Ливерпуль
0 : 0
Реал Мадрид
14.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль - Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

  • 14.04.2021 01:40
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Ливерпуль - Реал. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 апреля, состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и «Реал» (Мадрид, Испания). Матч пройдет на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия), начало - в 22:00. 

Первый матч соперников закончился уверенной победой «сливочных» - 3:1. Поэтому Юргену Клоппу и его команде придется очень постараться, чтобы пройти дальше. Это будет очень трудно, но у себя дома «Ливерпуль» может и не такое, «Барселона» подтвердит. На выходных соперники выиграли свои матчи. И если у «Ливерпуля» была скромная виктория над «Астон Виллой», то «Реал» победил своего принципиального соперника  - «Барселону» и едет на «Энфилд» с целью если и не продлить свою победную серию, то все же попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Реал».

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Источник — Sport.ua

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