Конкурент уничтожен. Ворскла одержала результативную победу над Зарей

Матч в Полтаве между местной «Ворсклой» и луганской «Зарей» в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги стал во многом определяющим для обеих команд, ведь они ведут борьбу как за выход в еврокубки, так и за бронзовый комплект медалей чемпионата.

Встреча команд в первом круге в Запорожье завершилась безголевой ничьей, но опасения о возможном отсутствии забитых мячей в этот раз если и были, то развеялись очень быстро. Счет был открыт уже спустя восемь минут после стартового свистка. На левом фланге Хомченовский ошибся с подкатом, после чего Якубу выкатил мяч в штрафную под удар Степанюку, а Руслан точно выстрелил в дальний угол.

«Заря» пыталась быстро отыграться, однако пропустила до перерыва еще дважды, и оба гола забил лучший бомбардир нынешнего сезона Владислав Кулач. В середине первого тайма 27-летний форвард отличился после передачи от Скляра, а на 33-й минуте голу способствовала грубая ошибка Иванисени. Дмитрий на своей половине поля совершил неточную передачу, попав в Степанюка, который гениально прострелил на Кулача, а Владислав снова смог отправить мяч в сетку после выхода один на один с Василем.

Когда команды выходили на второй тайм, вопрос о победителе де-факто был снят, однако «Заря» играла за свой престиж, ведь с разгромным счетом команда Виктора Скрипника в этом сезоне еще не проигрывала. Тем не менее, разговор с главным тренером не помог луганчанам. В начале второго тайма «Ворскла» забила четвертый мяч, а привела к голу снова индивидуальная ошибка защитника. В этот раз Жуниньо при попытке выбить мяч попал в Степанюка, Руслан нашел в чужой штрафной Скляра, а тот сбросил на Кулача, которому оставалось только точно пробить с убойной позиции.

Для Владислава этот хет-трик стал первым за всю профессиональную карьеру. Но не обошлось и без головной боли для наставника «Ворсклы» Юрия Максимова. Игорь Пердута повредил бедро во время рывка за Жуниньо, из-за чего не смог продолжить игру. Вместо него вышел на замену Сапай.

И все же «Заре» удалось забить гол престижа, а точнее автогол Тилля убрал второй ноль с табло. После удара Гладкого мяч летел, очевидно, мимо ворот, однако защитник сборной Люксембурга срезал его в собственные ворота, не позволив Дмитрию Ризныку записать в актив сухой матч.

В конце поединка влетел в ворота гостей и пятый мяч, однако лайнсмен поднял флаг, и, как оказалось, смог до миллиметра разобраться в ситуации. VAR-арбитр подтвердил правильность определения офсайда у 19-летнего форварда Даниила Кравчука. А «Заря» в компенсированное время сумела избежать разгрома и забила второй мяч. Юрченко навесил со штрафного на Фаворова, который точно пробил головой.

Уверенная победа над прямым конкурентом в борьбе за бронзу позволила «Ворскле» подняться на четвертое место в турнирной таблице и вплотную приблизиться к «Заре». У луганчан еще есть игра в запасе, так что все в их руках. Но главная задача для Виктора Скрипника – успеть подготовить подопечных к полуфиналу Кубка Украины с «Александрией». Этот поединок состоится уже в следующую среду.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ворскла» – «Заря» - 4:2



Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 – Тилль, 79 (авт.), Фаворов, 90+3



Якубу, 48 – Цвек, 10, Шахаб, 34, Вернидуб, 40, Хомченовский, 61, Жуниньо, 83

«Ворскла»: Ризнык – Альюн, Чеснаков (Хрипчук, 80), Яворский – Наджееб, Пуцлин, Скляр (Челядин, 80), Пердута (Сапай, 57) – Степанюк (Луизао, 76), Тилль – Кулач (Кравчук, 76).

«Заря»: Василь – Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Хомченовский – Цвек (Лунев, 56) – Кочергин, Юрченко – Назарина (Фаворов, 82) – Шахаб (Гладкий, 56), Сайядманеш (Алефиренко, 82).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).



Удары (в створ): 11 (10) – 9 (4)

Угловые: 2 – 8

Оффсайды: 5 – 1.

ВОРСКЛА-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

