Завершается двухмесячная домашняя серия полтавчан, за которую «Ворскла» проводит на родном стадионе восемь матчей кряду. Удивительный календарь, однако избежать потерь очков отсутствие переездов не помогло.

Последний месяц коллектив Юрия Максимова ритмично чередовал победы с поражениями, и даже в прошлом туре успех против «Львова» (2:1) дался полтавчанам не так просто. «Первый тайм мы провалили, потому что вышли, не понимая, во что хотим играть. Хорошо, что Дима Ризнык «потянул» пенальти, а так могли проигрывать после первого тайма со счетом 0:2 или 0:3. В перерыве поговорили на повышенных тонах», - прокомментировал итог встречи рулевой «Ворсклы».

Оба гола полтавчане забили в стартовую пятиминутку (!) второго тайма, при этом Владислав Кулач с передачи Ибрахима Кане догнал в гонке бомбардиров лидера – Виктора Цыганкова. Кстати, в пятерке самых результативных футболистов сезона УПЛ на текущий момент присутствуют и два луганчанина: иранец Шахаб Захедитабар и Александр Гладкий. Любопытно, что Шахаб при солидном показателе в девять голов еще не забивал командам из нынешней топ-пятерки, и в субботу у форварда будет очередной шанс проявить мастерство.

Тем более, что прошлый тур Шахаб пропустил из-за дисквалификации, во время паузы наверняка заскучав за баталиями. Зато в прошлом туре вернулись в строй у «Зари» защитники Виталий Вернидуб и Денис Фаворов, переболевшие коронавирусом. Правда, выпал Аллахьяр Сайядманеш, которому, по неофициальной информации, как раз передали «COVID-эстафету». Неожиданно не попал в заявку на игру с «Ингульцом» (2:0) и Никола Василь, но нет худа без добра: свой шанс сполна использовал 21-летний украинец Дмитрий Мацапура, отыгравший на «ноль». В целом, победа над петровским коллективом у «Зари» также не была простой, и оба своих мяча луганчане тоже забили уже во втором тайме.

Четыре очка отделяют «Ворсклу» от «Зари», и предстоящий матч – великолепная возможность совершить турнирный рывок. В ноябрьском противостоянии соперники разошлись «нулями», хотя такой уж сухой встреча не была. Как помним, в середине второго тайма арбитр удалил Дмитрия Хомченовского и Павла Ребенка, так что доигрывался матч в формате 10х10. Вообще, в четырех последних матчах та ничья – единственное достижение «Ворсклы», тогда как в других поединках «Заря» праздновала победы (суммарный счет – 8:0). Неужели имеет место устоявшаяся тенденция?

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Якубу, Пердута, Скляр, Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк, Кулач.

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Цвек, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов.

17 апреля, суббота