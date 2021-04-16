В субботу, 17-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 17:00.

Главному поединку концовки сезона необходим качественный разогрев, и кто, как не коллективы Юрия Максимова и Виктора Скрипника, может его обеспечить? Полтавчане все еще хотят завоевать «бронзу» по завершению текущего футбольного года, но если они не смогут обыграть луганчан, то на этих надеждах предстоит поставить крест. В то же самое время, «Заря» все еще верит в то, что сможет прыгнуть выше собственного результата прошлого сезона, но в этих намерениях ей лучше больше внимания уделить уже завоеванным позициям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Заря».