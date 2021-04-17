Конкурент уничтожен. Ворскла одержала результативную победу над Зарей

Матч в Полтаве между местной «Ворсклой» и луганской «Зарей» в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги стал во многом определяющим для обеих команд, ведь они ведут борьбу как за выход в еврокубки, так и за бронзовый комплект медалей чемпионата.
Встреча команд в первом круге в Запорожье завершилась безголевой ничьей, но опасения о возможном отсутствии забитых мячей в этот раз если и были, то развеялись очень быстро. Счет был открыт уже спустя восемь минут после стартового свистка. На левом фланге Хомченовский ошибся с подкатом, после чего Якубу выкатил мяч в штрафную под удар Степанюку, а Руслан точно выстрелил в дальний угол.
«Заря» пыталась быстро отыграться, однако пропустила до перерыва еще дважды, и оба гола забил лучший бомбардир нынешнего сезона Владислав Кулач. В середине первого тайма 27-летний форвард отличился после передачи от Скляра, а на 33-й минуте голу способствовала грубая ошибка Иванисени. Дмитрий на своей половине поля совершил неточную передачу, попав в Степанюка, который гениально прострелил на Кулача, а Владислав снова смог отправить мяч в сетку после выхода один на один с Василем.
Когда команды выходили на второй тайм, вопрос о победителе де-факто был снят, однако «Заря» играла за свой престиж, ведь с разгромным счетом команда Виктора Скрипника в этом сезоне еще не проигрывала. Тем не менее, разговор с главным тренером не помог луганчанам. В начале второго тайма «Ворскла» забила четвертый мяч, а привела к голу снова индивидуальная ошибка защитника. В этот раз Жуниньо при попытке выбить мяч попал в Степанюка, Руслан нашел в чужой штрафной Скляра, а тот сбросил на Кулача, которому оставалось только точно пробить с убойной позиции.
Для Владислава этот хет-трик стал первым за всю профессиональную карьеру. Но не обошлось и без головной боли для наставника «Ворсклы» Юрия Максимова. Игорь Пердута повредил бедро во время рывка за Жуниньо, из-за чего не смог продолжить игру. Вместо него вышел на замену Сапай.
И все же «Заре» удалось забить гол престижа, а точнее автогол Тилля убрал второй ноль с табло. После удара Гладкого мяч летел, очевидно, мимо ворот, однако защитник сборной Люксембурга срезал его в собственные ворота, не позволив Дмитрию Ризныку записать в актив сухой матч.
В конце поединка влетел в ворота гостей и пятый мяч, однако лайнсмен поднял флаг, и, как оказалось, смог до миллиметра разобраться в ситуации. VAR-арбитр подтвердил правильность определения офсайда у 19-летнего форварда Даниила Кравчука. А «Заря» в компенсированное время сумела избежать разгрома и забила второй мяч. Юрченко навесил со штрафного на Фаворова, который точно пробил головой.
Уверенная победа над прямым конкурентом в борьбе за бронзу позволила «Ворскле» подняться на четвертое место в турнирной таблице и вплотную приблизиться к «Заре». У луганчан еще есть игра в запасе, так что все в их руках. Но главная задача для Виктора Скрипника – успеть подготовить подопечных к полуфиналу Кубка Украины с «Александрией». Этот поединок состоится уже в следующую среду.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
«Ворскла» – «Заря» - 4:2
Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 – Тилль, 79 (авт.), Фаворов, 90+3
Якубу, 48 – Цвек, 10, Шахаб, 34, Вернидуб, 40, Хомченовский, 61, Жуниньо, 83
«Ворскла»: Ризнык – Альюн, Чеснаков (Хрипчук, 80), Яворский – Наджееб, Пуцлин, Скляр (Челядин, 80), Пердута (Сапай, 57) – Степанюк (Луизао, 76), Тилль – Кулач (Кравчук, 76).
«Заря»: Василь – Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Хомченовский – Цвек (Лунев, 56) – Кочергин, Юрченко – Назарина (Фаворов, 82) – Шахаб (Гладкий, 56), Сайядманеш (Алефиренко, 82).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Удары (в створ): 11 (10) – 9 (4)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 5 – 1.
ВОРСКЛА-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 8°C
Денис Шаховец, Sport.ua
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А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
Ворскла настроилась лучше, ожидаемо как по мне.
А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
Ну да ладно, это был рядовой матч. А вот следующая игра - одна из важнейших в сезоне.
А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
А Скрипник будет готовиться к двум играм против Олимпика, и за бронзу.
Ведь КУ Заре ничего не даёт, кроме самого кубка.)
Ворскла настроилась лучше, ожидаемо как по мне.
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