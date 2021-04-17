Сегодня «Ворскла» в 22-м туре УПЛ дома одержала уверенную победу над «Зарей» - 4:2. Хет-трик на счету нового лидера бомбардирской гонки УПЛ Владислава Кулача.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Фаворов (Заря).
|79'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Оливье Тилль (Ворскла).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Ворскла).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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