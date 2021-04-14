В среду, 14 апреля, состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и «Реал» (Мадрид, Испания). Матч пройдет на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия), начало - в 22:00.

Первый матч соперников закончился уверенной победой «сливочных» - 3:1. Поэтому Юргену Клоппу и его команде придется очень постараться, чтобы пройти дальше. Это будет очень трудно, но у себя дома «Ливерпуль» может и не такое, «Барселона» подтвердит. На выходных соперники выиграли свои матчи. И если у «Ливерпуля» была скромная виктория над «Астон Виллой», то «Реал» победил своего принципиального соперника - «Барселону» и едет на «Энфилд» с целью если и не продлить свою победную серию, то все же попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Реал».