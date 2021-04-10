Под проливным дождем. Реал одолел Барселону в Эль-Классико

В испанской Примере воскресла интрига в борьбе за чемпионство. «Атлетико» в последнее время начал заметно пробуксовывать. И тут как тут подтянулись они – вечные претенденты на золото и непримиримые соперники на поле - «Барселона» и «Реал». От «матрасников» гранды отставали всего лишь на одно и три очка соответственно, но в очном поединке кому-то точно предстояло потерять очки.

Впервые Эль Класико принимал небольшой и уютный стадион «Альфредо Ди Стефано», находящийся на клубной базе «Реала». И впервые в своей карьере поединок против «блаугранас» в чемпионате пропускал Серхио Рамос. 35-летний защитник продолжает восстанавливаться после травмы, полученной во время пребывания в стане сборной Испании. Добавляло головной боли Зинедину Зидану и отсутствие второго основного центрбека, Рафаэля Варана, который подхватил коронавирус, а также залечивающего повреждение правого латераля Дани Карвахаля.

Были проблемы с составом и у Барсы. Филиппе Коутиньо и Ансу Фати также были не помощниками в этом матче. Впрочем, без них каталонцы уже провели немало удачных игр.

Но вот удачным начало встречи для Барсы точно никак не назовешь. Да, команда Рональда Кумана больше держала мяч, но до опасных моментов им было так же далеко как от Мадрида до Каталонии. А вот «галактикос» своего не упустил. На 13 минуте матча Вальверде обыграл защитника и отдал на ход Васкесу, тот прострелил на Бензема и француз пяткой переправил мяч в ворота – не гол, а загляденье!

А на 28-й минуте «Реал» и вовсе поверг соперника в шок. Винисиус заработал опасный штрафной. И Кроос благодаря нескольким рикошетам удвоил преимущество своей команды. Что уж говорить - два удара в створ – два гола. Гости же свой первый удар по воротам хозяев нанесла аж на 45 минуте - Месси с углового умудрился угодить в дальнюю от Куртуа штангу.

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После перерыва «блаугранас» вновь захватили преимущество. Вот только в отличие от первого тайма «Реал» уже не был столь ярок в атаке. На поле появился Гризманн и Барса начала давить. Моменты стали появляться один за другим. Несколько раз хозяев спасал Куртуа. Месси, Альба и Дембеле не смогли пробить кипера соперника. А вот Мингаса все же отквитал один гол - защитник гостей в одно касание переправил мяч в ворота после прострела с левого фланга - 2:1.

Барса имела еще несколько шансов отметиться. Но то ли проливной дождь, то ли Куртуа, то ли невезение помешали сбыться ничьей. На 89 минуте Каземиро сфолил на Месси и получил желтую, а через минуту повторил подобное на Мингасе и отправился отдыхать. А на последних секундах к воротам Куртуа прибежал даже Тер Штеген и в этой же атаке «блаугранас» попали в перекладину. Буквально тут же прозвучал финальный свисток.

«Реал» побеждает и сравнивается по набранным очкам с «Атлетико», который в этом туре сыграет с «Бетисом».

Чемпионат Испании по футболу. Примера. 30-й тур

«Реал» - «Барселона» - 2:1

Бензема, 13, Кроос, 28 - Мингеса, 60

Каземиро, 89 - Педри, 22, Араухо, 26, Начо, 69, Альба, 84

Каземиро, 90 (вторая желтая карточка)

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Одриосола, 43) Милитао, Начо, Менди, Каземиру, Кроос (Иско, 72), Модрич, Вальверде (Асенсио, 61) Винисиус (Марсело, 72) Бензема (Диас, 72)

«Барселона»: Тер Штеген, Дест (Гризманн, 46) Араухо (Мориба, 72), Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс (Роберто, 65), де Йонг, Педри (Бретуэйт, 81), Дембеле (Тринкан, 81) Месси.

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион: Альфредо Ди Стефано, Мадрид

РЕАЛ-БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА