб даже в теории на второе место претендентов не было....
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 17.04.2021 19:05
    +4
    babovoz, 17.04.2021 19:02
    А 4-2 значить це не знищили, да?
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    Ссылка
    fifa89
    online
      fifa89, 17.04.2021 19:14
    +3
    поздравляю Ворсклу с победой!!!Ворскла очень удивила уверенной игрой в атаке а кулач и тиль лучшие игроки матча
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 17.04.2021 19:44
    +2
    обыкновенная игра, 17.04.2021 19:31
    Теперь зарёвые серебристы могут спать спокойно.
    А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
    Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
    Заря за бронзу и борется..а кто такие заревые серебристы?))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.04.2021 19:57
    +1
    Кулач трёшка. Претендент на сборную, всё может быть, тем более травмы никто не отменял, а он клепает в каждом матче.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 17.04.2021 19:26
    +1
    M K, 17.04.2021 19:05
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    да и сложно подобрать какое-то другое слово, если команда к началу второго тайма вела в 4 мяча и немного расслабилась
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 17.04.2021 19:26
    +1
    M K, 17.04.2021 19:05
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    по игре там именно что уничтожили
    Ссылка
    edi
    online
      edi, 17.04.2021 19:09
    +1
    думав за Ворсклу вже грає Кавані і Де Брюйне
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 17.04.2021 19:04
    +1
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 17.04.2021 19:02
    +1
    M K, 17.04.2021 18:59
    Админ, очко твое знищено. Статейку писали в середине 2го тайма?
    А 4-2 значить це не знищили, да?
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 17.04.2021 20:15
    0
    обыкновенная игра, 17.04.2021 19:31
    Теперь зарёвые серебристы могут спать спокойно.
    А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
    Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
    Перемога в кубку гарантує плей-оф раунд квали в ЛЄ незалежно від підсумкового місця в чемпіонаті
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.04.2021 20:12
    0
    babovoz, 17.04.2021 19:28
    Я вважаю, що тут, у цьому матчі , саме по грі знищили, два мячі в кінці - признак розслабленості гравців Ворскли. Звичайно, так не повинно бути, концентрація повинна бути до останньої секунди матчу, але саме по грі знищили Зорю.
    А Заря по вашему не бросила играть, не расслабилась? А может два гола и ещё столько же моментов при расслабленности обоих клубов - это показатель более высокого мастерства и класса игроков Зари?
    Ворскла настроилась лучше, ожидаемо как по мне.
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 17.04.2021 20:11
    0
    KARABAS55, 17.04.2021 19:57
    Кулач трёшка. Претендент на сборную, всё может быть, тем более травмы никто не отменял, а он клепает в каждом матче.
    Не голы у нас напа определяют. Кулачу надо мин. на 10 см. вырости и кг. 15 набрать - тогда добро пож. в сбу. А так...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.04.2021 20:09
    0
    Поле - огород, и мешало играть обоим командам. Ворскла была явно лучше готова - и к таким условиям, и к матчу вообще. Единственное, что не симпатично - бросили играть в середине второго тайма. Максимов выпустил молодёжь, и игроки Ворсклы восприняли это как сигнал к окончанию борьбы.
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 17.04.2021 19:28
    0
    M K, 17.04.2021 19:05
    Знищили - это во-первых, переиграть по игре в ноль, во-вторых, вести в 4-5 мячей. А так, это кликбейтный заголовок.
    Я вважаю, що тут, у цьому матчі , саме по грі знищили, два мячі в кінці - признак розслабленості гравців Ворскли. Звичайно, так не повинно бути, концентрація повинна бути до останньої секунди матчу, але саме по грі знищили Зорю.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 17.04.2021 19:27
    0
    Мінус одне очко та на гру більше.зіграно СИЛЬНО ЗНИЩЕНО...
    Ссылка
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