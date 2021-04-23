Известно, когда Олимпик и Заря сыграют перенесенный матч 10-го тура УПЛ

Матч 10-го тура между «Зарей» и «Олимпиком», который не состоялся по причине вспышки коронавируса в составе дончан, будет сыгран в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина в среду, 28 апреля, в 17:00.
В этот же день сыграют команды U-21 и U-19.
Отметим, что в этой игре «Заря» выступает в качестве команды гостей.
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Источник — ФК Заря
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